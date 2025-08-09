Giriş
    Honor Play 10C büyük batarya ve düşük fiyat ile geliyor

    Honor Play 10C akıllı telefon modelinde 6.61 inçlik ekran, MediaTek Dimensity 6300 yonga seti, 6000mAh batarya, 15W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor.       

    Honor Play 10C Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce büyük bataryalı Honor 400 serisini piyasaya süren firma, alt seviyeyi de unutmuyor. Honor Play 10C adındaki yeni akıllı telefon modeli çok uygun bir fiyata uzun kullanım süreleri vadediyor. 

    Honor Play 10C özellikleri ve fiyatı

    • 6.61 inçlik 720x1604 piksel ekran
    • MediaTek Dimensity 6300 yonga seti
    • 4GB/6GB/8GB RAM
    • 128GB/256GB depolama
    • 13MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • 6000mAh batarya, 15W hızlı şarj
    • 90$ baz model 

    Honor Play 10C çok uygun bir fiyata gelse de segmentinin üzerinde özelliklere sahip. 120Hz tazeleme hızı, 1010 nit pik parlaklık seviyesi, IP64 suya ve toza dayanıklılık, Android 15 işletim sistemi dikkat çekici. Ayrıca 125$ fiyat etiketine en üst seçenek de yine fiyat segmentinde iddialı. 

    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Turp salata7 12 dakika önce

    tabi rekord satar bizim gibi kerizler olduktan sonra ayni oyunu yani GTA5 i orijinal olarak pc de ps4 te ve ps3te satin alip oynadim nerden baksan 200 dolar verdim benim gibi milyonlarcasi aynisini yapti ve tabiki satislar yüksek gözükür

