Honor Magic Vs 2 daha ince ve daha hafif

Honor Magic Vs 2 özellikleri ve fiyatı
- 6.43 inçlik AMOLED 2344x2156 piksel dış ekran
- 7.9 inçlik AMOLED 2376x1060 piksel iç ekran
- Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti
- 12GB/16GB RAM
- 256GB/512GB depolama
- 50MP+12MP+20MP arka kamera
- 16MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 66W
- 12GB/256GB – 958$
- 16GB/512GB – 1052$
Honor Magic Vs 2 katlanabilir telefon modeli sektörün en incesi olduğu iddiasında. Katlandığında 10.7mm, açıldığında ise 5.1mm kalınlığına ulaşıyor. Magnezyum alaşımlı kasa 229 gram ağırlığında. Parmak izi okuyucu kenar kısma entegre edilmiş.
Her iki ekran da LTPO üretim teknolojisine sahip ve oldukça verimli. 120Hz ile daha canlı görüntüler verebilirken HDR10+ desteği de mevcut. Arka kamerada telefoto sensör ile 40x maksimum yakınlaştırma yapılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.