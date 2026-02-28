Honor Magic V6, kırışıksız ekranıyla görüntülendi

İşte Honor Magic V6'nın kırışıksız ekranı:
Katlanabilir telefon pazarında en büyük mühendislik zorluklarından biri, ekranın ortasında oluşan kırışıklık veya kat izi problemi olarak biliniyor. Günümüzde piyasadaki çoğu modelde, doğrudan ışık altında veya belirli açılardan bakıldığında orta kısımda hafif bir çöküntü ya da çıkıntı fark edilebiliyor. Honor Magic V6’ya ait paylaşılan görsellerde ise ön cepheden bakıldığında panelin tek parça düz bir cam yüzey hissi verdiği görülüyor.
Şirketin açıklamasına göre bu sonuç, ultra ince cam olarak bilinen UTG teknolojisi ve sektör lideri yüzde 1,5 yansıma oranı ile destekleniyor. Yansıma oranının düşürülmesi, özellikle parlak güneş ışığı altında ekran okunabilirliğini artırıyor. Klasik cam panellerde daha yüksek yansıma oranları, açık havada ekranın ayna gibi davranmasına neden olabilirken, yüzde 1,5 seviyesi teorik olarak ışık kırılmasını ve geri yansımayı minimize ediyor.
Şirket ayrıca, bu ekran tasarımının ince ve hafif gövde yapısından, pil kapasitesinden veya performanstan ödün verilmeden geliştirildiğini belirtiyor. Dayanıklılık tarafında ise IP68 ve IP69 sertifikaları dikkat çekiyor. IP68, cihazın belirli bir derinlikte suya karşı dayanıklılığını ifade ederken, IP69 ise yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıktaki suya karşı koruma anlamına geliyor.
Öte yandan rekabet de hız kesmiş değil. Oppo’nun yakında tanıtmayı planladığı Find N6 modeli için de benzer şekilde kırışıksız ana ekran vurgusu yapılıyor. Bu durum, katlanabilir telefon pazarında artık yalnızca katlanabilir olmakla yetinilmeyeceğini, görsel kusursuzluğun yeni rekabet alanı haline geldiğini gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: