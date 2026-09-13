Honor Magic 9, Android’de ilk 55 MP kare selfie kamerasına sahip olacak

Tam Boyutta Gör Honor Magic 9 serisi, Android telefonlarda kullanılan selfie kameraları arasında dikkat çeken yeni bir tasarımla geliyor. Şirketin doğrulamasına göre seride, kare formunda tasarlanan 55 megapiksel çözünürlüklü “Agile Eye” ön kamera kullanılacak. Honor, bu yapının geleneksel dairesel veya hap biçimli kamera tasarımlarına kıyasla sensör için daha geniş bir alan sağlayarak daha geniş bir çerçeve yakalanmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

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ARRI iş birliği kamera sisteminin yönünü değiştiriyor

Yeni ön kameranın tasarımı yalnızca çözünürlük açısından değil, kullanım biçimi bakımından da farklılaşıyor. Honor tarafından paylaşılan tanıtım videosunda kameranın geniş görüş alanını koruyarak dikey ve yatay çekimler arasında geçiş yapabildiği görülüyor.

Honor, 55 MP kare selfie kamerasının Magic 9 serisinin bütün modellerinde bulunmayacağını da açıkladı. Şirketin tanıtım notlarına göre bu kamera yalnızca Magic 9 Pro Max ve standart Magic 9 modellerinde kullanılacak. Serinin diğer üyelerinde hangi ön kamera donanımının tercih edileceğine ilişkin ayrıntılar ise henüz paylaşılmış değil.

Magic 9 serisinin kamera yaklaşımı yalnızca ön kamerayla sınırlı kalmıyor. Honor daha önce serinin 500 mm telekonvertör kitiyle geleceğini ve arka tarafta iki adet 200 megapiksel ARRI sensörünün yer aldığı üçlü kamera sistemi kullanacağını doğrulamıştı. Şirketin ARRI ile gerçekleştirdiği iş birliği, Magic 9 serisinin yüksek çözünürlüklü sensörlerin yanında profesyonel video çekim özelliklerine de odaklanacağını gösteriyor.

Video tarafında Magic 9 serisine yeni bir ARRI Sinema Modu eklenmesi planlanıyor. Bu modun, telefonun kamera donanımı ile ARRI'nin sinema alanındaki görüntüleme yaklaşımını bir araya getirmesi hedefleniyor. Serinin üst modeli olan Magic 9 Pro Max ise kamera donanımındaki değişikliklere rağmen önceki Magic modellerinden ayrışan yeni bir tasarım anlayışı taşıyor. Honor, telefonun kenarlarını, arka panelini ve genel gövde şeklini yeniden ele alırken arka kamera modülünü de “Rehber Gözü” olarak adlandırdığı yeni bir tasarımla düzenliyor. Bu tasarımın, ARRI'nin sinema kameralarının gelişiminde önemli bir yere sahip olan ARRIFLEX 35 modellerinden birinden ilham aldığı belirtiliyor.

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Honor Magic 9 ile Android’de İlk 55 MP Kare Selfie Kamerası

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