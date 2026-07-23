Honor Pad X9 Max üst seviye fiyat etiketiyle geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uzun yıllar önce piyasaya sürülen Honor Pad X9 tablet modeli ara ara yeni versiyonlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Honor Pad X9a modelinin ardından şimdi de Honor Pad X9 Max tablet modeli piyasada.

Honor Pad X9 Max özellikleri ve fiyatı

13 inçlik 2500x1560 piksel LCD ekran

Snapdragon 6s 4G Gen 2 yonga seti

4GB/6GB RAM

128GB/256GB depolama

5MP ön ve arka kamera

10100mAh batarya, 45W hızlı şarj

350€-450€

Honor çıldırdı, 14000mAh bataryalı telefon geliyor 4 hf. önce eklendi

Honor Pad X9 Max tablet modeli içerik tüketimine yönelik olarak hazırlandı. 120Hz ekranda 700 nit pik parlaklık elde edilirken 1.07 milyar renk desteği sunuluyor. Kâğıt benzeri bir okuma deneyimi de bulunan ekran DC karartma ve TÜV Rheinland mavi ışık filtresine de sahip.

Yazılım tarafında AI Memo not alma uygulaması, masaüstü tarzında dosya yönetimi, Android/iOS/HarmonyOS/Windows/macOS cihazları arasında kolay dosya aktarımı şeklinde özellikler mevcut. 4 hoparlör IMAX Enhanced desteği sunarken Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantıları mevcut.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Honor Pad X9 Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: