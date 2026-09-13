Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor Magic 9, Android’de ilk 55 MP kare selfie kamerasına sahip olacak

    Honor Magic 9 serisi, Android telefonlarda ilk 55 MP kare selfie kamerasıyla geliyor. Yeni kamera tasarımı daha geniş kadraj sunarken ARRI ortaklığı da kamera deneyimini ileri taşıyabilir.

    Honor Magic 9 ile Android’de İlk 55 MP Kare Selfie Kamerası Tam Boyutta Gör
    Honor Magic 9 serisi, Android telefonlarda kullanılan selfie kameraları arasında dikkat çeken yeni bir tasarımla geliyor. Şirketin doğrulamasına göre seride, kare formunda tasarlanan 55 megapiksel çözünürlüklü “Agile Eye” ön kamera kullanılacak. Honor, bu yapının geleneksel dairesel veya hap biçimli kamera tasarımlarına kıyasla sensör için daha geniş bir alan sağlayarak daha geniş bir çerçeve yakalanmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

    ARRI iş birliği kamera sisteminin yönünü değiştiriyor

    Yeni ön kameranın tasarımı yalnızca çözünürlük açısından değil, kullanım biçimi bakımından da farklılaşıyor. Honor tarafından paylaşılan tanıtım videosunda kameranın geniş görüş alanını koruyarak dikey ve yatay çekimler arasında geçiş yapabildiği görülüyor.

    Honor, 55 MP kare selfie kamerasının Magic 9 serisinin bütün modellerinde bulunmayacağını da açıkladı. Şirketin tanıtım notlarına göre bu kamera yalnızca Magic 9 Pro Max ve standart Magic 9 modellerinde kullanılacak. Serinin diğer üyelerinde hangi ön kamera donanımının tercih edileceğine ilişkin ayrıntılar ise henüz paylaşılmış değil.

    Honor Magic 9 ile Android’de İlk 55 MP Kare Selfie Kamerası
    Magic 9 serisinin kamera yaklaşımı yalnızca ön kamerayla sınırlı kalmıyor. Honor daha önce serinin 500 mm telekonvertör kitiyle geleceğini ve arka tarafta iki adet 200 megapiksel ARRI sensörünün yer aldığı üçlü kamera sistemi kullanacağını doğrulamıştı. Şirketin ARRI ile gerçekleştirdiği iş birliği, Magic 9 serisinin yüksek çözünürlüklü sensörlerin yanında profesyonel video çekim özelliklerine de odaklanacağını gösteriyor.

    Video tarafında Magic 9 serisine yeni bir ARRI Sinema Modu eklenmesi planlanıyor. Bu modun, telefonun kamera donanımı ile ARRI'nin sinema alanındaki görüntüleme yaklaşımını bir araya getirmesi hedefleniyor. Serinin üst modeli olan Magic 9 Pro Max ise kamera donanımındaki değişikliklere rağmen önceki Magic modellerinden ayrışan yeni bir tasarım anlayışı taşıyor. Honor, telefonun kenarlarını, arka panelini ve genel gövde şeklini yeniden ele alırken arka kamera modülünü de “Rehber Gözü” olarak adlandırdığı yeni bir tasarımla düzenliyor. Bu tasarımın, ARRI'nin sinema kameralarının gelişiminde önemli bir yere sahip olan ARRIFLEX 35 modellerinden birinden ilham aldığı belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    açık hava filtresi ne işe yarar palio 1.6 neden tutulmuyor volvo s40 alınır mı arca savunma çalışan yorumları mercedes b180

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X8 Pro Max
    POCO X8 Pro Max
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100.210H
    Casper Nirvana S100.210H
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum