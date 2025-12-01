200MP kameralı Honor Magic 8 Pro küresel olarak tanıtıldı: Yakında Türkiye'de satışa sunulacak

Honor Magic 8 Pro küresel model neler sunuyor?
Magic8 Pro, üçlü arka kamera kurulumuna sahip. 200MP ana kamera, 3.7x optik yakınlaştırma ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırma yapabiliyor ve 1/1.4 inç sensör içeriyor. Ana kameraya, CIPA 5.5 stabilizasyon özelliğine sahip 50 megapiksel 1/1.3 inç sensör, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Önde de 50 megapiksel kamera ve 3D derinlik sensörü mevcut.
Magic 8 Pro, toz ve suya dayanıklılık açısından IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarına sahip. Cihazın bağlantı seçenekleri arasında; 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, AGPS, Galileo, GLONASS, Beidou, NFC, OTG ve USB Type-C bulunuyor. Telefonda biyometrik güvenlik olarak ultrasonik parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Boyut açısından, telefon, 8.32 mm inceliğinde, 219 g ağırlığında.
Honor Magic 8 Pro, Çin’de dışında ilk olarak Malezya’da satışa sunuldu. Cihazın başlangıç fiyatı 1.113 dolar. Bu fiyatlandırma 12 GB RAM 512 GB depolama alanı için geçerli. 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı sunan modelin fiyatı ise; 1.258 dolar. Telefon, yakında Türkiye’de de satışa sunulacak.Kaynakça https://www.honor.com/my/phones/honor-magic8-pro/ https://www.gizmochina.com/2025/11/30/honor-magic-8-pro-launched-malaysia/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
