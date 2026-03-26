Honor Pad X10 uzun kullanım süreleri ile geliyor

Honor Pad X10 özellikleri
- 11 inçlik 1920x1200 piksel LCD ekran
- Snapdragon 680 yonga seti
- 6GB/8GB RAM
- 128GB/256GB depolama
- 5MP ön/arka kamera
- 10100mAh batarya
Honor Pad X10 tablet modeli 90Hz ekran tazeleme hızı, 500 nit parlaklık değeri, TÜV Rheinland mavi ışık filtresi, öğrenciler için özel eğitim alanı, 97 güne kadar bekleme süresi, dörtlü hoparlör, 7.25mm kasa kalınlığı, darbelere karşı SGS sertifikası gibi özelliklerle fiyat-performans ürünü olmaya çalışıyor. Nispeten eski kalmış işlemci ve hızlı şarj olmaması en büyük dezavantajları arasında.
Honor Pad X10 fiyatı ve çıkış tarihi
- Honor Pad X10 6GB + 128GB – 194$
- Honor Pad X10 8GB + 128GB – 239$
- Honor Pad X10 8GB + 256GB – 269$
Honor Pad X10 tablet modeli Çin'de satışa sunulduğu için global pazarda fiyatların bir miktar daha yüksek olması bekleniyor.
