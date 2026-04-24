Honor MagicBook Pro 14 ve 16 (2026) tanıtıldı: 17 saate kadar pil ömrü

Honor MagicBook Pro 14 ve 16 (2026) neler sunuyor?
Yeni MagicBook Pro serisinin kalbinde 3. nesil Intel Core Ultra işlemciler yer alıyor. Core Ultra 5 338H, X7 358H ve X9 388H seçenekleriyle gelen cihazlar, Honor’un Turbo X optimizasyon teknolojisiyle destekleniyor. Grafik tarafında ise entegre Intel Arc GPU çözümü bulunuyor. Bu GPU’lar, XeSS 3.0 desteği ve yapay zeka hızlandırma yetenekleriyle dikkat çekiyor.
Her iki modelde de 92Wh kapasiteli batarya bulunuyor. Honor'un açıkladığı verilere göre, MagicBook Pro 14, 16,7 saate kadar, MagicBook Pro 16 ise 15,3 saate kadar kullanım süresi sunuyor. 100W GaN hızlı şarj desteği sayesinde cihazlar yaklaşık 68 dakikada tamamen şarj edilebiliyor. Ayrıca cihazlar 80W’a kadar ters şarj özelliğiyle akıllı telefon ve diğer cihazları da besleyebiliyor.
Yazılım tarafında Honor’un MagicOS platformu kullanılıyor. Bu sistem, yapay zeka destekli belge özetleme, cihazlar arası iş birliği, akıllı dosya arama ve YOYO Asistan gibi özelliklerle kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. Her iki modelde de tam boyutlu arkadan aydınlatmalı klavye, basınca duyarlı cam touchpad ve parmak izi okuyuculu güç tuşu bulunuyor.
MagicBook Pro 14 ve 16 fiyatı
MagicBook Pro 14 ve 16, Moonlight White, Starry Gray ve Celadon Green gibi farklı renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Fiyatlandırma tarafında MagicBook Pro 14 modeli 1.320 dolardan başlayıp 1.620 dolara kadar çıkarken, MagicBook Pro 16’nın başlangıç fiyatı 1.350 dolar seviyesinde olup en üst konfigürasyonu ise yaklaşık 1.650 dolar olarak açıklandı.