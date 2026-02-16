Giriş
    Honor MagicPad 4 yakında tanıtılacak: İşte beklenen özellikler

    Honor, yeni amiral gemisi tableti MagicPad 4 için tanıtımlara başladı. 1 Nisan’da resmi olarak duyurulması beklenen cihaz neler sunacak?                        

    Honor MagicPad 4 yakında tanıtılacak: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Honor, yeni amiral gemisi tableti MagicPad 4 için tanıtımlara başladı. Cihazın 1 Nisan’da Çin’de resmi olarak duyurulması bekleniyor. 

    Honor MagicPad 4 neler sunacak?

    MagicPad 4, 12,3 inç büyüklüğünde ve 165 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek. Tablet gücünü Snapdragon 8 serisine ait yeni bir işlemciden alacak. Söylentilere göre bu yonga seti büyük olasılıkla Snapdragon 8 Gen 5 olacak. Aynı işlemcinin, yakında tanıtılması beklenen Lenovo Legion Y700 2026 modelinde de yer alacağı konuşuluyor. Eğer bu bilgiler doğru çıkarsa MagicPad 4, şimdiye kadar duyurulan en güçlü Android tabletlerden biri olabilir.

    Honor MagicPad 4 yakında tanıtılacak: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    MagicPad 4’ün en az 10.000 mAh kapasiteli bir batarya taşıdığı ve buna rağmen 5 mm’den daha ince bir gövdeye sahip olduğu belirtiliyor.

    Honor’un “MagicPad 4 for £1” adlı kampanyasının şartlarına göre cihazın genel satışının 1 Nisan itibarıyla başlaması bekleniyor. Şirket henüz tüm teknik detayları ve fiyat bilgisini paylaşmadı. Ancak 1 sterlinlik ön kayıt fırsatına katılan kullanıcılar, 100 sterlin değerinde erken dönem indirim kuponu kazanacak. Bu kuponun, cihazın MWC 2026'daki (2–5 Mart) tanıtımının hemen ardından kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.

