    Honor Pad X10 uzun kullanım süreleri ile geliyor

    Honor Pad X10 tablet modelinde 11 inçlik LCD ekran, Snapdragon 680 yonga seti, 10100mAh batarya, 15W şarj adaptörü, 5MP kamera gibi özellikler yer alıyor.       

    Zaman zaman depoda kalan eski yonga setleriyle ortalama fiyatlardan tabletler piyasaya süren Honor markası bu kez öğrenciler ve profesyoneller için uzun kullanım süreleri sunan yeni bir tablet modeli hazırladı.

    Honor Pad X10 özellikleri

    • 11 inçlik 1920x1200 piksel LCD ekran
    • Snapdragon 680 yonga seti
    • 6GB/8GB RAM
    • 128GB/256GB depolama
    • 5MP ön/arka kamera
    • 10100mAh batarya

    Honor Pad X10 tablet modeli 90Hz ekran tazeleme hızı, 500 nit parlaklık değeri, TÜV Rheinland mavi ışık filtresi, öğrenciler için özel eğitim alanı, 97 güne kadar bekleme süresi, dörtlü hoparlör, 7.25mm kasa kalınlığı, darbelere karşı SGS sertifikası gibi özelliklerle fiyat-performans ürünü olmaya çalışıyor. Nispeten eski kalmış işlemci ve hızlı şarj olmaması en büyük dezavantajları arasında.

    Honor Pad X10 fiyatı ve çıkış tarihi

    • Honor Pad X10 6GB + 128GB – 194$
    • Honor Pad X10 8GB + 128GB – 239$
    • Honor Pad X10 8GB + 256GB – 269$

    Honor Pad X10 tablet modeli Çin’de satışa sunulduğu için global pazarda fiyatların bir miktar daha yüksek olması bekleniyor.

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Profil resmi
    R-10 3 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

