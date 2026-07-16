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    Honor'un gimbal kameralı Robot Phone'u sonunda geliyor: Tanıtım tarihi açıklandı

    Honor, uzun süredir prototiplerini sergilediği Robot Phone isimli sıra dışı akıllı telefonunu nihayet resmi olarak tanıtmaya hazırlanıyor. İşte tanıtım tarihi...

    Honor'un gimbal kameralı Robot Phone'u sonunda geliyor Tam Boyutta Gör
    Honor, uzun süredir prototiplerini sergilediği Robot Phone isimli sıra dışı akıllı telefonunu nihayet resmi olarak tanıtmaya hazırlanıyor. Gerçek gimbal sistemine sahip kamera kurulumu ve sinema kamerası üreticisi Arri ile geliştirilen görüntüleme teknolojileriyle öne çıkan cihaz, 18 Temmuz'da Şanghay'da düzenlenecek etkinlikte görücüye çıkacak.

    Honor CEO'su Li Jian, Çin'in sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla lansman tarihini doğrularken, telefonun ilk resmi tanıtım görsellerini de paylaştı. Böylece aylardır yalnızca fuarlarda sergilenen prototiplerin ardından cihazın ticari sürümü ilk kez net şekilde ortaya çıkmış oldu.

    Honor'un gimbal kameralı Robot Phone'u sonunda geliyor Tam Boyutta Gör

    4D gimbal destekli 200 MP ana kamera

    Paylaşılan resmi görseller, Robot Phone'un dikkat çekici üçlü kamera tasarımını da gözler önüne seriyor. Honor, ana kamerada 23 mm odak uzaklığına, f/1.6 diyafram açıklığına ve 200 megapiksel sensöre sahip 4D gimbal sabitlemeli bir kamera kullanıyor.

    Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station'a göre kamera sistemi, 200 MP 4D gimbal destekli ana kameraya ek olarak, 200 MP periskop telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kameradan oluşacak. Bu donanım, Robot Phone'u mobil fotoğrafçılık alanında Honor'un bugüne kadarki en iddialı modellerinden biri haline getirebilir.

    Arri iş birliği dikkat çekiyor

    Honor'un Robot Phone modeli, Alman sinema kamerası üreticisi Arri ile yapılan ortaklığın ilk ürünü olma özelliğini taşıyor. Leica, Hasselblad ve Zeiss gibi markaların akıllı telefon üreticileriyle yaptığı iş birliklerine benzer şekilde Arri'nin de Honor'un görüntü işleme teknolojilerine katkı sağlaması bekleniyor. Şirketin bu ortaklıkta geliştirdiği teknolojilerin, yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtılması beklenen Honor Magic 9 serisine de taşınabileceği belirtiliyor.

    Honor Robot Phone'un Çin'de resmi satışlarının Ağustos 2026 içerisinde başlaması bekleniyor. Cihazın küresel pazarlara ne zaman sunulacağı ise henüz açıklanmadı. Honor'un, uluslararası tanıtım için IFA 2026 Berlin fuarını tercih edebileceği konuşuluyor ancak şirket tarafından bu konuda resmi bir doğrulama yapılmış değil. 

    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/One-of-the-most-exciting-camera-flagships-of-the-year-is-ready-as-official-Robot-Phone-launch-date-and-press-images-show.1344391.0.html https://weibo.com/8001709753/R8VI8AWTE
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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 1 gün önce

    Aman dikkat

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