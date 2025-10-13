Honor Watch 5 Pro geliyor: Tansiyon ölçme, 15 gün pil ömrü ve fazlası

Teknoloji Editörü
Tam Boyutta Gör
Honor Watch 5 Pro akıllı saat, 15 Ekim’de tanıtılacak. Lansman öncesinde, Honor, yeni modelin dikkat çekici özelliklerini paylaştı ve çeşitli sürümlerini gösteren birçok fotoğraf yayınladı.
Honor Watch 5 Pro özellikleri nasıl olacak?
Tam Boyutta Gör
Honor, Watch 5 Pro modelinde metal kasalı ve dakika göstergeleriyle işaretlenmiş çerçeveye sahip, neredeyse klasik saat tasarımını tercih etti. Sağ tarafta digital crown ve ek bir düğme bulunuyor. Saat, deri ve spor kayış seçenekleriyle sunuluyor. Fotoğraflar, tırmanma aktivitesinin yanı sıra pusula, aktif yakılan kalori ve mevcut rakım gibi bilgileri gösteren komplikasyonları da gösteriyor.
Honor Watch 5 Pro, 46 mm uzunluğunda, 0.44 inç kalınlığında, 50 metreye kadar suya dayanıklı kasaya sahip. 1.5 inç AMOLED ekran, 466 x 466 piksel çözünürlük sağlıyor. Saat, 515 mAh bataryadan güç alıyor. Honor, saatin tam şarjla 15 güne kadar dayandığı iddia ediyor. 64 MB bellek, 8 GB depolama alanı ve dahili mikrofon ve hoparlörlerle geliyor.
Tansiyon ölçümü ve tavsiye
Tam Boyutta Gör
Honor'un yeni akıllı saati, kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen ölçümü, EKG çekme ve tansiyon ölçme gibi gerekli tüm sağlık takip özellikleriyle geliyor. Honor’un paylaştığı tanıtım görsellerine göre, saat kişinin tansiyonunun çok yüksek veya çok düşük olup olmadığının da değerlendirmesini yapacak ve kulanıcı, uygulama üzerinden tansiyonu düşürmek ya da yükseltmek için yapılması gerekenler konusunda bilgi alabilecek.
Kaynakça
https://www.notebookcheck.net/Smartwatch-with-blood-pressure-monitor-and-15-day-battery-Honor-Watch-5-Pro-appears-in-new-pictures.1137225.0.html
https://qinxuan.honor.com/pageProduct/productDetail?id=18086395192226
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı
kullanarak görüntüleyin: