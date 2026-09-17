Honor MagicOS 11 resmen duyuruldu: İşte güncelleme alacak modeller

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Honor, Global Developer Conference etkinliğinde Android 17 tabanlı yeni işletim sistemi arayüzü MagicOS 11'i resmi olarak duyurdu. Yeni sürüm, özellikle tasarımsal değişiklikler ve yapay zekâ özellikleriyle önceki nesilden ayrılıyor. Ayrıca, yeni arayüz daha akıcı animasyonlar ve daha hızlı tepki süreleri sunacak.

Liquid Glass tasarım ve daha gelişmiş yapay zekâ

MagicOS 11'in en dikkat çeken yeniliklerinden biri, Apple'ın iOS tarafındaki tasarım anlayışını hatırlatan Liquid Glass görünümü. Honor, bu tasarım dilini kendi geliştirdiği Luminous ve Hummingbird temel mimarileri üzerine inşa ettiğini söylüyor. Bu altyapıların kullanıcı arayüzü animasyonları, yapay zekâ işlemleri ve donanım performansının birlikte optimize edilmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Honor'un açıklamasına göre yeni arayüz, görsel açıdan daha kapsamlı bir tasarım değişikliğine rağmen MagicOS 10'a kıyasla yüzde 20'ye varan daha hızlı sistem animasyonları sunuyor.

Tasarım ve yapay zekâ tarafında yenilikler

MagicOS 11 ile simgeler, menüler ve widget'lar yeniden tasarlanıyor. Ana ekran simgeleri ve alt dock bölümü için renk tonlarının kişiselleştirilebilmesi de yeni seçenekler arasında yer alıyor. Sistemin bir diğer önemli parçası ise güncellenen Yoyo AI asistanı. Honor, Yoyo'nun 1.000'den fazla kullanım senaryosuna göre yapılandırıldığını ve özellikle Çin'de 10.000'den fazla üçüncü taraf yapay zekâ hizmetiyle entegre çalışabildiğini belirtiyor.

Şirketin iddiasına göre Yoyo AI, kullanıcı adına 100 adıma kadar uzanan görevleri gerçekleştirebiliyor. Böylece asistanın yalnızca soru-cevap amacıyla değil, birden fazla aşamadan oluşan işlemleri yerine getirmek için de kullanılması hedeflenmiş. Ayrıca, MagicOS 11'de Storage Space 2.0 özelliği bulunuyor. Honor, bu sistemin depolanan verileri kayıpsız şekilde sıkıştırabildiğini ve uygun senaryolarda 60 GB'a kadar depolama alanı açabildiğini duyurdu.

Apple cihazlarla dosya paylaşımı

Honor'un yeni işletim sisteminde ekosistemler arası bağlantı desteği de artırıldı.. MagicOS 11, Honor cihazlarının yanı sıra Apple ekosistemindeki cihazlarla, ayrıca Oppo, vivo ve Xiaomi ürünleriyle daha kolay dosya paylaşımı ve bağlantı kurulmasını sağlayacak.

MagicOS 11 hangi telefonlara geliyor?

MagicOS 11 ilk olarak Honor Magic9 serisi akıllı telefonlarda kullanılacak. Bunun yanında genel beta süreci de başladı. Magic8 serisi, Magic V6 ve Honor 600 serisi dahil olmak üzere 18'den fazla cihazın açık beta programına dahil edildiği paylaşıldı. Magic6 serisi, Magic V3 ile Honor 400 ve Honor 500 serileri ise dahili beta programına kayıt olabilecek cihazlar arasında. Diğer uyumlu modellerin de ekim ve kasım ayları arasında programa dahil edilmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: