Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor, MagicOS 10'u tanıttı: İşte yenilikler ve güncelleme alacak modeller

    Honor, Android 16 tabanlı yeni yapay zeka destekli işletim sistemi MagicOS 10’u resmi olarak tanıttı. Peki yeni işletim sistemi neler sunuyor? Hangi modellere ne zaman gelecek?

    Honor, MagicOS 10'u tanıttı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Honor, Çin’de Magic 8 Serisi ile birlikte Android 16 tabanlı yeni yapay zeka destekli işletim sistemi MagicOS 10’u resmi olarak tanıttı. Yapay zekayı merkezine alan sistem, Honor cihazlarını daha akıllı ve birbirine daha bağlı hale getirmeyi hedefliyor.

    MagicOS 10 neler sunuyor?

    MagicOS 10’un merkezinde, Magic Big Model 3.0 ile güçlendirilen Honor’un kendi kendini geliştirebilen yapay zeka asistanı Yoyo bulunuyor. Yoyo, alışveriş, yemek, seyahat, sağlık ve iş gibi alanlarda kişisel bir yardımcı gibi çalışıyor. Kullanıcının alışkanlıklarını öğreniyor ve 4.000’den fazla akıllı varlıkla desteklenen 3.000 farklı senaryoda aktif görev alabiliyor.

    Honor, MagicOS 10'u tanıttı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    MagicOS 10, daha akıcı animasyonlar ve güncellenmiş dokunsal geri bildirimlerle daha basit ve daha şeffaf bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Yeni honor modellerine eklenen AI düğmesine uzun basıldığında etkinleştirilen Yoyo Vision, aramaları yönetebiliyor ve akıllı uygulamaları kontrol edebiliyor.

    Yeni MCP Mimarisi, sistemdeki yüksek frekanslı işlemlerin %80’inden fazlasını birbirine bağlıyor ve 3.000’den fazla görevi otomatik olarak yerine getirebiliyor.

    Boundless Intelligent Connection özelliği, farklı markalar arasında da sorunsuz bağlantı sağlıyor. Kullanıcılar, Honor cihazlarıyla iPhone ve Mac arasında fotoğraf, dosya, kişi ve takvimleri anında aktarabiliyor. Ayrıca, diğer markalara ait akıllı TV, PC ve tabletlerle de uyumlu çalışıyor.

    MagicOS 10 güncelleme takvimi

    MagicOS 10 güncellemesi, Ekim 2025’ten itibaren kademeli olarak dağıtılacak. Güncelleme alacak modeller şunlar:

    • Ekim 2025: Magic V5, Magic6 Pro, Magic7 Pro, Magic7, 400 Pro, 400, MagicPad 3
    • Kasım 2025: Magic V3, Magic Vs3, Magic5 Pro, Magic5, GT2 Pro Tablet
    • Aralık 2025: Magic V2 RSR | Porsche Design, Magic V2, MagicPad 2
    • 2026’nın ilk çeyreği: Magic V Flip2, Magic Vs2, Magic 300 Pro, Magic 200 Pro, Pad X9 serisi
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 11 dakika önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    K
    koçari 1 gün önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    emekli maaşı saat kaçta yatar diş macunu parmak kırar mı hafif ticari araç tavsiyesi 98 oktan benzin nerede var selfy 6 ay 100 gb

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno 11FS
    OPPO Reno 11FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ACER NITRO ANV15-51-53S1
    ACER NITRO ANV15-51-53S1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum