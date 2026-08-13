Honor Magic 9 serisinin tanıtım tarihi belli oldu: Arri imzalı kamera sistemi geliyor

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Tam Boyutta Gör Honor, yeni amiral gemisi Magic 9 serisinin lansman tarihini açıkladı. Şirket CEO'su Li Jian'ın açıklamasına göre Magic 9 serisi, 28 Eylül'de Çin'de tanıtılacak. Yeni modellerin, özellikle kamera özellikleriyle dikkat çekmesi bekleniyor.

Arri imzalı gelişmiş kamera sistemiyle gelecek

Honor, kısa süre önce Robot Phone etkinliğinde Magic 9 serisinin yeni kamera tasarımına ilişkin ilk ipucunu paylaşmıştı. Şimdi ise serinin kamera özellikleri ve tasarımına dair daha fazla detay ortaya çıktı. Sızıntılara göre Honor, Magic 9 serisinde Arri işbirliğiyle geliştirilen yeni bir kamera sistemi kullanacak.

Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Magic 9 serisinin ana kamerasında 1/1,28 inç boyutunda 200 megapiksellik bir sensör bulunacak. Bu sensöre optik görüntü sabitleme destekli, f/1.57 diyafram açıklığına sahip bir lens eşlik edecek.

Serinin periskop telefoto kamerası da oldukça iddialı görünüyor. Söz konusu kameranın 1/1,4 inç boyutunda 200 megapiksellik bir sensör ve f/2.6 diyafram açıklığına sahip olması bekleniyor. Ultra geniş açılı kameranın özellikleri ise henüz netleşmiş değil ancak 50 megapiksellik bir sensör kullanabileceği belirtiliyor.

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Öte yandan Weibo'da Magic 9 serisinin Arri kamera modülünü gösterdiği iddia edilen bazı görseller de ortaya çıktı. Ancak bu görüntülerin yapay zeka tarafından oluşturulduğu ve resmi tasarımı kesin olarak yansıtmadığı belirtiliyor.

Honor'un bu nesilde model isimlendirmesinde de değişikliğe gideceği iddia ediliyor. Şirketin Magic 9 Pro'nun yanında Magic 9 Pro Max modelini de sunması bekleniyor.

Magic 9 serisinin Snapdragon 8 Elite Gen 6 platformuyla güçlendirilmesi beklenirken, lansmanın bu işlemcinin tanıtımından kısa süre sonra gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

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Honor Magic 9 serisinin tanıtım tarihi belli oldu

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