Honor Magic 9 serisinin tüm özellikleri lansman öncesi ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Honor’un yarın tanıtacağı Magic 9 serisinin üç modeliyle ilgili teknik detaylar lansman öncesinde sızdırıldı. Honor Magic 9, Magic 9 Pro Max ve 11.000 mAh bataryalı Magic 9 Super Edition isimli üç modelden oluşacak olan seri, büyük kameraları ve yüksek kapasiteli pilleriyle dikkat çekiyor.

Honor Magic 9 neler sunacak?

Serinin giriş modeli olan Magic 9, 1.5K+ çözünürlük sunan 6,37 inç düz LTPS ekranla geliyor. Panelin yenileme hızı 120 Hz. Telefonun gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden aldığı belirtilirken, 8.000 mAh kapasiteli batarya 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunuyor.

Tam Boyutta Gör Magic 9'un ön tarafında Honor'un daha önce doğruladığı 55 MP çözünürlüklü, kare formdaki 1:1 selfie kamerası bulunuyor. Şirket bu kamerayı Android dünyasındaki ilk kare selfie kamerası olarak tanımlıyor.

Arka tarafta ise 1/1,4 inç sensörlü 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı kamera ve 3,5x optik yakınlaştırma sunan 200 MP periskop telefoto kamera yer alıyor. Telefoto kamerada 1/1,56 inç sensör kullanıldığı aktarılıyor.

Magic 9'da biyometrik güvenlik için 3D ultrasonik parmak izi sensörü bulunurken, cihazın çerçevesinde yapay zeka işlemleri için özel bir AI butonu ve kamera çekimleri için fiziksel deklanşör tuşu yer alıyor. Telefon ayrıca IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarına sahip. 8,49 mm kalınlığındaki cihaz 209 gram ağırlığında olacak. 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonun fiyatı ise 5.999 yuan (893 dolar) olarak belirtiliyor.

Magic 9 Pro Max daha büyük ekran ve bataryayla geliyor

Serinin daha üst seviye modeli Magic 9 Pro Max, 6,8 inçlik düz LTPO ekranla geliyor. 1.5K+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan panelin yanı sıra telefonun Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemciyle donatılacağı belirtiliyor.

Batarya kapasitesi Magic 9'a kıyasla 800 mAh artırılarak 8.800 mAh seviyesine çıkarılıyor. Şarj tarafında ise 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteği bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Ana kamerada 1/1,28 inçlik daha büyük bir sensöre sahip 200 MP çözünürlük sunulurken, kamerada 3 derecelik optik görüntü sabitleme desteği bulunuyor. Sisteme 50 MP ultra geniş açı ve 1/1,4 inç sensörlü 200 MP periskop telefoto kamera eşlik ediyor.

Ön tarafta yine 55 MP kare selfie kamerası bulunuyor. Honor ayrıca Pro Max modeline 3D yüz tanıma teknolojisi ekliyor. Buna 3D ultrasonik parmak izi sensörü, X eksenli lineer titreşim motoru ve çift hoparlör eşlik ediyor.

Magic 9 Pro Max de IP68, IP69 ve IP69K derecelendirmelerine sahip. Telefon 8,59 mm kalınlığında ve 233 gram ağırlığında olacak.

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Honor Magic 9 Super Edition, 11.000 mAh'lik dev bataryayla gelecek

Serinin en dikkat çekici modeli ise Magic 9 Super Edition olacak. Bu model, diğer iki telefondan farklı olarak 11.000 mAh gibi oldukça yüksek kapasiteli bir batarya taşıyor.

Magic 9 Super Edition, 6,81 inç düz 1.5K+ ekran ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Cihazda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcinin yanı sıra aktif soğutma fanı da bulunuyor. Şarj özellikleri ise 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj şeklinde.

Tam Boyutta Gör Kamera sistemi diğer iki modele göre daha mütevazı tutulmuş. Ön tarafta 50 MP kamera yer alırken arka bölümde 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı kamera ve 3x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto kamera bulunuyor.

Super Edition modelinin bir diğer farkı ise biyometrik sensöründe ortaya çıkıyor. Magic 9 ve Magic 9 Pro Max'teki ultrasonik çözüm yerine optik ekran içi parmak izi okuyucu kullanılıyor.

İlginç şekilde, 11.000 mAh gibi devasa bir bataryaya rağmen Magic 9 Super Edition serinin en ince modeli olacak. Telefonun kalınlığı yalnızca 8,1 mm, ağırlığı ise 227 gram olarak veriliyor.

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Honor Magic 9 serisinin tüm özellikleri lansman öncesi sızdı

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