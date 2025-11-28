Honor taşınabilir projeksiyon cihazını duyurdu

Honor Choice Firefly AI Projector Air özellikleri ve fiyatı
Honor Choice Firefly AI Projector Air adı verilen projeksiyon cihazı 280 CVIA lümen parlaklık ve 2500:1 kontrast oranına sahip. ANSI lümen karşılığı 550 civarı olduğu için daha çok küçük odalarda izlemek için ideal.
4 ARM çekirdekli HiSilicon 352 işlemcisi barındıran cihazda 32GB depolama yer alıyor. 1LCD optik motor ve 4 katmanlı lantanit cam lens ile ışık kaybı en aza indirilerek görüntü kalitesi arttırılıyor. Full HD çözünürlük sunan cihaz yapay zekâ ile pek çok el hareketini algılayabiliyor.
Yine yapay zekâ ile kalibrasyon, köşe düzeltme, otomatik odaklama yapabilirken çevresel engelleri de algılayabiliyor. 1.22 Kg ağırlığında olan cihaz gimbal stand ile 160 dereceye kadar ayarlanabiliyor. Honor Choice Firefly AI Projector Air projeksiyon cihazı 84$ yaklaşık fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
