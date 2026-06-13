Honor'un yeni telefonu ekran parlaklığıyla rekor kıracak

10.000 nit tepe parlaklık değerine ulaşabilir
Weibo'da paylaşım yapan güvenilir kaynak Digital Chat Station'a göre cihaz, 10.000 nit tepe parlaklık değeriyle piyasaya sürülecek. Bu rakam akıllı telefon dünyasında şimdiye kadar duyulan en yüksek değerlerden biri olsa da, tepe parlaklık genellikle ekranın çok küçük bir bölümünde ölçüldüğü için günlük kullanımda büyük bir fark yaratmayabilir.
Bununla birlikte kaynak, cihazın tam ekran parlaklığının da oldukça yüksek olacağını belirtiyor. Bu sayede telefonun, yoğun güneş ışığı altında bile rahat bir görüntüleme deneyimi sunacağı ifade ediliyor.
Söylentilere göre Honor X80 Pro Max bu ayın sonlarında tanıtılacak. Cihazın 6,8 inç büyüklüğünde, 1280 x 2788 piksel çözünürlüklü bir ekranla gelmesi bekleniyor. Gücünü Snapdragon 6 Gen 5 işlemciden alacağı belirtilen modelde 50 MP arka kamera, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunacak. Ayrıca gelişmiş suya, toza ve düşmelere karşı dayanıklılık özellikleri ile amiral gemisi seviyesinde biyometrik güvenlik çözümleri sunacağı da konuşuluyor.Kaynakça https://www.gsmarena.com/honor_x80_pro_max_to_take_peak_brightness_to_five_digit_territory-news-73256.php https://m.weibo.cn/detail/5308933688004937 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: