Kardiyak arrest uyarısı yapabilen Honor Watch 6 Pro tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Honor, 28 Eylül'de Çin'de yeni akıllı saati Watch 6 Pro'yu piyasaya sürdü. Mayıs ayında tanıtılan Watch 6 Plus, spor özellikleri ve uzun pil ömrüne odaklanırken, Pro modeli sağlık takibini ön plana çıkarıyor. Saat, beş farklı tasarım seçeneğiyle sunuluyor.

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Honor Watch 6 Pro akıllı saat neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör En dikkat çekici yeni özellik; olası kardiyak arrest durumu (ani kalp durması) için uyarı sistemi. Saat bunu yapmak için bilekten gelen optik sensör sinyallerini analiz ediyor. Olağandışı okumalar tespit ederse, kullanıcıyı güçlü titreşimlerle uyarıyor. Sistem özellikle yüksek risk tespit ederse, önceden seçilmiş acil durum kişilerini arıyor ve CPR ve defibrilatör kullanımı için talimatlar gösteriyor. Acil durum kişilerini aramak için saatin doğru şekilde ayarlanmış akıllı telefona bağlı olması gerekiyor.

İkinci önemli sağlık özelliği; Blood Pressure 2.0 olarak adlandırılıyor. Gün boyunca kan basıncındaki değişiklikleri izlemek ve yapay zekayı kullanarak aktivite, günlük rutinler ve diğer faktörlerle olan ilişkileri belirlemek için tasarlanmış bir özellik. Watch 6 Pro ayrıca uyumlu Sinocare CGM sensöründen glikoz verilerini görüntüleyebiliyor. Ancak bu, harici bir sensör ve ek uygulama gerektiriyor. Saat kendi başına kan şekerini ölçemiyor.

Kullanıcıların kalp durması ve tansiyon takibi özelliklerini kullanmak için ilgili araştırma programlarına katılmaları gerekiyor. Honor, Watch 6 Pro'nun tıbbi cihaz olmadığını açıkça belirtiyor ve saatin kalp durmalarını tespit edemeyebileceği ya da yanlış uyarılar verebileceği konusunda uyarıyor.

Honor Watch 6 Pro modeli, 1.5 inç çift katmanlı OLED ekrana sahip. Panel, 4.500 nite kadar parlaklık sağlıyor. Saat ayrıca üç antenli çift bantlı GNSS özelliğine de sahip. Pilinin normal kullanımda 10 güne kadar dayandığı belirtiliyor.

Honor Watch 6 Pro, 1.799 yuan (268 dolar) başlangıç fiyatıyla Çin’de satışa çıktı.

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Honor Watch 6 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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