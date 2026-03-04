Honor, ARRI ile iş birliğini duyurdu: Sinema kalitesinde video kaydı telefonlara geliyor

Honor ve ARRI arasında iş birliği
Sinema ekipmanları alanında uzun bir geçmişe sahip olan ARRI, 1917 yılında Almanya’da kurulan bir üretici. Şirket, profesyonel sinema kameraları, lensler, aydınlatma sistemleri ve post-prodüksiyon ekipmanları geliştiriyor. ARRI ayrıca yıllar içinde Academy of Motion Picture Arts and Sciences tarafından verilen 20 farklı bilimsel ve teknik ödülün sahibi.
Honor ile yapılan bu yeni ortaklık sayesinde ARRI, sinema seviyesinde video kayıt özelliklerini kompakt akıllı telefonlara taşımayı hedefliyor.
ARRI, amacının akıllı telefon çekimlerine gerçek bir sinematik görünüm kazandırmak olduğunu söylüyor. Bu kapsamda daha doğal renkler, yumuşak ışık geçişleri ve sahnelere gerçekçi bir derinlik hissi sunan görüntüler hedefleniyor. Ayrıca içerik üreticilerinin mobil cihazlarla çekim yaptıktan sonra profesyonel post-prodüksiyon süreçlerine sorunsuz şekilde geçebilmesi amaçlanıyor.
Bu iş birliğinin ilk ürünü ise yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtılması beklenen Honor Robot Phone olacak.