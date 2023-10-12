Tam Boyutta Gör Huawei’den ayrıldıktan sonra katlanabilir telefon pazarında ağırlığını iyice arttıran Honor markası bu yıl üçüncü katlanabilir modelini piyasaya sürüyor. Honor Magic Vs 2 daha ince ve daha hafif bir gövdeyle geliyor.

Honor Magic Vs 2 özellikleri ve fiyatı

6.43 inçlik AMOLED 2344x2156 piksel dış ekran

7.9 inçlik AMOLED 2376x1060 piksel iç ekran

Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti

12GB/16GB RAM

256GB/512GB depolama

50MP+12MP+20MP arka kamera

16MP ön kamera

5000mAh batarya, 66W

12GB/256GB – 958$

16GB/512GB – 1052$

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Honor Magic Vs 2 katlanabilir telefon modeli sektörün en incesi olduğu iddiasında. Katlandığında 10.7mm, açıldığında ise 5.1mm kalınlığına ulaşıyor. Magnezyum alaşımlı kasa 229 gram ağırlığında. Parmak izi okuyucu kenar kısma entegre edilmiş.

Her iki ekran da LTPO üretim teknolojisine sahip ve oldukça verimli. 120Hz ile daha canlı görüntüler verebilirken HDR10+ desteği de mevcut. Arka kamerada telefoto sensör ile 40x maksimum yakınlaştırma yapılabiliyor.

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Honor Magic Vs 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı