    200MP kameralı Honor Magic 8 Pro küresel olarak tanıtıldı: Yakında Türkiye'de satışa sunulacak

    Honor, Magic 8 Pro'yu küresel pazara açtı. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili ilk telefonlardan biri olan Magic8 Pro, Çin dışında farklı pil kapasitesi ve kablolu şarj hızıyla geldi.

    Honor Magic 8 Pro global model tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Honor, geçtiğimiz ay Magic 8 serisini Çin’de tanıttı. Şimdi, Honor Magic 8 Pro modeli küresel pazarda satışa çıkıyor. Ancak, küresel modelin pil kapasitesi ve kablolu şarj hızı, Çin versiyonuyla farklı. Yakında Türkiye’de de satışa sunulacak Honor Magic 8 Pro, 100 W kablolu şarj ve 80 W kablosuz şarjı destekleyen 7100 mAh batarya ile gelecek. Çin modeli, 120 W kablolu şarjı destekleyen 7200 mAh pile sahip. Diğer tüm özellikler her iki modelde de aynı.

    Honor Magic 8 Pro küresel model neler sunuyor?

    Honor Magic8 Pro global özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor Magic 8 Pro, Android 16 tabanlı MagicOS 10 işletim sistemiyle geliyor. 6,71 inç LTPO OLED ekran, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 6000 nit'e kadar parlaklık sağlıyor. Telefon, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle gelen ilk telefonlardan biri. 16 GB'a kadar RAM, 1 TB'a kadar dahili depolama alanı sunuyor.

    Magic8 Pro, üçlü arka kamera kurulumuna sahip. 200MP ana kamera, 3.7x optik yakınlaştırma ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırma yapabiliyor ve 1/1.4 inç sensör içeriyor. Ana kameraya, CIPA 5.5 stabilizasyon özelliğine sahip 50 megapiksel 1/1.3 inç sensör, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Önde de 50 megapiksel kamera ve 3D derinlik sensörü mevcut.

    Magic 8 Pro, toz ve suya dayanıklılık açısından IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarına sahip. Cihazın bağlantı seçenekleri arasında; 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, AGPS, Galileo, GLONASS, Beidou, NFC, OTG ve USB Type-C bulunuyor. Telefonda biyometrik güvenlik olarak ultrasonik parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Boyut açısından, telefon, 8.32 mm inceliğinde, 219 g ağırlığında.

    Honor Magic 8 Pro, Çin’de dışında ilk olarak Malezya’da satışa sunuldu. Cihazın başlangıç fiyatı 1.113 dolar. Bu fiyatlandırma 12 GB RAM 512 GB depolama alanı için geçerli. 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı sunan modelin fiyatı ise; 1.258 dolar. Telefon, yakında Türkiye’de de satışa sunulacak.

    Kaynakça https://www.honor.com/my/phones/honor-magic8-pro/ https://www.gizmochina.com/2025/11/30/honor-magic-8-pro-launched-malaysia/
    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

