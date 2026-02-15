Giriş
    Honor Pad X8b uygun fiyata tatmin edici özellikler sunuyor

    Honor Pad X8b tablet modelinde 11 inçlik 1920x1200 piksel ekran, Snapdragon 680 yonga seti, 10100mAh batarya, 7.25mm kalınlık gibi özellikler yer alıyor.        

    Honor Pad X8b Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda ülkemiz de dahil Honor Pad X9b giriş seviyesi tablet modelini piyasaya sunan Honor markası bu kez biraz daha kırpılmış özelliklere sahip Honor Pad X8b modelini tüketiciler ile buluşturdu.

    Honor Pad X8b özellikleri ve fiyatı

    • 11 inçlik 1920x1200 piksel TFT LCD ekran
    • Snapdragon 680 yonga seti
    • 4GB RAM
    • 128GB depolama
    • 5MP ön ve arka kamera
    • 10100mAh batarya
    • Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
    • 175$

    Honor Pad X8b tablet modeli uygun bir fiyat etiketine tatmin edici özellikler sunmayı amaçlıyor. Nispeten eski kalmış bir yonga setine rağmen 90Hz tazeleme hızı, 500 nit parlaklık, yapay zeka tabanlı verimlilik araçları, 7.25mm kalınlık, Honor Sound dörtlü hoparlör bunlar arasında. Honor Pad X8b tablet modeli ilk olarak Suudi Arabistan’da satışa sunuldu.

