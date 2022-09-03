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    Honor Pad X8 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    HONOR, IFA 2022 etkinliğinde yeni tablet modeli Honor Pad X8 Lite’ı tanıttı. Pad X8 Lite, özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.                   
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    honor pad x8 lite tanıtıldı

    Honor, IFA Berlin 2022 fuarında akıllı telefondan tablete kulaklığa bir dizi yeni ürününü tanıttı. Honor Pad X8 Lite, Çinli üreticinin etkinlikte tanıttığı cihazlar arasındaydı.

    MediaTek işlemci ile geliyor

    Honor Pad X8 Lite, 9.7 inç, 1280 x 800 piksel çözünürlüğe çıkabilen LCD ekrana sahip. 7.5 mm kalınlığında, 460gr ağırlığında olan tablet, MediaTek’in Helio 680 işlemcisinden güç alıyor. 3GB / 4GB RAM, 32GB dahili depolama ile gelen tablet, 10w şarjı destekleyen 5100 mAh bataryaya sahip.

    Tabletin arkasında tek, flaşsız 5 megapiksel kamera, önünde 2 megapiksel kamera mevcut. Histen Audio desteği ve çift hoparlör ile donatılan tablet, USB-C bağlanı noktası üzerinden şarj ve veri aktarımını sağlıyor.

    honor pad x8 lite özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Tabletten kitap okumayı sevenler için e-book modu da sunan Pad X8 Lite, Magic UI 6.1 ile özelleştirilen Android 12 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Split-screen işlevi, kullanıcıların aynı ekranda aynı anda birkaç uygulamayı açmasına izin veriyor. Honor, aynı anda 4 pencerenin açılabildiğini belirtiyor.

    Honor Pad X8 Lite özellikleri

    • Ekran: 9.7 inç, 1280 x 800, LCD
    • İşlemci: MediaTek MT8786
    • Depolama: 32GB
    • Bellek: 3GB / 4GB RAM
    • Kamera: 5MP (arka), 2MP (ön)
    • Batarya: 5100 mAh
    • Ses: 1 mikrofon, 2 hoparlör, HONOR Histen
    • Yazılım: MagicUI 6.1, Android 12
    • Boyut ve ağırlık: 240.2mm x 159mm x 7.55mm, 460g

    Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor

    Honor Pad X8 Lite için çıkış tarihi ve fiyat bilgisi net olarak paylaşılmadı. Honor, yeni tabletini çok yakında global pazarlarda satışa sunacak ancak fiyatı belirsiz.

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