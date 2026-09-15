Honor Magic 9 serisi 11.000 mAh'lık devasa bataryayla geliyor

Honor Magic 9 Super Edition sınırları zorlayacak
Honor, 11.000 mAh bataryanın hangi modele ait olduğunu açıkça açıklamadı. Ancak mevcut sızıntılar, bu kapasitenin Magic 9 Super Edition modelinde kullanılacağını gösteriyor. Böylece Honor, bu kadar büyük bir bataryayı yalnızca orta segment bir telefonda değil, doğrudan amiral gemisi sınıfında sunmaya hazırlanıyor.
Serinin en dikkat çekici modellerinden biri ise Magic 9 Pro Max olacak. Bu modelin, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisini kullanan yeni nesil bir amiral gemisi olması bekleniyor. 6,8 inçlik ekran ve 8.800 mAh bataryanın yanı sıra telefonda çift 200 MP ARRI kamera sisteminin bulunacağı öne sürülüyor.
Honor daha önce yayınladığı teaser'lar ve JD.com listelemeleri üzerinden Magic 9 serisinin tasarımını da göstermeye başladı. Yeni modellerin arka tasarımında, önceki nesil Magic 8 serisine kıyasla belirgin değişiklikler yapılacağı görülüyor.Kaynakça https://weibo.com/3206603957/Ri4ajjCho https://www.notebookcheck.net/Honor-Magic-9-series-teaser-confirms-massive-11-000mAh-battery.1399680.0.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: