Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor Magic 9 Pro Max ses getirecek: Çift 200MP kamera, kare ön kamera

    Honor Magic 9 Pro Max modelinde ARRI destekli 200MP ana ve 200MP yardımcı sensör yanında Android dünyasının ilk kare 55MP ön kamera sensörü de kullanıcılara sunulmuş olacak. 

    Honor Magic 9 Pro Max özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kamera konusunda her geçen gün daha iyiye giden akıllı telefonlarda son nokta Honor Magic 9 Pro Max oldu. Honor markasının adeta film çekimlerinde kullanılabilecek tarzda dokunuşlar yaptığı Honor Magic 9 Pro Max modeli sektörde büyük ses getirecek gibi görünüyor.

    Honor Magic 9 Pro Max özellikleri

    • 6.8 inçlik OLED ekran
    • 2nm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
    • 12GB/16GB RAM
    • 256GB/512GB/1TB
    • 200MP + 200MP + 50MP arka kamera
    • 55MP kare tasarım ön kamera
    • 8600mAh batarya, 100W hızlı şarj
    • Kamera uzmanı

    Honor Magic 9 Pro Max modeli son dönemde fotoğrafçılık odaklı geliştirilmiş en iyi akıllı telefon olarak kabul ediliyor. 200MP ana kamera 3 dereceye kadar gimbal seviyesinde dengeleme özelliğine sahip ve CIPA 8.0 imaj dengeleme teknolojisi ile destekleniyor. Yardımcı 200MP Ultra gece telefoto sensörü ise yine CIPA 8.0 imaj dengeleme teknolojisi ve Honor AiMAGE keskinleştirme teknolojisi ile birlikte geliyor. 50MP geniş açı kamera ise yardımcı bir 3D algılama sensörü ile desteklenmiş.

    Honor Magic 9 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Honor markası arka kamera ARRI markası ile derin bir iş birliği yapıyor. ARRI LogC3 video düzenleme araçları kullanıcıya renk tonlarını değiştirme, daha yumuşak ayrıntılar oluşturma, renk geçişleri gibi avantajları sunarken 87 farklı ön tanımlı ARRI video renk efekti de pakete eklenmiş. ARRI Master Mode ise daha profesyonel ayarlar sunuyor. ARRI Movie Live ise hem 2.39:1 boyutlarına video kaydı yaparken hem de  3 saniyelik hareketli fotoğraf da çekebiliyor. Gelişmiş mikrofon ise sinematik çekimler için gürültü azaltma ve çakışma önleme gibi özellikler sunuyor.

    Ön kamera da yine Android dünyasında bir ilk. Tam kare 55MP sensör 1:1, 16:9 veya 9:16 boyutlarını telefonu döndürmeden çekmeniz sağlıyor. 6nm Honor Drive H1 yongası 18.8 TOPS/W enerji verimliliği seviyesinde yapay zekâ görsel işlemleri sırtlarken RAW kayıpsız kumlama azaltma da yapabiliyor.

    Honor Magic 9 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Telefon ile birlikte 85mm G6500 ve 81mm G200 lensleri ayrı ayrı piyasaya çıkacak. Ekstra bir SmallRig video genişleme seti ve Studio profesyonel kayıt seti de meraklıları bekliyor. Honor bunların farklı kombinasyonları olan uzman fotoğrafçı setlerini de satacak.

    Honor Magic 9 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Cihaz ekran tarafında 10000 nit pik parlaklık ve 1Hz-120Hz arasında dinamik tazeleme hızı sunarken 4320Hz PWM karartma, çizilmelere dayanıklı 5600 katmanlı silikon nitrit ekran kaplaması, IP69K sertifikası, Yoyo yapay zekâ asistanı, 80W kablosuz hızlı şarj ve 50W kablosuz araç içi şarj şeklinde diğer özellikleri mevcut.

    Honor Magic 9 Pro Max fiyatı ve çıkış tarihi

    • Honor Magic 9 Pro Max 12/256 – 968$
    • Honor Magic 9 Pro Max 12/512 – 1043$
    • Honor Magic 9 Pro Max 16/512 – 1117$
    • Honor Magic 9 Pro Max 16/1TB – 1266$
    • Master Photographer paketi – 1639$

    Honor Magic 9 Pro Max akıllı telefon modeli kamera ekipmanları ve genişleme paketleri ile birlikte Çin’de satışa sunuldu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Audi A6 e-tron tek şarjla menzil rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arçelik buzdolabı kırmızı ünlem işareti nasıl söner safari ağ bağlantısı kesildiği için sayfayı açamıyor sistem 5 6 7 kaç maç tutması lazım authentify nedir arabanın altını vurdum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum