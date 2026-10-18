Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Honor, Çin'de 10.000 mAh ve 20.000 mAh kapasiteli yeni Life powerbank modellerini satışa sundu. Dahili örgülü USB-C kablosu, 22,5W çift yönlü şarj desteği ve dijital ekranla gelen modellerin fiyatı 148 yuandan (22 dolar) başlıyor.

Honor Life powerbank özellikleri

Yeni modeller, en fazla 22,5W çıkış gücü sunuyor. Honor'un paylaştığı verilere göre powerbank'ler, 30 dakikada Honor Magic 8 ve Xiaomi 17 Pro modellerinin bataryasını yüzde 20'ye, iPhone 17 Pro'nun bataryasını yüzde 28'e ve Huawei Pura 80'in bataryasını yüzde 25'e kadar doldurabiliyor.

Tam Boyutta Gör Her iki powerbank modelinde de kalan şarj seviyesini gösteren dijital bir ekran bulunuyor. Ayrıca sıcaklığı kontrol altında tutmaya yardımcı olan NTC çipi, çeşitli güvenlik korumaları ve Çin'in 3C sertifikası da ürünlerin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. USB-C kablosuna ek olarak USB-A ve USB-C bağlantı noktaları sunan modeller, birden fazla cihazı aynı anda şarj edebiliyor.

OnePlus Ace 7 Pro'nun çift renkli tasarımı ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

10.000 mAh kapasiteli model, 16,68 mm kalınlığa ve 200 gram ağırlığa sahip. Daha yüksek kapasite sunan 20.000 mAh sürüm ise 24,9 mm kalınlığında ve 313 gram ağırlığında.

10.000 mAh kapasiteli model 148 yuan (22 dolar) fiyattan sunulurken, 20.000 mAh'lik model 198 yuan (30 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Honor, dahili kablolu iki yeni powerbank modelini tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: