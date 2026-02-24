Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor’dan MWC 2026 hamlesi: Yapay zekalı ilk insansı robotu sahneye çıkıyor

    Honor, MWC 2026’da ilk yapay zeka destekli insansı robotunu ve Robot Telefon konseptini tanıtacak. İşte Honor'un yeni girişimleri ve AI stratejisinin detayları:

    Honor’dan MWC 2026 hamlesi: İlk insansı robotu sahneye çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Honor, MWC 2026 kapsamında ilk yapay zekâlı insansı robotunu kamuoyuna sunmaya hazırlanıyor. Barselona’da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak robot, alışveriş yardımı ve günlük destek gibi tüketici odaklı görevler için tasarlandı. Şirket, bu lansmanla birlikte mobil cihaz üreticisi kimliğinin ötesine geçerek yapay zekâ robotik alanına resmi giriş yapmış olacak. Honor, aynı etkinlikte Robot Telefon konseptini ve yeni nesil cihazlarını da duyuracak.

    Honor, MWC 2026’da akıllı ekosistemini yapay zekâ ve insansı robotla genişletiyor

    Honor Device Co., insansı robotunu MWC Barcelona’da sergileyerek sektörde farklı bir konumlanma hedefliyor. Şirketin açıklamalarına göre robot, alışveriş sırasında ürün bulma, kullanıcıya bilgi sağlama ve günlük görevlerde destek olma gibi hizmet senaryolarına odaklanacak. Ayrıca şirket, doğrudan rakipleri arasında insansı robotu tanıtan ilk akıllı telefon markası olacağını da iddia ediyor.

    Robotun, Honor Robot Telefon konsepti altında tanıtılacak olması da stratejik bir mesaj içeriyor. Bu konsept, yapay zekânın yalnızca ekranda çalışan bir yazılım değil, çevresiyle etkileşime giren bir sistem olarak konumlandırılmasını hedefliyor. Honor’un ajan tabanlı yapay zekâ hizmetleri geliştirdiği ve bu servislerin akıllı telefonlar ile bağlantılı cihazlar arasında entegre çalışacağı belirtiliyor. Böylece robot, tek başına bir ürün olmaktan ziyade daha geniş bir akıllı ekosistemin parçası haline geliyor.

    Etkinlik kapsamında yalnızca robot değil, yeni cihazlar da tanıtılacak. Honor Magic V6 katlanabilir telefonun geliştirilmiş dayanıklılık, daha büyük pil kapasitesi ve daha ince tasarım gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor. Ayrıca üretkenlik ve hafif performans odaklı MagicPad4 tablet ile MagicBook Pro 14 dizüstü bilgisayar da duyurulacak.

    Honor’un 2020 yılında Huawei’den ayrılarak bağımsız bir yapıya kavuşmasının ardından Shenzhen hükümetine ait yatırım kuruluşları ve devlet işletmelerinden destek aldığı biliniyor. Bu süreç, şirketin küresel ölçekte yeniden yapılanmasını ve Ar-Ge yatırımlarını hızlandırmasını sağladı. Gelecekte halka arz planlarının da gündeme gelmesi, Honor’un yalnızca cihaz üreticisi değil, daha geniş bir yapay zekâ teknolojisi şirketi olarak konumlanmak istediğini gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    klimadan fos diye ses gelmesi tuşlu telefon şebeke sorunu sivas wap noterler ne kadar kazanıyor antifiriz koyduktan sonra kalorifer ısıtmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro
    Apple MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum