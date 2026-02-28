Honor Magic V6, kırışıksız ekranıyla görüntülendi

Tam Boyutta Gör Honor Magic V6, şirket yöneticisi Wang Fei’nin paylaştığı resmi görsellerle birlikte kırışıksız iç ekran iddiasını somutlaştırdı. 1 Mart Pazar günü Barselona’daki MWC etkinliğinde tanıtılması planlanan katlanabilir telefon, özellikle ana ekranın orta kısmında görünür bir katlanma izi bulunmamasıyla öne çıkıyor. Weibo üzerinden yayımlanan görüntüler, cihazın katlanabilir panelinde alışıldık çıkıntının yer almadığını gösteriyor.

İşte Honor Magic V6'nın kırışıksız ekranı:

Katlanabilir telefon pazarında en büyük mühendislik zorluklarından biri, ekranın ortasında oluşan kırışıklık veya kat izi problemi olarak biliniyor. Günümüzde piyasadaki çoğu modelde, doğrudan ışık altında veya belirli açılardan bakıldığında orta kısımda hafif bir çöküntü ya da çıkıntı fark edilebiliyor. Honor Magic V6’ya ait paylaşılan görsellerde ise ön cepheden bakıldığında panelin tek parça düz bir cam yüzey hissi verdiği görülüyor.

Şirketin açıklamasına göre bu sonuç, ultra ince cam olarak bilinen UTG teknolojisi ve sektör lideri yüzde 1,5 yansıma oranı ile destekleniyor. Yansıma oranının düşürülmesi, özellikle parlak güneş ışığı altında ekran okunabilirliğini artırıyor. Klasik cam panellerde daha yüksek yansıma oranları, açık havada ekranın ayna gibi davranmasına neden olabilirken, yüzde 1,5 seviyesi teorik olarak ışık kırılmasını ve geri yansımayı minimize ediyor.

Magic V6’da kullanılan güncellenmiş Süper Çelik Menteşe sistemi de kırışıksız ekranın temel bileşenlerinden biri olarak gösteriliyor. Katlanabilir telefonlarda menteşe tasarımı, yalnızca açılıp kapanma mekanizmasını değil, ekranın içe doğru nasıl kıvrıldığını ve panel üzerinde ne kadar gerilim oluştuğunu doğrudan etkiliyor. Eğer iç yapı, paneli daha geniş bir yarıçapta bükebiliyorsa, merkezdeki baskı azalıyor ve iz oluşma ihtimali düşüyor. Honor’un yeni menteşe çözümünün, ekranın iç parçalarıyla birlikte çalışarak bu baskıyı dengelediği ifade ediliyor.

Şirket ayrıca, bu ekran tasarımının ince ve hafif gövde yapısından, pil kapasitesinden veya performanstan ödün verilmeden geliştirildiğini belirtiyor. Dayanıklılık tarafında ise IP68 ve IP69 sertifikaları dikkat çekiyor. IP68, cihazın belirli bir derinlikte suya karşı dayanıklılığını ifade ederken, IP69 ise yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıktaki suya karşı koruma anlamına geliyor.

Öte yandan rekabet de hız kesmiş değil. Oppo’nun yakında tanıtmayı planladığı Find N6 modeli için de benzer şekilde kırışıksız ana ekran vurgusu yapılıyor. Bu durum, katlanabilir telefon pazarında artık yalnızca katlanabilir olmakla yetinilmeyeceğini, görsel kusursuzluğun yeni rekabet alanı haline geldiğini gösteriyor.

