Honor'dan sıra dışı konsept telefon: Robot Phone

Tam Boyutta Gör Honor, Magic 8 serisini tanıttığı etkinlikte bir konsept telefon daha duyurdu. Honor Robot Phone isimli telefon, arka kısımdan açılan ve üzerine gimbal monte edilmiş, her yöne dönebilen kamerasıyla oldukça sıradışı bir konsept.

Telefon, şimdilik yalnızca bir tanıtım videosunda CGI formatında görülüyor ve cihaza dair teknik bir bilgi verilmiyor. Cihazın tam tanıtımı gelecek yılın Mart ayı başında Barselona’daki MWC etkinliğinde yapılacak.

Bir robotun kafasının andıran ve her yöne dönebilen kamera, gördüğü nesnelerle etkileşime geçebiliyor, insan yüzlerini takip edebiliyor ve fotoğraf/video kaydı yapabiliyor. Cihaz elbette tüm bu özellikleri dahili yapay zeka yetenekleriyle gerçekleştiriyor.

Honor, sıradışı konsept cihazını geleceğin akıllı telefonu olarak görüyor. Bir robot gibi otonom olarak algılayan, uyum sağlayan ve duygusal olarak arkadaşlık kuran bir cihaz olarak nitelendiriyor.

Şu an için Honor bu telefonu bir konsept olarak tanıtıyor. Mart ayındaki MWC etkinliğinde cihazı nihai bir ürün olarak mı yoksa hala konsept olarak mı göreceğimiz şimdilik belirsiz.

