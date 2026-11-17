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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Teknoloji devi Honor, İstanbul Avcılar'daki tesisinde akıllı telefon üretimine başladı. On milyon dolarlık yatırımla yerli üretime geçen şirket, ilk olarak X7d modelini banttan indirdi. Gelişmiş kamerası ve güçlü bataryasıyla dikkat çeken cihazın ardından, yıllık üretimin üç yüz bin adede çıkarılması hedefleniyor. Honor, Türkiye pazarındaki yerel üretimini yeni modellerle büyütmeye devam edecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Akıllı telefon pazarında Türkiye'deki üretim faaliyetlerini genişleten teknoloji şirketlerine Honor da katıldı. Şirket, Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmek ve yerel üretim kapasitesi oluşturmak amacıyla İstanbul'un Avcılar ilçesindeki tesisinde akıllı telefon üretimine başladı. Honor'un Türkiye'de ürettiği ilk model X7d 4G oldu. İlk aşamada 10 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiren şirket, üretim kapasitesini 300 bin adede çıkarmayı hedefliyor.

Honor X7d Türkiye'de üretilmeye başladı

2026'nın ikinci yarısında başlatılan tesis projesinin ilk aşamasında 10 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirildi. Üretim faaliyetleri kapsamında eğitim verilen 100'den fazla kişi istihdam edildi. Yeni üretim hatları ve modern ekipmanlarla donatılan tesisteki yatırımların her yıl kademeli olarak artırılması planlanıyor.

Şirketin üretim hedefleri de dikkat çekiyor. Honor, 2026'nın son çeyreğinde Türkiye'de 50 bin akıllı telefon üretmeyi amaçlıyor. 2027 itibarıyla bu kapasitenin önce 100 bine, sonraki aşamada ise 300 bin adede çıkarılması öngörülüyor. Üretim, şirketin iş ortağı Salcomp ile birlikte gerçekleştiriliyor. Tesisten çıkan cihazlar, Honor'un küresel kalite kontrol ve test standartlarından geçiriliyor.

Honor X7d özellikleri neler?

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Türkiye'deki üretimin ilk modeli olan Honor X7d, markanın dünya genelinde 130 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan X serisinin bir parçası. Telefon, İsviçre merkezli SGS tarafından verilen 5 yıldızlı Premium Performans sertifikasına sahip. Modelin gövdesi 2 metreye kadar düşmelere ve ezilmelere karşı dayanıklılık sunarken IP65 sertifikasıyla suya ve toza karşı koruma sağlıyor.

Cihazın öne çıkan özelliklerinden biri 6.500 mAh kapasiteli çift hücreli bataryası. Honor'un laboratuvar testlerine göre batarya, beş yıllık kullanımın ardından başlangıç kapasitesinin yüzde 80'inden fazlasını koruyabiliyor. 35W hızlı şarj desteği de bataryanın daha kısa sürede şarj edilmesini sağlıyor.

Ön tarafta 6,77 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran bulunuyor. Güneş ışığı modu ve DC dimming teknolojisiyle desteklenen ekran, farklı ışık koşullarında daha rahat bir kullanım hedefliyor.

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Fotoğraf tarafında ise 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alıyor. Yapay zeka destekli düzenleme araçları da fotoğraf deneyiminin bir parçası olarak sunuluyor. MagicOS 9.0 işletim sistemiyle çalışan Honor X7d, 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip olacak. Telefon siyah ve gümüş renk alternatifleriyle satışa çıkacak.

Honor X7d, Türkiye'de Vatan Bilgisayar, Teknosa ve MediaMarkt mağazalarında satışa sunulacak. Şirket, yerel üretim sayesinde fiyatlandırma konusunda daha esnek hareket etmeyi ve ürün tedarikini daha planlı gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca gelecek yılın başında başka yeni modellerin de Türkiye'de üretimine başlanması planlanıyor.

"Türkiye bizim için stratejik bir pazar"

Tam Boyutta Gör Honor Türkiye Genel Müdürü Zhu Wentong, Türkiye'deki üretim faaliyetlerinin yalnızca bir yatırım projesi olmadığını, şirketin uzun vadeli pazar stratejisinin parçasını oluşturduğunu belirtti.

Wentong açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye pazarına kök salma, yatırımı sürdürme ve yerel iş ortaklarımızla büyüme kararlılığımızın somut bir göstergesi. Türkiye güçlü tüketici talebi, sağlam sanayi altyapısı ve nitelikli iş gücüyle bizim için stratejik bir pazar. İlk adımı dünyada en çok tercih edilen serimiz X ile atıyoruz. Hedefimiz, Türk tüketicilere küresel kalite standartlarımızdan ödün vermeden yenilikçi ürünleri daha hızlı ve erişilebilir şekilde sunmak."

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