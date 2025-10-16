Giriş
    Honor Earbuds 4 premium gürültü engelleme ile geliyor

    Honor Earbuds 4 tam kablosuz kulaklık modelinde çift sürücü, yapay zekâ destekli güçlü gürültü engelleme, 46 saate kadar kullanım süresi gibi özelliklerle geliyor. 

    Honor Earbuds 4 Tam Boyutta Gör
    Honor markasının önemli mobil cihazlarını tanıttığı lansmanında bir de tam kablosuz kulaklık modeli vardı. Honor Earbuds 4 uygun fiyat etiketine yapay zekâ destekli rekabetçi özellikler sunarak geliyor. 

    Honor Earbuds 4 özellikleri ve fiyatı

    Honor Earbuds 4 çift sürücü sistemi ile geliyor. 11mm düşük frekans sürücü ve 6mm yüksek frekans sürücü titanyum kaplama diyaframlar ile hızlı tepki ve daha iyi ses sunuyor. Çift mıknatıs sistemi ile hassasiyet ve detay yakalama geliştiriliyor.

    Üçlü mikrofon yapısı 50 desibele kadar ortam seslerini başarılı bir şekilde engellerken insan seslerini ya da diğer sesleri tercihe göre öne çıkarabilen modlar da mevcut. Yapay zekâ görüşme esnasında saniyede 6 metre hıza kadar rüzgârı engelleyebiliyor. Böylece görüşmeler en berrak haline bürünüyor. 

    Tek şarj ile 9 saate kadar kullanılabilen kulaklıklar, kutusu ile bu süreyi 46 saate çıkarıyor. 10 dakikalık şarj ile 3 saatlik kullanım elde ediliyor. Kulak algılama özelliği de olan Honor Earbuds 4 modelinin fiyatı 56$ olarak belirlenmiş. 
     

