Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor Robot Phone'un tüm teknik özellikleri belli oldu

    Gimbal kameralı robotik koluyla dikkatleri çeken Honor Robot Phone'un ekran, işlemci, batarya ve kamera özellikleri büyük ölçüde netleşti.                       

    Honor Robot Phone'un tüm teknik özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Honor’un merakla beklenen Robot Phone modeli için lansman öncesi yeni teknik detaylar ortaya çıktı. Gimbal kameralı robotik koluyla dikkatleri çeken telefonun ekran, işlemci, batarya ve kamera özellikleri büyük ölçüde netleşti.

    Honor Robot Phone beklenen özellikler

    Yeni sızıntıya göre Honor Robot Phone, 6,3 inç LTPO ekran ile gelecek. 2640 x 1216 piksel çözünürlüğe sahip panel düz bir tasarım kullanırken, ekranın maksimum parlaklık seviyesinin 6.800 nit olacağı belirtiliyor. Honor’un ekranın doğrudan güneş ışığı altında daha rahat okunabilmesi için AR yansıma önleyici film kullanabileceği de aktarılıyor.

    Telefonun kalbinde ise Qualcomm’un yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. Cihazın güç ihtiyacını ise 7.060 mAh kapasiteli batarya karşılayacak. Kutudan 120W hızlı şarj adaptörü çıkacağı belirtiliyor. Bu batarya kapasitesi, daha önce ortaya çıkan 6.000 mAh iddiasından oldukça yüksek. Bu nedenle Honor’un cihazın geliştirme sürecinde batarya kapasitesini artırdığı anlaşılıyor.

    Honor Robot Phone’da şirketin kendi geliştirdiği üç farklı çipin bulunacağı belirtiliyor. Cihazda, RF sinyal güçlendirmesini sağlayan C1 çipi, güç verimliliğini yöneten E2 çipi ve gimbal kamera tarafından elde edilen görüntülerin işlenmesini üstlenenen H1 çipi yer alacak.

    200 MP gimbal kamera ve periskop telefoto

    Telefonun en dikkat çekici özelliği olan robotik gimbal kamera da oldukça iddialı teknik özelliklere sahip olacak. Ana kamera, f/1.6 diyafram açıklığına ve 23 mm odak uzaklığına sahip 200 MP çözünürlüklü 1/1.28 inç sensör kullanacak. Sensör, telefonun hareketli gimbal kolu üzerine yerleştirilecek. Ana kameraya 200 MP periskop telefoto kamera eşlik edecek. 1/1.4 inç sensöre sahip olması beklenen telefoto kamerada f/2.6 diyafram ve 2,7x optik yakınlaştırma desteği bulunacak.

    Honor Robot Phone, 12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan lansmanda tanıtılacak.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/08/04/honor-robot-phone-full-specs-out-a-week-before-launch/ https://weibo.com/6048569942/RbHmB7UaA?pagetype=profilefeed
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Profil resmi
    maligezgin 40 dakika önce

    hazırız gönder gelsin

    Profil resmi
    çokrenkli 2 saat önce

    "...ve termal direncin yarıdan fazla azalacağı ifade ediliyor." "ısıya direncin artacağı" ifade edilmiş olabilir mi?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    peugeot 206 1.4 hdi yorumlar telefon meşgul olmadığı halde meşgul çalıyor 4k film indir kuş pisliği yanığı giti lastik

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    TI14N37-370412F
    TI14N37-370412F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum