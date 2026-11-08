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    Honor, gimbal kameralı telefonunu yeniliyor: Robot Phone 2 yolda

    Honor, hareketli gimbal kamera sistemine sahip sıra dışı akıllı telefonunun devam modelini geliştiriyor. Robot Phone 2'nin 2027'nin ikinci çeyreğinde piyasaya çıkabileceği belirtiliyor.

    Honor, gimbal kameralı telefonunu yeniliyor: Robot Phone 2 yolda Tam Boyutta Gör
    Android dünyasının en dikkat çekici konseptlerinden biri olan Honor Robot Phone, şirketin kamera teknolojilerine yönelik farklı yaklaşımını ortaya koymuştu. Ana kamerasını hareketli bir gimbal kol üzerine yerleştiren cihaz, gelişmiş görüntü sabitleme ve hareket kabiliyetleriyle öne çıkmıştı. Yeni bir sızıntı ise Honor'un bu tasarımı tek bir modelle sınırlı tutmayacağını gösteriyor.

    Çinli sızıntı kaynağı Smart Pikachu'nun Weibo üzerinden paylaştığı bilgilere göre şirket, Honor Robot Phone 2 üzerinde çalışıyor. Bununla birlikte Honor'un bağımsız olarak kullanılabilen bir veya daha fazla el tipi kamera cihazı geliştirdiği de iddia ediliyor. Bu cihazların tam olarak hangi kategoride konumlandırılacağı henüz bilinmiyor. 

    Honor, ARRI iş birliğini sürdürecek

    Sızıntıya göre yeni telefon, önceki modelde olduğu gibi Alman kamera teknolojileri şirketi ARRI ile birlikte geliştirilecek. Ancak cihazın kamera özelliklerine ilişkin bilgiler henüz netlik kazanmış değil.

    Çeviri araçları arasındaki farklılıklar nedeniyle sızıntıda kamera çözünürlüğü konusunda belirsizlik bulunuyor. Bazı çeviriler 100 megapiksellik sensörlere işaret ederken, diğerleri yüzlerce megapiksel çözünürlüğünde kameralardan söz ediyor. Dolayısıyla Honor Robot Phone 2'nin kamera donanımına ilişkin bir belirsizlik bulunuyor.

    Hatırlatmak gerekirse ilk HONOR Robot Phone, gimbal mekanizmasına entegre edilmiş 200 megapiksel ana kamera, 200 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamerayla gelmişti. Hareketli kamera kolu sayesinde cihaz, geleneksel akıllı telefonlarda bulunmayan farklı çekim açıları ve görüntü sabitleme özellikleri sunuyordu.

    Tanıtım için 2027'nin ikinci çeyreği işaret ediliyor

    Sızıntı kaynağı, devam modelinin şimdilik 2027'nin ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesinin planlandığını belirtiyor. İlk Robot Phone'un da 2026'nın ikinci çeyreğinde gösterildiği ve ağustos ayında piyasaya çıktığı düşünüldüğünde, Honor yüne benzer bir takvim izleyebilir.

    Öte yandan yeni modelle ilgili en önemli soru işaretlerinden biri küresel pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı. Honor, ilk Robot Phone için küresel lansman etkinliği düzenlemiş olmasına rağmen cihazı dünya genelinde satışa çıkarmadı. Şirketin Robot Phone 2 ile bu yaklaşımı değiştirip değiştirmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

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