Honor’dan MWC 2026 hamlesi: Yapay zekalı ilk insansı robotu sahneye çıkıyor

Tam Boyutta Gör Honor, MWC 2026 kapsamında ilk yapay zekâlı insansı robotunu kamuoyuna sunmaya hazırlanıyor. Barselona’da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak robot, alışveriş yardımı ve günlük destek gibi tüketici odaklı görevler için tasarlandı. Şirket, bu lansmanla birlikte mobil cihaz üreticisi kimliğinin ötesine geçerek yapay zekâ robotik alanına resmi giriş yapmış olacak. Honor, aynı etkinlikte Robot Telefon konseptini ve yeni nesil cihazlarını da duyuracak.

Honor Device Co., insansı robotunu MWC Barcelona’da sergileyerek sektörde farklı bir konumlanma hedefliyor. Şirketin açıklamalarına göre robot, alışveriş sırasında ürün bulma, kullanıcıya bilgi sağlama ve günlük görevlerde destek olma gibi hizmet senaryolarına odaklanacak. Ayrıca şirket, doğrudan rakipleri arasında insansı robotu tanıtan ilk akıllı telefon markası olacağını da iddia ediyor.

Robotun, Honor Robot Telefon konsepti altında tanıtılacak olması da stratejik bir mesaj içeriyor. Bu konsept, yapay zekânın yalnızca ekranda çalışan bir yazılım değil, çevresiyle etkileşime giren bir sistem olarak konumlandırılmasını hedefliyor. Honor’un ajan tabanlı yapay zekâ hizmetleri geliştirdiği ve bu servislerin akıllı telefonlar ile bağlantılı cihazlar arasında entegre çalışacağı belirtiliyor. Böylece robot, tek başına bir ürün olmaktan ziyade daha geniş bir akıllı ekosistemin parçası haline geliyor.

Etkinlik kapsamında yalnızca robot değil, yeni cihazlar da tanıtılacak. Honor Magic V6 katlanabilir telefonun geliştirilmiş dayanıklılık, daha büyük pil kapasitesi ve daha ince tasarım gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor. Ayrıca üretkenlik ve hafif performans odaklı MagicPad4 tablet ile MagicBook Pro 14 dizüstü bilgisayar da duyurulacak.

Honor’un 2020 yılında Huawei’den ayrılarak bağımsız bir yapıya kavuşmasının ardından Shenzhen hükümetine ait yatırım kuruluşları ve devlet işletmelerinden destek aldığı biliniyor. Bu süreç, şirketin küresel ölçekte yeniden yapılanmasını ve Ar-Ge yatırımlarını hızlandırmasını sağladı. Gelecekte halka arz planlarının da gündeme gelmesi, Honor’un yalnızca cihaz üreticisi değil, daha geniş bir yapay zekâ teknolojisi şirketi olarak konumlanmak istediğini gösteriyor.

