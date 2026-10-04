Honor araçlar için lastik kompresörünü duyurdu

Honor Life Air Pump Lite özellikleri ve fiyatı
Honor Life Air Pump Lite adındaki kompresör piyasadaki rakipleri gibi oldukça kompakt ve 160 × 63 × 62 mm boyutlarına sahip. Dakikada 25-30 litre hava basabilen cihaz 01.-11 BAR basınç değerine sahip. Cihaz bisiklet lastiğini 42 saniyede, basketbol topunu ise 17 saniyede doldurabiliyor. 2500mAh batarya ile toplamda 102 basketbol topu şişirilebiliyor.
Kullanıcı hedef basıncı belirlediğinde cihaz otomatik olarak o seviyede kendisini kapatıyor. Ön kısımdaki LED ekranda basınç birimleri arasında geçiş yapılabiliyor, gerçek zamanlı basınç değerleri izlenebiliyor. Ayrıca üst kısımda bir acil durum feneri de mevcut.
USB Tip-C üzerinden şarj olan cihaz aşırı ısınma, yüksek voltaj, kısa devre gibi risklere karşı da çözümler sunuyor. Honor Life Air Pump Lite kompresör modeli 32 Euro fiyat etiketi ile satışa sunuldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: