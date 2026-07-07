Honor'un yeni katlanabilir telefonu sızdırıldı: 200MP kamera ve devasa batarya

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Tam Boyutta Gör Honor, katlanabilir telefon pazarındaki rekabeti kızıştırmaya hazırlanıyor. Yeni bir sızıntıya göre şirket, geniş ekranlı yeni kitap tipi katlanabilir modeli üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Cihazın hem donanımı hem de sınıfının en büyük bataryalarından biriyle gelmesi bekleniyor.

2 nm Snapdragon işlemci ve 200MP kamera

Sektörde güvenilir sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre Honor'un geliştirdiği mühendislik prototipi, Qualcomm'un henüz tanıtılmayan Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden güç alıyor. 2nm üretim süreciyle geliştirileceği belirtilen yonga seti, performans ve enerji verimliliğinde çift haneli artışlar sunacak.

Ayrıca yeni cihazın 7,6 inç büyüklüğünde katlanabilir iç ekran ve 5,5 inç kapak ekranıyla geleceği öne sürülüyor. Arka tarafta ise yatay kamera adasına yerleştirilen 200 MP ana kamera ile periskop telefoto sensör bulunacak.

Segmentinin en büyük bataryalarından biri olabilir

Sızıntının en dikkat çekici noktalarından biri ise batarya kapasitesi. İddialara göre Honor'un yeni katlanabilir telefonu 7.000 mAh'ın üzerinde bir batarya taşıyacak. Bu kapasite doğrulanırsa cihaz, kitap tipi katlanabilir telefonlar arasında en büyük bataryaya sahip modellerden biri olacak. Fiyat tarafında ise modelin Çin'de 9.999 yuan (yaklaşık 1.470 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağı belirtiliyor.

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Honor henüz yeni katlanabilir modeliyle ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak son sızıntılara göre, şirketin yeni modeli Galaxy Z Fold serisi ve Apple'ın geliştirdiği iddia edilen katlanabilir iPhone modeline doğrudan rakip olacak.

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