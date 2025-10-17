Honor, MagicOS 10'u tanıttı: İşte yenilikler ve güncelleme alacak modeller

MagicOS 10 neler sunuyor?
MagicOS 10’un merkezinde, Magic Big Model 3.0 ile güçlendirilen Honor’un kendi kendini geliştirebilen yapay zeka asistanı Yoyo bulunuyor. Yoyo, alışveriş, yemek, seyahat, sağlık ve iş gibi alanlarda kişisel bir yardımcı gibi çalışıyor. Kullanıcının alışkanlıklarını öğreniyor ve 4.000’den fazla akıllı varlıkla desteklenen 3.000 farklı senaryoda aktif görev alabiliyor.
Yeni MCP Mimarisi, sistemdeki yüksek frekanslı işlemlerin %80’inden fazlasını birbirine bağlıyor ve 3.000’den fazla görevi otomatik olarak yerine getirebiliyor.
Boundless Intelligent Connection özelliği, farklı markalar arasında da sorunsuz bağlantı sağlıyor. Kullanıcılar, Honor cihazlarıyla iPhone ve Mac arasında fotoğraf, dosya, kişi ve takvimleri anında aktarabiliyor. Ayrıca, diğer markalara ait akıllı TV, PC ve tabletlerle de uyumlu çalışıyor.
MagicOS 10 güncelleme takvimi
MagicOS 10 güncellemesi, Ekim 2025’ten itibaren kademeli olarak dağıtılacak. Güncelleme alacak modeller şunlar:
- Ekim 2025: Magic V5, Magic6 Pro, Magic7 Pro, Magic7, 400 Pro, 400, MagicPad 3
- Kasım 2025: Magic V3, Magic Vs3, Magic5 Pro, Magic5, GT2 Pro Tablet
- Aralık 2025: Magic V2 RSR | Porsche Design, Magic V2, MagicPad 2
- 2026’nın ilk çeyreği: Magic V Flip2, Magic Vs2, Magic 300 Pro, Magic 200 Pro, Pad X9 serisi
