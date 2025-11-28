Honor taşınabilir projeksiyon cihazını duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Honor markasının daha çok gençlere yönelik ürünleri ile tanınan Choice branşı yeni bir projeksiyon cihazı ile karşınızda. Honor Choice Firefly AI Projector Air taşınabilirliği ve esnekliği ön plana alıyor.

Honor Choice Firefly AI Projector Air özellikleri ve fiyatı

Honor Choice Firefly AI Projector Air adı verilen projeksiyon cihazı 280 CVIA lümen parlaklık ve 2500:1 kontrast oranına sahip. ANSI lümen karşılığı 550 civarı olduğu için daha çok küçük odalarda izlemek için ideal.

Honor Watch X5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün önce eklendi

4 ARM çekirdekli HiSilicon 352 işlemcisi barındıran cihazda 32GB depolama yer alıyor. 1LCD optik motor ve 4 katmanlı lantanit cam lens ile ışık kaybı en aza indirilerek görüntü kalitesi arttırılıyor. Full HD çözünürlük sunan cihaz yapay zekâ ile pek çok el hareketini algılayabiliyor.

Yine yapay zekâ ile kalibrasyon, köşe düzeltme, otomatik odaklama yapabilirken çevresel engelleri de algılayabiliyor. 1.22 Kg ağırlığında olan cihaz gimbal stand ile 160 dereceye kadar ayarlanabiliyor. Honor Choice Firefly AI Projector Air projeksiyon cihazı 84$ yaklaşık fiyat etiketi ile satışa sunulacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Projeksiyonlar Haberleri

Honor Choice Firefly AI Projector Air tanıtıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: