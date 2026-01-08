Honor Magic 8 Pro Air'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı: Hem ince hem kompakt

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Honor, Magic 8 serisine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Kompakt boyutları ve ince gövdesiyle fark yaratacak olan Magic 8 Pro Air'in tasarımı ve bazı özellikleri tanıtımdan önce ortaya çıktı.

Honor Magic 8 Pro Air beklenen özellikleri

Sızıntılara göre Magic 8 Pro Air, son derece ince ve hafif bir tasarıma sahip olacak. 6,1 mm kalınlığa ve 155 gram ağırlığında olacak olan telefon, 6,3 inç boyutunda düz bir OLED ekranla gelecek. Yazılım tarafında ise telefonun Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile çalışacağı söyleniyor.

Tam Boyutta Gör MediaTek Dimensity 9500K yonga setine sahip olması beklenen Magic 8 Pro Air, ince ve küçük boyutlarına rağmen 5.500 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. Cihazın 90W hızlı şarj desteğine sahip olacağı belirtiliyor.

Ana kameranın, Magic 8 Pro'da olduğu gibi 1/1.3 inç sensörlü 50MP'lik bir kamera olması bekleniyor. Diğer iki kamerayla ilgili bilgiler net olmasa da, telefoto kameranın yer alabileceği konuşuluyor.

Telefonun bu ayın sonlarında Çin'de piyasaya sürülmesi ve siyah, beyaz, mor ve turuncu dahil olmak üzere geniş bir renk yelpazesinde satışa sunulması bekleniyor.

