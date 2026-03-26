Honor Pad X10 uzun kullanım süreleri ile geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Zaman zaman depoda kalan eski yonga setleriyle ortalama fiyatlardan tabletler piyasaya süren Honor markası bu kez öğrenciler ve profesyoneller için uzun kullanım süreleri sunan yeni bir tablet modeli hazırladı.

Honor Pad X10 özellikleri

11 inçlik 1920x1200 piksel LCD ekran

Snapdragon 680 yonga seti

6GB/8GB RAM

128GB/256GB depolama

5MP ön/arka kamera

10100mAh batarya

Honor Pad X10 tablet modeli 90Hz ekran tazeleme hızı, 500 nit parlaklık değeri, TÜV Rheinland mavi ışık filtresi, öğrenciler için özel eğitim alanı, 97 güne kadar bekleme süresi, dörtlü hoparlör, 7.25mm kasa kalınlığı, darbelere karşı SGS sertifikası gibi özelliklerle fiyat-performans ürünü olmaya çalışıyor. Nispeten eski kalmış işlemci ve hızlı şarj olmaması en büyük dezavantajları arasında.

Honor Pad X10 fiyatı ve çıkış tarihi

Honor Pad X10 6GB + 128GB – 194$

Honor Pad X10 8GB + 128GB – 239$

Honor Pad X10 8GB + 256GB – 269$

Honor Pad X10 tablet modeli Çin’de satışa sunulduğu için global pazarda fiyatların bir miktar daha yüksek olması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Honor Pad X10 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: