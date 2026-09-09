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    Honor Magic 9 serisinin tanıtım tarihi açıklandı: İşte yeni tasarımı

    Honor'un yeni amiral gemisi Honor Magic 9 serisinin çıkış tarihi ve tasarımı resmen belli oldu. İşte yenilenen tasarımıyla Honor Magic 9 ve 9 Pro...             

    Honor Magic 9 tanıtım tarihi belli oldu: İşte yeni tasarımı Tam Boyutta Gör
    Honor, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Magic9 'un tanıtım tarihini resmen açıkladı. Şirket, Çin'de gerçekleştirilecek etkinlikte Magic 9 serisini 28 Eylül'de tanıtacak. Ayrıca telefonların tasarımını ve kamera özelliklerini gösteren ilk resmi görseller yayınlandı ve cihazlar için Çin'de ön sipariş süreci de başlıyor.

    Honor Magic 9 serisi için tarih belli oldu

    Honor Magic9 serisinin kaç modelden oluşacağı henüz açıklanmadı. Daha önce ortaya çıkan sızıntılarda ise şirketin standart Magic9 modelinin yanı sıra Magic 9 Pro veya Magic 9 Pro Max modellerini de tanıtabileceği öne sürülmüştü. Bu nedenle serinin birden fazla üst seviye modelle genişletilmesi bekleniyor.

    Serinin en dikkat çekici özelliklerinden biri kamera tarafında olacak. Honor tarafından paylaşılan bilgilere göre Magic 9 serisinde çift 200 MP arka kamera kurulumu bulunacak. Ana kamera, 1/1.28 inç büyüklüğünde 200 MP sensör ve f/1.57 diyafram açıklığı sunacak. İkinci 200 MP sensör ise telefoto kamera olarak görev yapacak ve 1/1.4 inç sensör ile f/2.6 diyafram açıklığına sahip olacak.

    Honor, Magic 9 serisiyle birlikte yeni bir 500 mm teleconverter aksesuarı da sunacak. Şirketin daha önce kullandığı 200 mm teleconverter seçeneği de desteklenmeye devam edecek. Bu donanım özellikle uzak mesafedeki nesnelerin çekiminde optik yakınlaştırma yeteneklerini artırmayı amaçlıyor.

    Telefonların tasarımında ise büyük ve yatay dikdörtgen şeklindeki kamera modülüne geçiş yapılıyor. Modül içerisinde üç ayrı kamera bölümü bulunuyor. Soldaki en büyük bölümde telefoto kamera, LED flaş ve ARRI logosu yer alırken diğer iki kamera ayrı dairesel bölümlere yerleştiriliyor. Honor, yeni modeller için Moss Green adı verilen yeşil renk seçeneğini de gösterdi.

    Ön tarafta ise hap şeklinde bir kamera bölümü bulunuyor. Bu alanda selfie kamerasının yanı sıra 3D ToF sensörünün yer alacağı görülüyor. Magic 9 Pro veya Pro Max modelinin, iddialar doğru çıkarsa, kare selfie sensörü kullanan ilk Android telefonlardan biri olması bekleniyor. Ayrıca Honor, önümüzdeki hafta yeni MagicOS 11 arayüzünü tanıtacağını açıkladı. Android tabanlı yeni yazılımın Magic 9 serisiyle birlikte sunulması bekleniyor.

    Honor Magic9 serisinin Çin lansmanı 28 Eylül'de gerçekleştirilecek. Telefonların küresel pazarlara ne zaman çıkacağı ve serinin hangi modellerden oluşacağı ise şimdilik açıklanmış değil.

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