Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor Magic 9 serisinin tanıtım tarihi belli oldu: Arri imzalı kamera sistemi geliyor

    Honor, yeni amiral gemisi Magic 9 serisinin lansman tarihini açıkladı. 28 Eylül'de tanıtılacak olan seri, Arri imzalı gelişmiş kamera sistemiyle gelecek.        

    Honor Magic 9 serisinin tanıtım tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Honor, yeni amiral gemisi Magic 9 serisinin lansman tarihini açıkladı. Şirket CEO'su Li Jian'ın açıklamasına göre Magic 9 serisi, 28 Eylül'de Çin'de tanıtılacak. Yeni modellerin, özellikle kamera özellikleriyle dikkat çekmesi bekleniyor.

    Arri imzalı gelişmiş kamera sistemiyle gelecek

    Honor, kısa süre önce Robot Phone etkinliğinde Magic 9 serisinin yeni kamera tasarımına ilişkin ilk ipucunu paylaşmıştı. Şimdi ise serinin kamera özellikleri ve tasarımına dair daha fazla detay ortaya çıktı. Sızıntılara göre Honor, Magic 9 serisinde Arri işbirliğiyle geliştirilen yeni bir kamera sistemi kullanacak.

    Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Magic 9 serisinin ana kamerasında 1/1,28 inç boyutunda 200 megapiksellik bir sensör bulunacak. Bu sensöre optik görüntü sabitleme destekli, f/1.57 diyafram açıklığına sahip bir lens eşlik edecek.

    Serinin periskop telefoto kamerası da oldukça iddialı görünüyor. Söz konusu kameranın 1/1,4 inç boyutunda 200 megapiksellik bir sensör ve f/2.6 diyafram açıklığına sahip olması bekleniyor. Ultra geniş açılı kameranın özellikleri ise henüz netleşmiş değil ancak 50 megapiksellik bir sensör kullanabileceği belirtiliyor.

    Öte yandan Weibo'da Magic 9 serisinin Arri kamera modülünü gösterdiği iddia edilen bazı görseller de ortaya çıktı. Ancak bu görüntülerin yapay zeka tarafından oluşturulduğu ve resmi tasarımı kesin olarak yansıtmadığı belirtiliyor.

    Honor'un bu nesilde model isimlendirmesinde de değişikliğe gideceği iddia ediliyor. Şirketin Magic 9 Pro'nun yanında Magic 9 Pro Max modelini de sunması bekleniyor. 

    Magic 9 serisinin Snapdragon 8 Elite Gen 6 platformuyla güçlendirilmesi beklenirken, lansmanın bu işlemcinin tanıtımından kısa süre sonra gerçekleşmesi dikkat çekiyor. 

    Kaynakça https://weibo.com/6048569942/RdaaQgaKN https://weibo.com/2625113877/Rdbfbnkgs https://weibo.com/5609829195/Rdbkzqx8J
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    don kişot kimdir gastronomi sayısal mı sözel mi ford b-max neden tutulmadı 125 cc scooter sıvı sabunla araba yıkanır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26
    Samsung Galaxy S26
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    TI14N37-370412F
    TI14N37-370412F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum