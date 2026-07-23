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    Honor Pad X9 Max üst seviye fiyat etiketiyle geliyor

    Honor Pad X9 Max tablet modelinde 13 inçlik 2500x1560 piksel LCD ekran, Snapdragon 6s 4G Gen 2 yonga seti, 10100mAh batarya, 45W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor. 

    Honor Pad X9 Max Tam Boyutta Gör
    Uzun yıllar önce piyasaya sürülen Honor Pad X9 tablet modeli ara ara yeni versiyonlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Honor Pad X9a modelinin ardından şimdi de Honor Pad X9 Max tablet modeli piyasada.

    Honor Pad X9 Max özellikleri ve fiyatı

    • 13 inçlik 2500x1560 piksel LCD ekran
    • Snapdragon 6s 4G Gen 2 yonga seti
    • 4GB/6GB RAM
    • 128GB/256GB depolama
    • 5MP ön ve arka kamera
    • 10100mAh batarya, 45W hızlı şarj
    • 350€-450€

    Honor Pad X9 Max tablet modeli içerik tüketimine yönelik olarak hazırlandı. 120Hz ekranda 700 nit pik parlaklık elde edilirken 1.07 milyar renk desteği sunuluyor. Kâğıt benzeri bir okuma deneyimi de bulunan ekran DC karartma ve TÜV Rheinland mavi ışık filtresine de sahip.

    Yazılım tarafında AI Memo not alma uygulaması, masaüstü tarzında dosya yönetimi, Android/iOS/HarmonyOS/Windows/macOS cihazları arasında kolay dosya aktarımı şeklinde özellikler mevcut. 4 hoparlör IMAX Enhanced desteği sunarken Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantıları mevcut.

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