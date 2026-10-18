Honor, dahili kablolu iki yeni powerbank modelini tanıttı

Honor Life powerbank özellikleri
Yeni modeller, en fazla 22,5W çıkış gücü sunuyor. Honor'un paylaştığı verilere göre powerbank'ler, 30 dakikada Honor Magic 8 ve Xiaomi 17 Pro modellerinin bataryasını yüzde 20'ye, iPhone 17 Pro'nun bataryasını yüzde 28'e ve Huawei Pura 80'in bataryasını yüzde 25'e kadar doldurabiliyor.
10.000 mAh kapasiteli model, 16,68 mm kalınlığa ve 200 gram ağırlığa sahip. Daha yüksek kapasite sunan 20.000 mAh sürüm ise 24,9 mm kalınlığında ve 313 gram ağırlığında.
10.000 mAh kapasiteli model 148 yuan (22 dolar) fiyattan sunulurken, 20.000 mAh'lik model 198 yuan (30 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: