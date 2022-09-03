Honor Pad X8 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

- MediaTek işlemci ile geliyor
- Honor Pad X8 Lite özellikleri
- Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor
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Honor, IFA Berlin 2022 fuarında akıllı telefondan tablete kulaklığa bir dizi yeni ürününü tanıttı. Honor Pad X8 Lite, Çinli üreticinin etkinlikte tanıttığı cihazlar arasındaydı.
MediaTek işlemci ile geliyor
Honor Pad X8 Lite, 9.7 inç, 1280 x 800 piksel çözünürlüğe çıkabilen LCD ekrana sahip. 7.5 mm kalınlığında, 460gr ağırlığında olan tablet, MediaTek’in Helio 680 işlemcisinden güç alıyor. 3GB / 4GB RAM, 32GB dahili depolama ile gelen tablet, 10w şarjı destekleyen 5100 mAh bataryaya sahip.
Tabletin arkasında tek, flaşsız 5 megapiksel kamera, önünde 2 megapiksel kamera mevcut. Histen Audio desteği ve çift hoparlör ile donatılan tablet, USB-C bağlanı noktası üzerinden şarj ve veri aktarımını sağlıyor.
Tabletten kitap okumayı sevenler için e-book modu da sunan Pad X8 Lite, Magic UI 6.1 ile özelleştirilen Android 12 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Split-screen işlevi, kullanıcıların aynı ekranda aynı anda birkaç uygulamayı açmasına izin veriyor. Honor, aynı anda 4 pencerenin açılabildiğini belirtiyor.
Honor Pad X8 Lite özellikleri
- Ekran: 9.7 inç, 1280 x 800, LCD
- İşlemci: MediaTek MT8786
- Depolama: 32GB
- Bellek: 3GB / 4GB RAM
- Kamera: 5MP (arka), 2MP (ön)
- Batarya: 5100 mAh
- Ses: 1 mikrofon, 2 hoparlör, HONOR Histen
- Yazılım: MagicUI 6.1, Android 12
- Boyut ve ağırlık: 240.2mm x 159mm x 7.55mm, 460g
Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor
Honor Pad X8 Lite için çıkış tarihi ve fiyat bilgisi net olarak paylaşılmadı. Honor, yeni tabletini çok yakında global pazarlarda satışa sunacak ancak fiyatı belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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