Kardiyak arrest uyarısı yapabilen Honor Watch 6 Pro tanıtıldı

Honor Watch 6 Pro akıllı saat neler sunuyor?
İkinci önemli sağlık özelliği; Blood Pressure 2.0 olarak adlandırılıyor. Gün boyunca kan basıncındaki değişiklikleri izlemek ve yapay zekayı kullanarak aktivite, günlük rutinler ve diğer faktörlerle olan ilişkileri belirlemek için tasarlanmış bir özellik. Watch 6 Pro ayrıca uyumlu Sinocare CGM sensöründen glikoz verilerini görüntüleyebiliyor. Ancak bu, harici bir sensör ve ek uygulama gerektiriyor. Saat kendi başına kan şekerini ölçemiyor.
Kullanıcıların kalp durması ve tansiyon takibi özelliklerini kullanmak için ilgili araştırma programlarına katılmaları gerekiyor. Honor, Watch 6 Pro'nun tıbbi cihaz olmadığını açıkça belirtiyor ve saatin kalp durmalarını tespit edemeyebileceği ya da yanlış uyarılar verebileceği konusunda uyarıyor.
Honor Watch 6 Pro modeli, 1.5 inç çift katmanlı OLED ekrana sahip. Panel, 4.500 nite kadar parlaklık sağlıyor. Saat ayrıca üç antenli çift bantlı GNSS özelliğine de sahip. Pilinin normal kullanımda 10 güne kadar dayandığı belirtiliyor.
Honor Watch 6 Pro, 1.799 yuan (268 dolar) başlangıç fiyatıyla Çin’de satışa çıktı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: