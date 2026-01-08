Honor Magic 8 Pro Air'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı: Hem ince hem kompakt

Honor Magic 8 Pro Air beklenen özellikleri
Sızıntılara göre Magic 8 Pro Air, son derece ince ve hafif bir tasarıma sahip olacak. 6,1 mm kalınlığa ve 155 gram ağırlığında olacak olan telefon, 6,3 inç boyutunda düz bir OLED ekranla gelecek. Yazılım tarafında ise telefonun Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile çalışacağı söyleniyor.
Ana kameranın, Magic 8 Pro'da olduğu gibi 1/1.3 inç sensörlü 50MP'lik bir kamera olması bekleniyor. Diğer iki kamerayla ilgili bilgiler net olmasa da, telefoto kameranın yer alabileceği konuşuluyor.
Telefonun bu ayın sonlarında Çin'de piyasaya sürülmesi ve siyah, beyaz, mor ve turuncu dahil olmak üzere geniş bir renk yelpazesinde satışa sunulması bekleniyor.