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    Honor, sınırları zorluyor: Telefonlara 12.000 mAh pil geliyor

    Honor'un 12.000 mAh kapasiteli yeni akıllı telefon bataryası için üretim süreci başladı. Yeni bataryanın hangi modelde kullanılacağı ise henüz bilinmiyor. İşte detaylar...

    Honor, sınırları zorluyor: Telefonlara 12.000 mAh pil geliyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarından Huawei'den ayrılarak ayrı bir marka haline gelen Honor, yüksek kapasiteli bataryalar üzerinde çalışmalara devam ediyor. Yeni bir sızıntıya göre şirket, 12.000 mAh kapasiteli bir bataryayı deneme üretimine aldı. Söz konusu kapasite, cihazlarda 3 günü aşan pil süreleri sunacak.

    Telefonlara 12.000 mAh pil geliyor

    Sızıntıyı paylaşan Digital Chat Station, Honor'un yeni bataryasının deneme üretim sürecine girdiğini belirtti. Markanın pazarlama tarafında 12.000 mAh olarak duyurması beklenen bataryanın 11.790 mAh nominal kapasiteye ve 43,86 Wh enerji değerine sahip olduğu belirtiliyor. Bataryanın hangi akıllı telefonda kullanılacağı ise şimdilik bilinmiyor.

    Bazı iddialar yeni bataryanın yaklaşan Honor Win2 serisinden, özellikle Win Turbo2 modelinden birinde kullanılabileceğini öne sürerken, Honor Power3 ihtimali de gündemde. Honor daha önce Power3 için 11.000 mAh ile 12.000 mAh arasında bir batarya üzerinde çalıştığı iddialarıyla gündeme gelmiş, ancak daha sonraki bilgiler cihazın 10.000 mAh kapasiteyle geleceğini öne sürmüştü.

    Ayrıca şirketin14.000 mAh kapasiteli bir akıllı telefon bataryası geliştirdiği de iddia edilmişti. ataryanın hangi modelde kullanılacağına ilişkin detayların önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

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