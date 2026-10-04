Honor araçlar için lastik kompresörünü duyurdu

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Tam Boyutta Gör Daha çok taşınabilir ve giyilebilir cihaz pazarında iddialı olmaya çalışan Honor markası bu kez çok farklı bir alana el attı. Honor Life Air Pump Lite adındaki lastik kompresörü araçların yanında bisikletler için de kullanılabiliyor.

Honor Life Air Pump Lite özellikleri ve fiyatı

Honor Life Air Pump Lite adındaki kompresör piyasadaki rakipleri gibi oldukça kompakt ve 160 × 63 × 62 mm boyutlarına sahip. Dakikada 25-30 litre hava basabilen cihaz 01.-11 BAR basınç değerine sahip. Cihaz bisiklet lastiğini 42 saniyede, basketbol topunu ise 17 saniyede doldurabiliyor. 2500mAh batarya ile toplamda 102 basketbol topu şişirilebiliyor.

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Kullanıcı hedef basıncı belirlediğinde cihaz otomatik olarak o seviyede kendisini kapatıyor. Ön kısımdaki LED ekranda basınç birimleri arasında geçiş yapılabiliyor, gerçek zamanlı basınç değerleri izlenebiliyor. Ayrıca üst kısımda bir acil durum feneri de mevcut.

USB Tip-C üzerinden şarj olan cihaz aşırı ısınma, yüksek voltaj, kısa devre gibi risklere karşı da çözümler sunuyor. Honor Life Air Pump Lite kompresör modeli 32 Euro fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

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Honor Life Air Pump Lite tanıtıldı

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