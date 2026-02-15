Honor Pad X8b uygun fiyata tatmin edici özellikler sunuyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda ülkemiz de dahil Honor Pad X9b giriş seviyesi tablet modelini piyasaya sunan Honor markası bu kez biraz daha kırpılmış özelliklere sahip Honor Pad X8b modelini tüketiciler ile buluşturdu.

Honor Pad X8b özellikleri ve fiyatı

11 inçlik 1920x1200 piksel TFT LCD ekran

Snapdragon 680 yonga seti

4GB RAM

128GB depolama

5MP ön ve arka kamera

10100mAh batarya

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

175$

Honor X8d tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay önce eklendi

Honor Pad X8b tablet modeli uygun bir fiyat etiketine tatmin edici özellikler sunmayı amaçlıyor. Nispeten eski kalmış bir yonga setine rağmen 90Hz tazeleme hızı, 500 nit parlaklık, yapay zeka tabanlı verimlilik araçları, 7.25mm kalınlık, Honor Sound dörtlü hoparlör bunlar arasında. Honor Pad X8b tablet modeli ilk olarak Suudi Arabistan’da satışa sunuldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Honor Pad X8b tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: