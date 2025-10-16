Honor Earbuds 4 premium gürültü engelleme ile geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Honor markasının önemli mobil cihazlarını tanıttığı lansmanında bir de tam kablosuz kulaklık modeli vardı. Honor Earbuds 4 uygun fiyat etiketine yapay zekâ destekli rekabetçi özellikler sunarak geliyor.

Honor Earbuds 4 özellikleri ve fiyatı

Honor Earbuds 4 çift sürücü sistemi ile geliyor. 11mm düşük frekans sürücü ve 6mm yüksek frekans sürücü titanyum kaplama diyaframlar ile hızlı tepki ve daha iyi ses sunuyor. Çift mıknatıs sistemi ile hassasiyet ve detay yakalama geliştiriliyor.

Honor Magic 8 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları 21 sa. önce eklendi

Üçlü mikrofon yapısı 50 desibele kadar ortam seslerini başarılı bir şekilde engellerken insan seslerini ya da diğer sesleri tercihe göre öne çıkarabilen modlar da mevcut. Yapay zekâ görüşme esnasında saniyede 6 metre hıza kadar rüzgârı engelleyebiliyor. Böylece görüşmeler en berrak haline bürünüyor.

Tek şarj ile 9 saate kadar kullanılabilen kulaklıklar, kutusu ile bu süreyi 46 saate çıkarıyor. 10 dakikalık şarj ile 3 saatlik kullanım elde ediliyor. Kulak algılama özelliği de olan Honor Earbuds 4 modelinin fiyatı 56$ olarak belirlenmiş.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Honor Earbuds 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: