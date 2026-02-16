Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Honor, yeni amiral gemisi tableti MagicPad 4 için tanıtımlara başladı. Cihazın 1 Nisan’da Çin’de resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Honor MagicPad 4 neler sunacak?

MagicPad 4, 12,3 inç büyüklüğünde ve 165 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek. Tablet gücünü Snapdragon 8 serisine ait yeni bir işlemciden alacak. Söylentilere göre bu yonga seti büyük olasılıkla Snapdragon 8 Gen 5 olacak. Aynı işlemcinin, yakında tanıtılması beklenen Lenovo Legion Y700 2026 modelinde de yer alacağı konuşuluyor. Eğer bu bilgiler doğru çıkarsa MagicPad 4, şimdiye kadar duyurulan en güçlü Android tabletlerden biri olabilir.

Tam Boyutta Gör MagicPad 4’ün en az 10.000 mAh kapasiteli bir batarya taşıdığı ve buna rağmen 5 mm’den daha ince bir gövdeye sahip olduğu belirtiliyor.

Galaxy S26 Ultra'nın ön kamera detayları ortaya çıktı 6 sa. önce eklendi

Honor’un “MagicPad 4 for £1” adlı kampanyasının şartlarına göre cihazın genel satışının 1 Nisan itibarıyla başlaması bekleniyor. Şirket henüz tüm teknik detayları ve fiyat bilgisini paylaşmadı. Ancak 1 sterlinlik ön kayıt fırsatına katılan kullanıcılar, 100 sterlin değerinde erken dönem indirim kuponu kazanacak. Bu kuponun, cihazın MWC 2026'daki (2–5 Mart) tanıtımının hemen ardından kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Honor MagicPad 4 yakında tanıtılacak: İşte beklenen özellikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: