Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor, ARRI ile iş birliğini duyurdu: Sinema kalitesinde video kaydı telefonlara geliyor

    Honor, telefonlarının kamera yeteneklerini geliştirmek için sinema ekipmanları devi ARRI ile iş birliği yaptığını duyurdu.                                       

    Honor, sinema ekipmanları devi ARRI ile iş birliğini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon üreticileri, telefonlarının kamera yeteneklerini geliştirmek için yeni yollar aramaya ve görüntüleme sektöründeki köklü şirketlerle iş birlikleri yapmaya devam ediyor. Mobile World Congress 2026 sırasında duyurulan en yeni ortaklıklardan biri de Honor ile ARRI arasında gerçekleşti. 

    Honor ve ARRI arasında iş birliği

    Sinema ekipmanları alanında uzun bir geçmişe sahip olan ARRI, 1917 yılında Almanya’da kurulan bir üretici. Şirket, profesyonel sinema kameraları, lensler, aydınlatma sistemleri ve post-prodüksiyon ekipmanları geliştiriyor. ARRI ayrıca yıllar içinde Academy of Motion Picture Arts and Sciences tarafından verilen 20 farklı bilimsel ve teknik ödülün sahibi.

    Honor ile yapılan bu yeni ortaklık sayesinde ARRI, sinema seviyesinde video kayıt özelliklerini kompakt akıllı telefonlara taşımayı hedefliyor.

    ARRI, amacının akıllı telefon çekimlerine gerçek bir sinematik görünüm kazandırmak olduğunu söylüyor. Bu kapsamda daha doğal renkler, yumuşak ışık geçişleri ve sahnelere gerçekçi bir derinlik hissi sunan görüntüler hedefleniyor. Ayrıca içerik üreticilerinin mobil cihazlarla çekim yaptıktan sonra profesyonel post-prodüksiyon süreçlerine sorunsuz şekilde geçebilmesi amaçlanıyor.

    Bu iş birliğinin ilk ürünü ise yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtılması beklenen Honor Robot Phone olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lpg'li araçlar için motor yağı tavsiyesi yenir market neden ucuz frostpunk türkçe yama jigolo uygulaması var mı öho ve oaş nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer AL16-52P
    Acer AL16-52P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum