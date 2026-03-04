Honor, ARRI ile iş birliğini duyurdu: Sinema kalitesinde video kaydı telefonlara geliyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon üreticileri, telefonlarının kamera yeteneklerini geliştirmek için yeni yollar aramaya ve görüntüleme sektöründeki köklü şirketlerle iş birlikleri yapmaya devam ediyor. Mobile World Congress 2026 sırasında duyurulan en yeni ortaklıklardan biri de Honor ile ARRI arasında gerçekleşti.

Honor ve ARRI arasında iş birliği

Sinema ekipmanları alanında uzun bir geçmişe sahip olan ARRI, 1917 yılında Almanya’da kurulan bir üretici. Şirket, profesyonel sinema kameraları, lensler, aydınlatma sistemleri ve post-prodüksiyon ekipmanları geliştiriyor. ARRI ayrıca yıllar içinde Academy of Motion Picture Arts and Sciences tarafından verilen 20 farklı bilimsel ve teknik ödülün sahibi.

Honor ile yapılan bu yeni ortaklık sayesinde ARRI, sinema seviyesinde video kayıt özelliklerini kompakt akıllı telefonlara taşımayı hedefliyor.

Xiaomi Redmi K90 Ultra geliyor: Çıkış tarihi ortaya çıktı 14 sa. önce eklendi

ARRI, amacının akıllı telefon çekimlerine gerçek bir sinematik görünüm kazandırmak olduğunu söylüyor. Bu kapsamda daha doğal renkler, yumuşak ışık geçişleri ve sahnelere gerçekçi bir derinlik hissi sunan görüntüler hedefleniyor. Ayrıca içerik üreticilerinin mobil cihazlarla çekim yaptıktan sonra profesyonel post-prodüksiyon süreçlerine sorunsuz şekilde geçebilmesi amaçlanıyor.

Bu iş birliğinin ilk ürünü ise yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtılması beklenen Honor Robot Phone olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Honor, sinema ekipmanları devi ARRI ile iş birliğini duyurdu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: