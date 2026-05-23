Honor 600 için mini ekran aksesuarı geliyor

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar akıllı telefonlar için birbirinden ilginç aksesuarlara şahit olmuştuk ancak Honor markası ilgi çekici yeni bir fikir ile karşımıza çıktı. Magic Mini “Yao” Screen adındaki mini ekran aksesuarı pek çok işi bir arada yapıyor.

Magic Mini “Yao” Screen nedir?

Honor 600 akıllı telefon serisi için geliştirilen Magic Mini “Yao” Screen adındaki mini ekran bir rozet büyüklüğünde. Aslında akıllı telefonların arka kamera adasında bu tür kontrol ekranlarına rastlıyorduk ancak Honor bunu bağımsız hale getirmiş.

Dokunmatik özelliğe sahip bu ekran kullanıcıların arka kamera ile selfie çekimi yapmalarını sağlıyor. Çerçevede yer alan 4 seviyeli LED aydınlatma ise karanlık ortamlarda yardımınıza koşuyor. Diğer taraftan uzaktan deklanşör gibi fonksiyonları yerine getirebiliyor hatta TikTok’ta telefona dokunmadan kaydırma yapmanızı sağlıyor.

Manyetik olarak tutturulabilen ekran Bluetooth üzerinden bağlantı kuruyor. Bekleme modunda animasyonlu duvar kağıtları, özel görseller, dekoratif görseller gibi eklentilerle bir moda aksesuarına da dönüşebiliyor. Magic Mini “Yao” Screen aksesuarı 25 Mayıs tarihinde satışa çıkacak.

