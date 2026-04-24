    Honor MagicBook Pro 14 ve 16 (2026) tanıtıldı: 17 saate kadar pil ömrü

    Honor, yeni nesil MagicBook Pro 14 ve MagicBook Pro 16 (2026) modellerini tanıttı. 3. nesil Intel Core Ultra işlemcilerle gelen modeller, performansları ve yüksek pil ömürleriyle dikkatleri çekiyor.

    Honor, yeni nesil dizüstü bilgisayar serisi MagicBook Pro 14 ve MagicBook Pro 16 (2026) modellerini tanıttı. Şirket, özellikle performans ve yapay zeka destekli özelliklere vurgu yaparak bu iki modeli hem profesyonel kullanıcılar hem de oyun ve üretkenlik odaklı kullanıcılar için konumlandırıyor.

    Honor MagicBook Pro 14 ve 16 (2026) neler sunuyor?

    Yeni MagicBook Pro serisinin kalbinde 3. nesil Intel Core Ultra işlemciler yer alıyor. Core Ultra 5 338H, X7 358H ve X9 388H seçenekleriyle gelen cihazlar, Honor’un Turbo X optimizasyon teknolojisiyle destekleniyor. Grafik tarafında ise entegre Intel Arc GPU çözümü bulunuyor. Bu GPU’lar, XeSS 3.0 desteği ve yapay zeka hızlandırma yetenekleriyle dikkat çekiyor.

    Ekran tarafında, MagicBook Pro 16, 16 inç büyüklüğünde 3K çözünürlüklü (3072 x 1920) ve 165Hz yenileme hızına sahip LCD panelle geliyor. Ekran ayrıca, 3 ms tepki süresi, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı ve TÜV Rheinland göz konforu sertifikasını barındırıyor. Daha kompakt olan MagicBook Pro 14 ise 14.6 inç boyutunda, 3120 x 2080 çözünürlüklü ve 3:2 en-boy oranına sahip OLED ekran sunuyor. 120Hz yenileme hızına ulaşabilen bu panel, 700 nit parlaklık ve 1.000.000:1 kontrast oranı sunuyor.

    Her iki modelde de 92Wh kapasiteli batarya bulunuyor. Honor'un açıkladığı verilere göre, MagicBook Pro 14, 16,7 saate kadar, MagicBook Pro 16 ise 15,3 saate kadar kullanım süresi sunuyor. 100W GaN hızlı şarj desteği sayesinde cihazlar yaklaşık 68 dakikada tamamen şarj edilebiliyor. Ayrıca cihazlar 80W’a kadar ters şarj özelliğiyle akıllı telefon ve diğer cihazları da besleyebiliyor.

    Donanım tarafında 32 GB LPDDR5x RAM (9600 MT/s) ve 1 TB SSD standart olarak sunulurken, çift M.2 yuvası sayesinde depolama genişletme imkanı da sağlanıyor. Bağlantı seçenekleri arasında Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI 2.1, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 yer alıyor.

    Yazılım tarafında Honor’un MagicOS platformu kullanılıyor. Bu sistem, yapay zeka destekli belge özetleme, cihazlar arası iş birliği, akıllı dosya arama ve YOYO Asistan gibi özelliklerle kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. Her iki modelde de tam boyutlu arkadan aydınlatmalı klavye, basınca duyarlı cam touchpad ve parmak izi okuyuculu güç tuşu bulunuyor.

    MagicBook Pro 14 ve 16 fiyatı

    MagicBook Pro 14 ve 16, Moonlight White, Starry Gray ve Celadon Green gibi farklı renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Fiyatlandırma tarafında MagicBook Pro 14 modeli 1.320 dolardan başlayıp 1.620 dolara kadar çıkarken, MagicBook Pro 16’nın başlangıç fiyatı 1.350 dolar seviyesinde olup en üst konfigürasyonu ise yaklaşık 1.650 dolar olarak açıklandı.

