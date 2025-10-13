Giriş
    Honor Watch 5 Pro geliyor: Tansiyon ölçme, 15 gün pil ömrü ve fazlası

    Honor, yakında yeni akıllı saatini tanıtacak. Honor Watch 5 Pro modeli, AMOLED ekran, 15 güne kadar pil ömrü, tansiyon ölçme ve EKG gibi ilgi çekici özelliklerle geliyor.

    Honor Watch 5 Pro modeli Tam Boyutta Gör
    Honor Watch 5 Pro akıllı saat, 15 Ekim’de tanıtılacak. Lansman öncesinde, Honor, yeni modelin dikkat çekici özelliklerini paylaştı ve çeşitli sürümlerini gösteren birçok fotoğraf yayınladı.

    Honor Watch 5 Pro özellikleri nasıl olacak?

    Honor Watch 5 Pro akıllı saat özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor, Watch 5 Pro modelinde metal kasalı ve dakika göstergeleriyle işaretlenmiş çerçeveye sahip, neredeyse klasik saat tasarımını tercih etti. Sağ tarafta digital crown ve ek bir düğme bulunuyor. Saat, deri ve spor kayış seçenekleriyle sunuluyor. Fotoğraflar, tırmanma aktivitesinin yanı sıra pusula, aktif yakılan kalori ve mevcut rakım gibi bilgileri gösteren komplikasyonları da gösteriyor.

    Honor Watch 5 Pro, 46 ​​mm uzunluğunda, 0.44 inç kalınlığında, 50 metreye kadar suya dayanıklı kasaya sahip. 1.5 inç AMOLED ekran, 466 x 466 piksel çözünürlük sağlıyor. Saat, 515 mAh bataryadan güç alıyor. Honor, saatin tam şarjla 15 güne kadar dayandığı iddia ediyor. 64 MB bellek, 8 GB depolama alanı ve dahili mikrofon ve hoparlörlerle geliyor.

    Tansiyon ölçümü ve tavsiye

    Honor Watch 5 Pro tansiyon ölçme Tam Boyutta Gör
    Honor'un yeni akıllı saati, kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen ölçümü, EKG çekme ve tansiyon ölçme gibi gerekli tüm sağlık takip özellikleriyle geliyor. Honor’un paylaştığı tanıtım görsellerine göre, saat kişinin tansiyonunun çok yüksek veya çok düşük olup olmadığının da değerlendirmesini yapacak ve kulanıcı, uygulama üzerinden tansiyonu düşürmek ya da yükseltmek için yapılması gerekenler konusunda bilgi alabilecek.
