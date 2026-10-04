Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor araçlar için lastik kompresörünü duyurdu

    Honor Life Air Pump Lite lastik kompresörü araçlar haricinde bisiklet, motosiklet ve top şişirebiliyor. Dev hava akışı çok hızlı bir şekilde şişirmenizi sağlıyor.

    Honor Life Air Pump Lite Tam Boyutta Gör
    Daha çok taşınabilir ve giyilebilir cihaz pazarında iddialı olmaya çalışan Honor markası bu kez çok farklı bir alana el attı. Honor Life Air Pump Lite adındaki lastik kompresörü araçların yanında bisikletler için de kullanılabiliyor.

    Honor Life Air Pump Lite özellikleri ve fiyatı

    Honor Life Air Pump Lite adındaki kompresör piyasadaki rakipleri gibi oldukça kompakt ve 160 × 63 × 62 mm boyutlarına sahip. Dakikada 25-30 litre hava basabilen cihaz 01.-11 BAR basınç değerine sahip. Cihaz bisiklet lastiğini 42 saniyede, basketbol topunu ise 17 saniyede doldurabiliyor. 2500mAh batarya ile toplamda 102 basketbol topu şişirilebiliyor.

    Kullanıcı hedef basıncı belirlediğinde cihaz otomatik olarak o seviyede kendisini kapatıyor. Ön kısımdaki LED ekranda basınç birimleri arasında geçiş yapılabiliyor, gerçek zamanlı basınç değerleri izlenebiliyor. Ayrıca üst kısımda bir acil durum feneri de mevcut.

    USB Tip-C üzerinden şarj olan cihaz aşırı ısınma, yüksek voltaj, kısa devre gibi risklere karşı da çözümler sunuyor. Honor Life Air Pump Lite kompresör modeli 32 Euro fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Audi A6 e-tron tek şarjla menzil rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pars yüzleşme the amazing spider-man türkçe yama video indirme programı call of duty 1 türkçe yama nazo zararlı mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A5 PRO
    OPPO A5 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15 M1502YA-BQ606
    ASUS Vivobook 15 M1502YA-BQ606
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum