Honor MagicPad 4 yakında tanıtılacak: İşte beklenen özellikler

Honor MagicPad 4 neler sunacak?
MagicPad 4, 12,3 inç büyüklüğünde ve 165 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek. Tablet gücünü Snapdragon 8 serisine ait yeni bir işlemciden alacak. Söylentilere göre bu yonga seti büyük olasılıkla Snapdragon 8 Gen 5 olacak. Aynı işlemcinin, yakında tanıtılması beklenen Lenovo Legion Y700 2026 modelinde de yer alacağı konuşuluyor. Eğer bu bilgiler doğru çıkarsa MagicPad 4, şimdiye kadar duyurulan en güçlü Android tabletlerden biri olabilir.
Honor'un "MagicPad 4 for £1" adlı kampanyasının şartlarına göre cihazın genel satışının 1 Nisan itibarıyla başlaması bekleniyor. Şirket henüz tüm teknik detayları ve fiyat bilgisini paylaşmadı. Ancak 1 sterlinlik ön kayıt fırsatına katılan kullanıcılar, 100 sterlin değerinde erken dönem indirim kuponu kazanacak. Bu kuponun, cihazın MWC 2026'daki (2–5 Mart) tanıtımının hemen ardından kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.