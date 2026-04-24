Honor Choice Codeler Headphones 2 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Honor markası Win oyuncu dizüstü bilgisayarı ve yeni tablet modellerini tanıttığı ekosistem ürün etkinliğinde iddialı bir kulaklık modelini de görücüye çıkardı. Honor Choice Codeler Headphones 2 modeli uygun fiyata üst seviye özellikler sunuyor.

Honor Choice Codeler Headphones 2 özellikleri ve fiyatı

Honor Choice Codeler Headphones 2 kulaklık modeli, neodim mıknatıslarla desteklenen 40mm yüksek çözünürlüklü sürücüler sayesinde güçlü bas ve net ses sunuyor. Geniş akustik oda sayesinde dinamik bir ses profili sağlayan cihaz hem kablolu hem de kablosuz modlarda Hi-Res Audio sertifikasına sahip.

Kulaklık aktif gürültü engelleme teknolojisiyle ortam seslerini yüzde 99,9'a kadar azaltabiliyor. Maksimum 57dB, ortalama 35dB gürültü azaltımı sağlayan kulaklık, ortam koşullarına göre otomatik ayarlanarak kullanıcıya optimize edilmiş bir dinleme deneyimi sunuyor.

360 derece uzamsal ses teknolojisi ve yerleşik jiroskop sayesinde gerçek zamanlı kafa takibi yapabilen kulaklık, stabil bir çevresel ses deneyimi sağlıyor. Konforlu kapaklar ve cilt dostu protein deri kaplı köpük yastıklar ile uzun kullanımlarda kullanıcıyı rahatsız etmiyor. Katlanabilir tasarımıyla da taşınabilirlik sunuyor.

Pil performansı açısından, ANC kapalıyken 70 saat, ANC açıkken 50 saat kesintisiz kullanım imkânı veren cihaz, 10 dakikalık hızlı şarj ile 8 saat kullanım sağlıyor. Bluetooth 6.0 teknolojisi ile stabil bağlantı, çift cihaz eşleştirme ve gecikmesiz ses için 3.5mm kablolu seçenek de bulunuyor.

Ayrıca düşük gecikmeli oyun modu ile ses gecikmesini yüzde 60 oranında azaltan kulaklık, üçlü mikrofon sistemiyle net görüşmeler sağlıyor ve kolay kullanımlı fiziksel buton kontrolleri ile kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Honor Choice Codeler Headphones 2 kulaklık modeli 58$ fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunuldu.

Honor Choice ailesine yeni bir kulaklık eklendi

