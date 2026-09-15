Honor Play 11 bataryaya odaklanıyor

Honor Play 11 özellikleri ve fiyatı
- 6.872 inçlik LCD ekran
- Snapdragon 4 Gen 4 yonga seti
- 6GB/8GB RAM
- 128GB/256GB depolama
- 50MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- 8300mAh batarya, 45W hızlı şarj
- 223$-297$
Honor Play 11 akıllı telefon modeli uzun kullanım sürelerine dikkat edenlere odaklanıyor. 120Hz tazeleme hızı, 1020 nit pik parlaklık seviyesi, 7.5W tersine şarj, IP69K dayanıklılık sertifikası, 2.5 metreden düşmelere karşı dayanıklılık, Android 16 işletim sistemi ekstra özellikleri arasında. Telefon Çin’de satışa sunuldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: