Honor, sıra dışı Robot Phone'u ilk kez sergiledi

Tam Boyutta Gör Geçen ay Honor, arka tarafında robotik bir kola bağlı bir gimbal kameraya sahip “Robot Phone” adlı konsept telefonunu ilk kez göstermişti. Cihazın resmi olarak Mart 2026’daki MWC fuarında tanıtılacağı açıklanmıştı. Ancak şirket, Çin’de düzenlediği Honor User Carnival etkinliğinde MWC öncesi yeni konsept telefonunu ilk kez sergiledi.

Tam Boyutta Gör Honor, Robot Phone’u Siyah, Beyaz ve Altın olmak üzere üç renkte sunacak. Renge göre cihazın arka yüzeyi ya deri dokulu bir kaplamaya ya da cam bir panele sahip olacak. Arka bölümde, kamera adasının altında yer alan cam bir bölüm ve alüminyum çerçeveyi içeren, iPhone 17 Pro’yu andıran bir tasarım bulunuyor.

Gimbal kamera, kamera modülündeki oyuk bölümden dışarı doğru uzayarak çalışıyor. Cihazın, gimbalin gördükleriyle etkileşime geçebileceği çok sayıda yapay zeka özelliğiyle geleceği tahmin ediliyor.

Honor, Robot Phone’un ticari olarak satışa çıkarılıp çıkarılmayacağını henüz netleştirmedi, ancak MWC 2026’ya yaklaşırken daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor.

