Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor taşınabilir projeksiyon cihazını duyurdu

    Honor Choice Firefly AI Projector Air projeksiyon cihazı uygun fiyat etiketine karşılık 4 çekirdekli işlemci, yapay zekâ temelli optimizasyon gibi özelliklerle geliyor.

    Honor Choice Firefly AI Projector Air Tam Boyutta Gör
    Honor markasının daha çok gençlere yönelik ürünleri ile tanınan Choice branşı yeni bir projeksiyon cihazı ile karşınızda. Honor Choice Firefly AI Projector Air taşınabilirliği ve esnekliği ön plana alıyor. 

    Honor Choice Firefly AI Projector Air özellikleri ve fiyatı

    Honor Choice Firefly AI Projector Air adı verilen projeksiyon cihazı 280 CVIA lümen parlaklık ve 2500:1 kontrast oranına sahip. ANSI lümen karşılığı 550 civarı olduğu için daha çok küçük odalarda izlemek için ideal. 

    4 ARM çekirdekli HiSilicon 352 işlemcisi barındıran cihazda 32GB depolama yer alıyor. 1LCD optik motor ve 4 katmanlı lantanit cam lens ile ışık kaybı en aza indirilerek görüntü kalitesi arttırılıyor. Full HD çözünürlük sunan cihaz yapay zekâ ile pek çok el hareketini algılayabiliyor. 

    Yine yapay zekâ ile kalibrasyon, köşe düzeltme, otomatik odaklama yapabilirken çevresel engelleri de algılayabiliyor. 1.22 Kg ağırlığında olan cihaz gimbal stand ile 160 dereceye kadar ayarlanabiliyor. Honor Choice Firefly AI Projector Air projeksiyon cihazı 84$ yaklaşık fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Profil resmi
    sahfspeed 1 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 3 saat önce

    yorum

    C
    cerdem40 3 saat önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 3 saat önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 3 saat önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 4 saat önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 4 saat önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dizel araçta siyah duman nasıl kesilir ömer aktaşöz yorumlar otp ne demek apple lazer baskı sonradan yapılır mı hyundai bayon 1.4 yakıt tüketimi yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum