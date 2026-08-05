Honor Robot Phone'un tüm teknik özellikleri belli oldu

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Tam Boyutta Gör Honor’un merakla beklenen Robot Phone modeli için lansman öncesi yeni teknik detaylar ortaya çıktı. Gimbal kameralı robotik koluyla dikkatleri çeken telefonun ekran, işlemci, batarya ve kamera özellikleri büyük ölçüde netleşti.

Honor Robot Phone beklenen özellikler

Yeni sızıntıya göre Honor Robot Phone, 6,3 inç LTPO ekran ile gelecek. 2640 x 1216 piksel çözünürlüğe sahip panel düz bir tasarım kullanırken, ekranın maksimum parlaklık seviyesinin 6.800 nit olacağı belirtiliyor. Honor’un ekranın doğrudan güneş ışığı altında daha rahat okunabilmesi için AR yansıma önleyici film kullanabileceği de aktarılıyor.

Telefonun kalbinde ise Qualcomm’un yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. Cihazın güç ihtiyacını ise 7.060 mAh kapasiteli batarya karşılayacak. Kutudan 120W hızlı şarj adaptörü çıkacağı belirtiliyor. Bu batarya kapasitesi, daha önce ortaya çıkan 6.000 mAh iddiasından oldukça yüksek. Bu nedenle Honor’un cihazın geliştirme sürecinde batarya kapasitesini artırdığı anlaşılıyor.

Honor Robot Phone’da şirketin kendi geliştirdiği üç farklı çipin bulunacağı belirtiliyor. Cihazda, RF sinyal güçlendirmesini sağlayan C1 çipi, güç verimliliğini yöneten E2 çipi ve gimbal kamera tarafından elde edilen görüntülerin işlenmesini üstlenenen H1 çipi yer alacak.

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200 MP gimbal kamera ve periskop telefoto

Telefonun en dikkat çekici özelliği olan robotik gimbal kamera da oldukça iddialı teknik özelliklere sahip olacak. Ana kamera, f/1.6 diyafram açıklığına ve 23 mm odak uzaklığına sahip 200 MP çözünürlüklü 1/1.28 inç sensör kullanacak. Sensör, telefonun hareketli gimbal kolu üzerine yerleştirilecek. Ana kameraya 200 MP periskop telefoto kamera eşlik edecek. 1/1.4 inç sensöre sahip olması beklenen telefoto kamerada f/2.6 diyafram ve 2,7x optik yakınlaştırma desteği bulunacak.

Honor Robot Phone, 12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan lansmanda tanıtılacak.

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Honor Robot Phone'un tüm teknik özellikleri belli oldu

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