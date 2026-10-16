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    Honor MagicOS 11 küresel takvimi açıklandı: Güncelleme hangi modellere ne zaman geliyor?

    Honor, geçen ay Çin'de düzenlenen geliştirici konferasında MagicOS 11'i tanıtmıştı. Marka, çok geçmeden global güncelleme takvimini de açıkladı. İşte Android 17 alacak Honor cihazlar:

    Honor MagicOS 11 global takvimi Tam Boyutta Gör
    Honor, Çin’deki tanıtımın ardından küresel pazardaki telefon ve tabletler için MagicOS 11 dağıtım planını açıkladı. Söz konusu yazılım sürümü için açık beta süreci eylül ayında başladı, belirli Honor cihazları için de önümüzdeki aya kadar devam edecek.

    Honor'un küresel pazardaki cihazları, ekim ayının sonlarına doğru kararlı MagicOS 11 güncellemesini almaya başlayacak. Şirket, dağıtım sürecini Mart 2027'ye kadar tamamlamış olacak. İşte MagicOS 11 açık beta ve kararlı sürüm güncellemelerini alacak cihazlar:

    Honor MagicOS 11 Açık Beta yayın takvimi

    Honor MagicOS 11 güncellemesini alacak cihazlar Tam Boyutta Gör

    Eylül - Kasım 2026

    • Honor Magic7, Honor Magic7 Lite
    • Honor Magic V5
    • Honor 600, Honor 600 Pro, Honor 600 Lite
    • Honor 200 Pro
    • Honor 400 Pro, Honor 400
    • Honor X9d
    • Honor X8d
    • Honor X7d, Honor X7c
    • Honor X5c / X5c Plus
    • Honor X5d / X5d Plus
    • Honor 200 Smart
    • Honor X7C 5G / X6b 5G
    • Honor Magic Pad4
    • Honor Magic Pad3

    Honor MagicOS 11 kararlı sürüm yayın takvimi

    Ekim 2026 - Mart 2027

    • Honor Magic V6
    • Honor Magic V5
    • Honor Magic V2
    • Honor Magic V3
    • Honor Magic Pad4
    • Honor Magic Pad3
    • Honor Magic8 Pro, Honor Magic8 Lite
    • Honor Magic7 Pro, Honor Magic7, Honor Magic7 Lite
    • Honor Magic6 RSR, Honor Magic6 Pro
    • Honor Magic5 Pro, Honor Magic5
    • Honor 600 Pro, Honor 600 Lite, Honor 600, Honor 600S, Honor 600e, Honor 600 Elite, Honor 600 Smart
    • Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
    • Honor 400 Pro, Honor 400 Lite, Honor 400
    • Honor Pad 20 Pro, Honor Pad 20
    • Honor X9d, Honor X9c
    • Honor X9e Pro, Honor X9e s
    • Honor X7e Plus 5G
    • Honor X8d, Honor X8c
    • Honor X7d, Honor X7c, Honor X7c 5G
    • Honor X6b 5G
    • Honor X5d, Honor X5d Plus
    • Honor X5c, Honor X5c Plus
    • Honor Turbo
    • Honor Play9S, Honor Play9T
    • Honor Play10A

    MagicOS 11, Honor cihazları daha üretken ve etkileşimli hale getiren pek çok sürpriz özellik getiriyor. Marka, kullanıcı arayüzünü, YOYO yapay zeka asistanını, güvenlik ve gizlilik unsurlarını ve daha fazlasını bu yeni yazılım sürümüyle yeniledi.

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