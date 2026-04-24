Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor Choice Codeler Headphones 2 tanıtıldı

    Honor Choice Codeler Headphones 2 kulaklık modelinde 40mm sürücüler, 57dB güçlü gürültü engelleme, 70 saate varan kullanım süresi gibi özellikler yer alıyor.    

    Honor Choice Codeler Headphones 2 Tam Boyutta Gör
    Honor markası Win oyuncu dizüstü bilgisayarı ve yeni tablet modellerini tanıttığı ekosistem ürün etkinliğinde iddialı bir kulaklık modelini de görücüye çıkardı. Honor Choice Codeler Headphones 2 modeli uygun fiyata üst seviye özellikler sunuyor.

    Honor Choice Codeler Headphones 2 özellikleri ve fiyatı

    Honor Choice Codeler Headphones 2 kulaklık modeli, neodim mıknatıslarla desteklenen 40mm yüksek çözünürlüklü sürücüler sayesinde güçlü bas ve net ses sunuyor. Geniş akustik oda sayesinde dinamik bir ses profili sağlayan cihaz hem kablolu hem de kablosuz modlarda Hi-Res Audio sertifikasına sahip.

    Kulaklık aktif gürültü engelleme teknolojisiyle ortam seslerini yüzde 99,9'a kadar azaltabiliyor. Maksimum 57dB, ortalama 35dB gürültü azaltımı sağlayan kulaklık, ortam koşullarına göre otomatik ayarlanarak kullanıcıya optimize edilmiş bir dinleme deneyimi sunuyor.

    360 derece uzamsal ses teknolojisi ve yerleşik jiroskop sayesinde gerçek zamanlı kafa takibi yapabilen kulaklık, stabil bir çevresel ses deneyimi sağlıyor. Konforlu kapaklar ve cilt dostu protein deri kaplı köpük yastıklar ile uzun kullanımlarda kullanıcıyı rahatsız etmiyor. Katlanabilir tasarımıyla da taşınabilirlik sunuyor.

    Honor Choice ailesine yeni bir kulaklık eklendi Tam Boyutta Gör

    Pil performansı açısından, ANC kapalıyken 70 saat, ANC açıkken 50 saat kesintisiz kullanım imkânı veren cihaz, 10 dakikalık hızlı şarj ile 8 saat kullanım sağlıyor. Bluetooth 6.0 teknolojisi ile stabil bağlantı, çift cihaz eşleştirme ve gecikmesiz ses için 3.5mm kablolu seçenek de bulunuyor.

    Ayrıca düşük gecikmeli oyun modu ile ses gecikmesini yüzde 60 oranında azaltan kulaklık, üçlü mikrofon sistemiyle net görüşmeler sağlıyor ve kolay kullanımlı fiziksel buton kontrolleri ile kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Honor Choice Codeler Headphones 2 kulaklık modeli 58$ fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunuldu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota corolla 1.6 dream kullanıcı yorumları koru sigorta güvenilir mi melek isimleri vxe r1 driver one piece seslendirme ekibi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo Legion 5
    Lenovo Legion 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum