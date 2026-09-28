Honor Magic 9 serisi tanıtıldı: 11.000 mAh batarya ve dahası

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Tam Boyutta Gör Honor, yeni amiral gemisi serisi kapsamında Magic 9 ve Magic 9 Super Edition modellerini tanıttı. Serinin dikkat çeken modelleri, özellikle yüksek kapasiteli bataryaları, 200 MP kameraları ve güçlü donanımlarıyla öne çıkıyor. Magic 9 daha kompakt bir tasarım sunarken Super Edition, 11.000 mAh bataryası ve aktif soğutma fanıyla geliyor.

Honor Magic 9 neler sunuyor?

Honor Magic9, 6,37 inç OLED ekran ile geliyor. 1.236 x 2.664 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 10 bit renk, HDR ve Dolby Vision desteği sunan panel, 2.000 nit seviyesinde maksimum global parlaklığa ulaşıyor. Ekranda 3.840 Hz PWM karartma teknolojisi kullanılırken parlaklık 1 nit seviyesine kadar düşebiliyor.

Telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri 8.000 mAh bataryası. 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj destekleyen batarya, 27W ters kablolu şarj özelliğine de sahip. Kamera tarafında ise 200 MP ana kamera bulunuyor. 1/1,4 inç sensöre sahip kamera f/1.9 diyafram açıklığı ve CIPA 7.5 seviyesinde görüntü sabitleme sunuyor. Buna 200 MP periskop telefoto, 50 MP ultra geniş açı ve 55 MP ön kamera eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Honor, Magic 9 serisinin kamera sisteminin geliştirilmesinde sinema kamerası üreticisi ARRI ile çalıştı. Şirket ayrıca görüntü işleme için kendi geliştirdiği Honor H1 çipini kullanıyor. Bu çip, watt başına 18,8 TOPS yapay zeka performansı sunarak gürültü azaltma ve görüntü işleme görevlerini üstleniyor. Magic 9, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alıyor.

Telefonda 12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB ile 1 TB arasında değişen depolama seçenekleri bulunuyor. IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları da cihazın su ve toza karşı dayanıklılığını artırıyor. Çin''e 12 GB + 256 GB versiyonunun fiyatı 5.000 yuan (744 dolar) olarak açıklandı.

Honor Magic9 Super Edition özellikleri

Magic9 Super Edition ise daha büyük 6,81 inç LTPS ekranla geliyor. 1.280 x 2.788 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 10 bit renk ve HDR desteği sunan ekranın maksimum global parlaklığı 2.000 nit seviyesinde. Modelin asıl dikkat çeken noktası ise 11.000 mAh batarya. 80W kablolu, 50W kablosuz ve 27W ters kablolu şarj desteğine sahip olan telefon, buna rağmen 8,1 mm kalınlığında ve 227 gram ağırlığında.

Tam Boyutta Gör Super Edition, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle birlikte 12 GB-16 GB RAM ve 256 GB-1 TB depolama seçenekleri sunuyor. Uzun süreli kullanımda sıcaklıkları kontrol altında tutmak için geniş bir buhar odasına ek olarak 30.000 RPM hızında aktif soğutma fanı kullanılıyor. Bu sistem toplamda 12W seviyesinde ısı dağıtımı sağlayabiliyor.

Kamera tarafında 200MP ana kameraya 50MP 3x telefoto ve 12MP ultra geniş açı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 50MP kamera bulunuyor. Arka kamera 4K 120 FPS, ön kamera ise 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Honor Magic 9 Super Edition'ın Çin'deki 12 GB + 256 GB başlangıç fiyatı 4.500 yuan (670 dolar) olarak açıklandı.

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Her iki model de siyah, zeytin yeşili, sarı ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Honor, telefonların küresel çıkış tarihi ve fiyatlarıyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Honor Magic 9

Ekran: 6,37 inç OLED, 1.236 x 2.664, 120 Hz, 10 bit renk 2000 nit parlaklık

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 12GB 16 GB LPDDR5X

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB

Kamera: 200 MP 1/1,4 inç, f/1.9, 200 MP periskop telefoto, 50 MP ultra geniş açı

Ön Kamera: 55MP

Batarya: 8.000 mAh

Şarj: 80W kablolu, 50W kablosuz

Yazılım: Android 17

Fiyat: 744 dolar

Honor Magic 9 Super Edition

Ekran: 6,81 inç LTPS OLED, 1.280 x 2.788, 120 Hz, 10 bit renk 2000 nit parlaklık

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 12GB 16 GB LPDDR5X

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB

Kamera: 200 MP 1/1,4 inç, f/1.9, 50MP 3x periskop telefoto, 12MP ultra geniş açı

Ön Kamera: 55MP

Batarya: 11.000 mAh

Şarj: 80W kablolu, 50W kablosuz

Yazılım: Android 17

Fiyat: 670 dolar

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Honor Magic 9 serisi tanıtıldı: 11.000 mAh batarya ve dahası

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