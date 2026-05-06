    Honor Play 80 Plus ilk Snapdragon 4 Gen 4 yongalı akıllı telefon oldu

    Honor Play 80 Plus akıllı telefon modelinde 6.61 inçlik ekran, Snapdragon 4 Gen 4 yonga seti, 7500mAh batarya, 45W hızlı şarj, 13MP arka kamera gibi özelliklerle geliyor.

    Honor 600 serisini hem globalde hem de ülkemizde satışa sunacak olan Honor markası hız kesmeden yeni modeller çıkarmaya devam ediyor. Bu kez biraz daha fiyat-performansa odaklanan Honor Play 80 Plus modeli tanıtıldı.

    Honor Play 80 Plus özellikleri ve fiyatı

    • 6.61 inçlik 720 x 1604 piksel TFT LCD ekran
    • Snapdragon 4 Gen 4 yonga seti
    • 6GB/8GB RAM
    • 128GB/256GB depolama
    • 13MP ana sensör
    • 5MP ön kamera
    • 7500mAh batarya, 45W hızlı şarj
    • 250$ başlangıç fiyat etiketi

    Honor Play 80 Plus akıllı telefon modeli Snapdragon 4 Gen 4 yonga setini ilk kullanan model oldu. 4nm sürecindeki yonga setinde 2 adet Cortex-A78 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği ile Adreno 613 grafik birimi barındırıyor. AnTuTu puanı 600000 olan yonga seti düşük bütçede ortalama performans vadediyor.

    Ekranda 120Hz tazeleme hızı sunan telefonda Bluetooth 5.0, çift bant Wi-Fi, yan parmak izi sensörü, USB Tip-C girişi, 8.29mm kalınlık değeri, Android 16 işletim sistemi şeklinde özellikler yer alıyor. Honor Play 80 Plus ilk olarak Çin’de satışa sunulacak.

