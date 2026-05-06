Honor Play 80 Plus ilk Snapdragon 4 Gen 4 yongalı akıllı telefon oldu

Honor Play 80 Plus özellikleri ve fiyatı
- 6.61 inçlik 720 x 1604 piksel TFT LCD ekran
- Snapdragon 4 Gen 4 yonga seti
- 6GB/8GB RAM
- 128GB/256GB depolama
- 13MP ana sensör
- 5MP ön kamera
- 7500mAh batarya, 45W hızlı şarj
- 250$ başlangıç fiyat etiketi
Honor Play 80 Plus akıllı telefon modeli Snapdragon 4 Gen 4 yonga setini ilk kullanan model oldu. 4nm sürecindeki yonga setinde 2 adet Cortex-A78 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği ile Adreno 613 grafik birimi barındırıyor. AnTuTu puanı 600000 olan yonga seti düşük bütçede ortalama performans vadediyor.
Ekranda 120Hz tazeleme hızı sunan telefonda Bluetooth 5.0, çift bant Wi-Fi, yan parmak izi sensörü, USB Tip-C girişi, 8.29mm kalınlık değeri, Android 16 işletim sistemi şeklinde özellikler yer alıyor. Honor Play 80 Plus ilk olarak Çin'de satışa sunulacak.