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    Honor Magic 9 serisi 11.000 mAh'lık devasa bataryayla geliyor

    Honor, yeni amiral gemisi Magic 9 serisini yakında tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin yayınladığı yeni teaser'lar modellerden birinin 11.000 mAh kapasiteli dev bir bataryaya sahip olacağını gösteritor.

    Honor Magic 9 serisi 11.000 mAh'lık devasa bataryayla geliyor Tam Boyutta Gör
    Honor, yeni amiral gemisi Magic 9 serisini eylül ayının sonunda Çin'de tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin yayınladığı yeni teaser'lar, serinin tasarımını ortaya koyarken modellerden birinin 11.000 mAh kapasiteli dev bir bataryaya sahip olacağını da doğruladı.

    Honor Magic 9 Super Edition sınırları zorlayacak

    Honor, 11.000 mAh bataryanın hangi modele ait olduğunu açıkça açıklamadı. Ancak mevcut sızıntılar, bu kapasitenin Magic 9 Super Edition modelinde kullanılacağını gösteriyor. Böylece Honor, bu kadar büyük bir bataryayı yalnızca orta segment bir telefonda değil, doğrudan amiral gemisi sınıfında sunmaya hazırlanıyor.

    Honor Magic 9 serisi 11.000 mAh'lık devasa bataryayla geliyor Tam Boyutta Gör
    Magic 9 Super Edition'ın Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Telefonda 165 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inçlik bir ekran bulunacağı, kamera tarafında ise 200 MP ana kameraya 50 MP telefoto ve 12 MP ultra geniş açı kameranın eşlik edeceği iddia ediliyor. Cihazın ayrıca aktif soğutma sistemi ve 80W hızlı şarj desteği sunması bekleniyor.
    Honor Magic 9 serisi 11.000 mAh'lık devasa bataryayla geliyor Tam Boyutta Gör
    Serinin standart modeli olan Honor Magic 9 ise daha kompakt bir yapıya sahip olacak. Sızıntılara göre telefonda 6,37 inçlik ekran ve 8.000 mAh batarya bulunacak. İşlemci tarafında Super Edition ile aynı Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanılırken kamera sisteminde 200 MP ana kamera, 200 MP telefoto ve 50 MP ultra geniş açı sensör yer alacak.

    Serinin en dikkat çekici modellerinden biri ise Magic 9 Pro Max olacak. Bu modelin, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisini kullanan yeni nesil bir amiral gemisi olması bekleniyor. 6,8 inçlik ekran ve 8.800 mAh bataryanın yanı sıra telefonda çift 200 MP ARRI kamera sisteminin bulunacağı öne sürülüyor.

    Honor daha önce yayınladığı teaser'lar ve JD.com listelemeleri üzerinden Magic 9 serisinin tasarımını da göstermeye başladı. Yeni modellerin arka tasarımında, önceki nesil Magic 8 serisine kıyasla belirgin değişiklikler yapılacağı görülüyor.

    Kaynakça https://weibo.com/3206603957/Ri4ajjCho https://www.notebookcheck.net/Honor-Magic-9-series-teaser-confirms-massive-11-000mAh-battery.1399680.0.html
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