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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Honor CEO'su Li Jian, merakla beklenen geniş ekranlı ilk katlanabilir telefonlarının Mart 2027'de tanıtılacağını açıkladı. Yeni modelin en dikkat çekici yanı ekranında kesinlikle katlanma izi barındırmayacak olması. Snapdragon işlemci, 200 megapiksellik kamera ve 7000 miliamper bataryayla geleceği konuşulan model, henüz katlanabilir ekrana geçiş yapmayan Apple kullanıcılarını hedefliyor. Yine de izsiz ekranın uzun vadeli kullanımda dayanıklılığını koruyup koruyamayacağı merak konusu. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Honor CEO'su Li Jian, 23 Kasım'da gerçekleştirilen Honor 700 serisi lansmanının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şirketin ilk geniş ekranlı katlanabilir telefonunun Mart 2027'de tanıtılacağını duyurdu. Böylece aylardır çeşitli sızıntılarla gündeme gelen cihazın çıkış takvimi ilk kez resmi olarak doğrulanmış oldu.

Yeni modelin en dikkat çekici özelliği ise ekranı olacak. Li Jian, cihazın ekranında kesinlikle katlanma izi bulunmayacağını öne sürdü. CEO ayrıca henüz Apple'ın katlanabilir telefonunu satın almamış olan kullanıcıların Honor'un yeni modelini bekleyebileceğini söyledi.

Honor'un yeni katlanabilir telefonu neler sunacak?

Honor'un geniş ekranlı katlanabilir telefonu, resmi duyurudan önce de çeşitli sızıntılarla gündeme gelmişti. Mayıs 2026'da ortaya çıkan ilk bilgiler, cihazın Qualcomm'un henüz piyasaya sürülmemiş Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisini test aşamasında kullandığını göstermişti.

Temmuz ayında paylaşılan başka bir sızıntıda ise telefonun geliştirme sürecinde son aşamaya geldiği belirtilmişti. Aynı kaynak, cihazın 200 MP çözünürlüğünde ana kamera ve 7.000 mAh kapasiteli batarya ile geleceğini iddia etmişti.

Raporlara göre cihaz, geleneksel katlanabilir telefonlardan farklı olarak daha geniş bir tasarıma sahip olacak. 5,5 inç büyüklüğündeki ekranın 14:10 en boy oranına sahip olacağı belirtiliyor. İç ekranın ise 7,6 inç boyutunda olacağı iddia ediliyor.

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Honor, katlanma izini neredeyse tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen tek üretici değil. Oppo da Find N6 modelinde ekran kırışıklığını azaltmayı önemli bir satış noktası olarak öne çıkarmıştı. Cihazın incelemelerinde katlanma izinin o dönemki katlanabilir telefonlar arasında oldukça başarılı şekilde kontrol edildiği değerlendirilmişti.

Bununla birlikte yeni bir katlanabilir ekranın ilk günlerde neredeyse izsiz görünmesi, uzun vadede aynı performansı koruyacağı anlamına gelmiyor. Binlerce kez açılıp kapatıldıktan sonra ekranın nasıl bir görünüm kazanacağı ve menteşe mekanizmasının dayanıklılığı hala önemli soru işaretleri arasında yer alıyor.

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