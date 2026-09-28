Honor Magic 9 Pro Max ses getirecek: Çift 200MP kamera, kare ön kamera

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Tam Boyutta Gör Kamera konusunda her geçen gün daha iyiye giden akıllı telefonlarda son nokta Honor Magic 9 Pro Max oldu. Honor markasının adeta film çekimlerinde kullanılabilecek tarzda dokunuşlar yaptığı Honor Magic 9 Pro Max modeli sektörde büyük ses getirecek gibi görünüyor.

Honor Magic 9 Pro Max özellikleri

6.8 inçlik OLED ekran

2nm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

12GB/16GB RAM

256GB/512GB/1TB

200MP + 200MP + 50MP arka kamera

55MP kare tasarım ön kamera

8600mAh batarya, 100W hızlı şarj

Kamera uzmanı

Honor Magic 9 Pro Max modeli son dönemde fotoğrafçılık odaklı geliştirilmiş en iyi akıllı telefon olarak kabul ediliyor. 200MP ana kamera 3 dereceye kadar gimbal seviyesinde dengeleme özelliğine sahip ve CIPA 8.0 imaj dengeleme teknolojisi ile destekleniyor. Yardımcı 200MP Ultra gece telefoto sensörü ise yine CIPA 8.0 imaj dengeleme teknolojisi ve Honor AiMAGE keskinleştirme teknolojisi ile birlikte geliyor. 50MP geniş açı kamera ise yardımcı bir 3D algılama sensörü ile desteklenmiş.

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Honor markası arka kamera ARRI markası ile derin bir iş birliği yapıyor. ARRI LogC3 video düzenleme araçları kullanıcıya renk tonlarını değiştirme, daha yumuşak ayrıntılar oluşturma, renk geçişleri gibi avantajları sunarken 87 farklı ön tanımlı ARRI video renk efekti de pakete eklenmiş. ARRI Master Mode ise daha profesyonel ayarlar sunuyor. ARRI Movie Live ise hem 2.39:1 boyutlarına video kaydı yaparken hem de 3 saniyelik hareketli fotoğraf da çekebiliyor. Gelişmiş mikrofon ise sinematik çekimler için gürültü azaltma ve çakışma önleme gibi özellikler sunuyor.

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Ön kamera da yine Android dünyasında bir ilk. Tam kare 55MP sensör 1:1, 16:9 veya 9:16 boyutlarını telefonu döndürmeden çekmeniz sağlıyor. 6nm Honor Drive H1 yongası 18.8 TOPS/W enerji verimliliği seviyesinde yapay zekâ görsel işlemleri sırtlarken RAW kayıpsız kumlama azaltma da yapabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Telefon ile birlikte 85mm G6500 ve 81mm G200 lensleri ayrı ayrı piyasaya çıkacak. Ekstra bir SmallRig video genişleme seti ve Studio profesyonel kayıt seti de meraklıları bekliyor. Honor bunların farklı kombinasyonları olan uzman fotoğrafçı setlerini de satacak.

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Cihaz ekran tarafında 10000 nit pik parlaklık ve 1Hz-120Hz arasında dinamik tazeleme hızı sunarken 4320Hz PWM karartma, çizilmelere dayanıklı 5600 katmanlı silikon nitrit ekran kaplaması, IP69K sertifikası, Yoyo yapay zekâ asistanı, 80W kablosuz hızlı şarj ve 50W kablosuz araç içi şarj şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Honor Magic 9 Pro Max fiyatı ve çıkış tarihi

Honor Magic 9 Pro Max 12/256 – 968$

Honor Magic 9 Pro Max 12/512 – 1043$

Honor Magic 9 Pro Max 16/512 – 1117$

Honor Magic 9 Pro Max 16/1TB – 1266$

Master Photographer paketi – 1639$

Honor Magic 9 Pro Max akıllı telefon modeli kamera ekipmanları ve genişleme paketleri ile birlikte Çin’de satışa sunuldu.

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Honor Magic 9 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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