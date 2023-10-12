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    Honor Magic Vs 2 daha ince ve daha hafif

    Honor Magic Vs 2 katlanabilir akıllı telefon modelinde magnezyum kasa, rekor incelik, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, 5000mAh batarya, 66W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor.
    Honor Magic Vs 2 Tam Boyutta Gör
    Huawei’den ayrıldıktan sonra katlanabilir telefon pazarında ağırlığını iyice arttıran Honor markası bu yıl üçüncü katlanabilir modelini piyasaya sürüyor. Honor Magic Vs 2 daha ince ve daha hafif bir gövdeyle geliyor.

    Honor Magic Vs 2 özellikleri ve fiyatı

    • 6.43 inçlik AMOLED 2344x2156 piksel dış ekran
    • 7.9 inçlik AMOLED 2376x1060 piksel iç ekran
    • Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti
    • 12GB/16GB RAM
    • 256GB/512GB depolama
    • 50MP+12MP+20MP arka kamera
    • 16MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 66W
    • 12GB/256GB – 958$
    • 16GB/512GB – 1052$

    Honor Magic Vs 2 katlanabilir telefon modeli sektörün en incesi olduğu iddiasında. Katlandığında 10.7mm, açıldığında ise 5.1mm kalınlığına ulaşıyor. Magnezyum alaşımlı kasa 229 gram ağırlığında. Parmak izi okuyucu kenar kısma entegre edilmiş.

    Her iki ekran da LTPO üretim teknolojisine sahip ve oldukça verimli. 120Hz ile daha canlı görüntüler verebilirken HDR10+ desteği de mevcut. Arka kamerada telefoto sensör ile 40x maksimum yakınlaştırma yapılabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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