Honor Play 10C büyük batarya ve düşük fiyat ile geliyor

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce büyük bataryalı Honor 400 serisini piyasaya süren firma, alt seviyeyi de unutmuyor. Honor Play 10C adındaki yeni akıllı telefon modeli çok uygun bir fiyata uzun kullanım süreleri vadediyor.

Honor Play 10C özellikleri ve fiyatı

6.61 inçlik 720x1604 piksel ekran

MediaTek Dimensity 6300 yonga seti

4GB/6GB/8GB RAM

128GB/256GB depolama

13MP arka kamera

5MP ön kamera

6000mAh batarya, 15W hızlı şarj

90$ baz model

Honor Play 10C çok uygun bir fiyata gelse de segmentinin üzerinde özelliklere sahip. 120Hz tazeleme hızı, 1010 nit pik parlaklık seviyesi, IP64 suya ve toza dayanıklılık, Android 15 işletim sistemi dikkat çekici. Ayrıca 125$ fiyat etiketine en üst seçenek de yine fiyat segmentinde iddialı.

