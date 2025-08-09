Honor Play 10C büyük batarya ve düşük fiyat ile geliyor

Honor Play 10C özellikleri ve fiyatı
- 6.61 inçlik 720x1604 piksel ekran
- MediaTek Dimensity 6300 yonga seti
- 4GB/6GB/8GB RAM
- 128GB/256GB depolama
- 13MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- 6000mAh batarya, 15W hızlı şarj
- 90$ baz model
Honor Play 10C çok uygun bir fiyata gelse de segmentinin üzerinde özelliklere sahip. 120Hz tazeleme hızı, 1010 nit pik parlaklık seviyesi, IP64 suya ve toza dayanıklılık, Android 15 işletim sistemi dikkat çekici. Ayrıca 125$ fiyat etiketine en üst seçenek de yine fiyat segmentinde iddialı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
tabi rekord satar bizim gibi kerizler olduktan sonra ayni oyunu yani GTA5 i orijinal olarak pc de ps4 te ve ps3te satin alip oynadim nerden baksan 200 dolar verdim benim gibi milyonlarcasi aynisini yapti ve tabiki satislar yüksek gözükür