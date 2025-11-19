Honor, sıra dışı Robot Phone'u ilk kez sergiledi

Honor Robot Phone ilk kez sergilendi
Gimbal kamera, kamera modülündeki oyuk bölümden dışarı doğru uzayarak çalışıyor. Cihazın, gimbalin gördükleriyle etkileşime geçebileceği çok sayıda yapay zeka özelliğiyle geleceği tahmin ediliyor.
Honor, Robot Phone’un ticari olarak satışa çıkarılıp çıkarılmayacağını henüz netleştirmedi, ancak MWC 2026’ya yaklaşırken daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor.
