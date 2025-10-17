Honor, MagicOS 10'u tanıttı: İşte yenilikler ve güncelleme alacak modeller

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Honor, Çin’de Magic 8 Serisi ile birlikte Android 16 tabanlı yeni yapay zeka destekli işletim sistemi MagicOS 10’u resmi olarak tanıttı. Yapay zekayı merkezine alan sistem, Honor cihazlarını daha akıllı ve birbirine daha bağlı hale getirmeyi hedefliyor.

MagicOS 10 neler sunuyor?

MagicOS 10’un merkezinde, Magic Big Model 3.0 ile güçlendirilen Honor’un kendi kendini geliştirebilen yapay zeka asistanı Yoyo bulunuyor. Yoyo, alışveriş, yemek, seyahat, sağlık ve iş gibi alanlarda kişisel bir yardımcı gibi çalışıyor. Kullanıcının alışkanlıklarını öğreniyor ve 4.000’den fazla akıllı varlıkla desteklenen 3.000 farklı senaryoda aktif görev alabiliyor.

Tam Boyutta Gör MagicOS 10, daha akıcı animasyonlar ve güncellenmiş dokunsal geri bildirimlerle daha basit ve daha şeffaf bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Yeni honor modellerine eklenen AI düğmesine uzun basıldığında etkinleştirilen Yoyo Vision, aramaları yönetebiliyor ve akıllı uygulamaları kontrol edebiliyor.

Yeni MCP Mimarisi, sistemdeki yüksek frekanslı işlemlerin %80’inden fazlasını birbirine bağlıyor ve 3.000’den fazla görevi otomatik olarak yerine getirebiliyor.

Boundless Intelligent Connection özelliği, farklı markalar arasında da sorunsuz bağlantı sağlıyor. Kullanıcılar, Honor cihazlarıyla iPhone ve Mac arasında fotoğraf, dosya, kişi ve takvimleri anında aktarabiliyor. Ayrıca, diğer markalara ait akıllı TV, PC ve tabletlerle de uyumlu çalışıyor.

MagicOS 10 güncelleme takvimi

MagicOS 10 güncellemesi, Ekim 2025’ten itibaren kademeli olarak dağıtılacak. Güncelleme alacak modeller şunlar:

Ekim 2025: Magic V5, Magic6 Pro, Magic7 Pro, Magic7, 400 Pro, 400, MagicPad 3

Magic V5, Magic6 Pro, Magic7 Pro, Magic7, 400 Pro, 400, MagicPad 3 Kasım 2025: Magic V3, Magic Vs3, Magic5 Pro, Magic5, GT2 Pro Tablet

Magic V3, Magic Vs3, Magic5 Pro, Magic5, GT2 Pro Tablet Aralık 2025: Magic V2 RSR | Porsche Design, Magic V2, MagicPad 2

Magic V2 RSR | Porsche Design, Magic V2, MagicPad 2 2026’nın ilk çeyreği: Magic V Flip2, Magic Vs2, Magic 300 Pro, Magic 200 Pro, Pad X9 serisi

