Honor Pad X8b uygun fiyata tatmin edici özellikler sunuyor

Honor Pad X8b özellikleri ve fiyatı
- 11 inçlik 1920x1200 piksel TFT LCD ekran
- Snapdragon 680 yonga seti
- 4GB RAM
- 128GB depolama
- 5MP ön ve arka kamera
- 10100mAh batarya
- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
- 175$
Honor Pad X8b tablet modeli uygun bir fiyat etiketine tatmin edici özellikler sunmayı amaçlıyor. Nispeten eski kalmış bir yonga setine rağmen 90Hz tazeleme hızı, 500 nit parlaklık, yapay zeka tabanlı verimlilik araçları, 7.25mm kalınlık, Honor Sound dörtlü hoparlör bunlar arasında. Honor Pad X8b tablet modeli ilk olarak Suudi Arabistan'da satışa sunuldu.