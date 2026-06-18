Honor Watch 6 tanıtıldı: 35 gün pil ömrü, 3000 nit parlaklık ve daha fazlası

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Tam Boyutta Gör Honor, yeni nesil akıllı saati Honor Watch 6 modelini tanıttı. Cihazın en dikkat çekici özelliği ince ve hafif yapısına rağmen 980 mAh kapasiteli bataryası. Bu sayede saat, güncel modellerdeki şarj sorununu ortadan kaldırıyor ve 35 güne varan pil ömrü sunacak. İşte Honor Watch 6 özellikleri ve fiyatı...

Honor Watch 6 neler sunuyor?

Honor Watch 6, geri dönüştürülmüş alüminyum alaşım ve 316L paslanmaz çelik bileşenlerden oluşuyor. 46.5 mm kasa çapına sahip model yalnızca 41 gram ağırlığında ve 10.8 mm kalınlığında. Bu da büyük bataryaya rağmen gövdenin kompakt kalmasını sağlıyor. Şirkete göre Watch 6, tipik kullanım senaryosunda 35 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Karşılaştırmak gerekirse, Honor Watch 5 Ultra'da 480 mAh, Xiaomi Watch 5'te ise 930 mAh batarya bulunuyor.

Honor Watch 6, 1.46 inç büyüklüğünde dairesel ekranla geliyor. Şirketin "Racing Dashboard Design" olarak adlandırdığı tasarım anlayışıyla geliştirilen ekranın maksimum parlaklığı 3.000 nit seviyesine ulaşabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, canlı fotoğrafları ve 10 saniyeye kadar videoları saat yüzü olarak ayarlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Dokunmatik ekran, ıslak parmaklarla da kullanılabilecek şekilde optimize edilmiş. Bunun yanında kullanıcılar ekranı kullanmadan çeşitli işlemleri gerçekleştirebiliyor. Honor'un geliştirdiği bilek hareketleri sayesinde alarm susturma, çağrı yönetimi ve müzik kontrolü yapılabiliyor. Dayanıklılık tarafında ise cihaz IP69 sertifikasına sahip. Saat havuz ve kıyı yüzme aktivitelerinde kullanılabiliyor ancak dalış için uygun değil.

Spor ve sağlık özellikleri de önemli ölçüde geliştirilmiş durumda. Saat, 120'den fazla spor modunu destekliyor. Koşu odaklı Trail Running modunda yapay zeka destekli antrenör sistemi yer alırken, badminton için smaç hızı analizleri ve futbol için ısı haritaları ile hareket takibi sunuluyor. Konum takibi bölümünde ise çift frekanslı GPS sistemi kullanılıyor. Altı farklı uydu sistemini destekleyen çözüm, Galileo ve BeiDou gibi ağlarla da çalışabiliyor.

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Honor Watch 6, Quick Health Scan özelliği tek dokunuşla kapsamlı sağlık analizi gerçekleştirebiliyor. Kullanıcılar her sabah günlük sağlık raporuna erişebiliyor. Honor ayrıca yeni IntelliSense sisteminin geleneksel PPG sensörlerine göre daha tutarlı veri topladığını belirtiyor. Son olarak saatte NFC desteği de bulunuyor. Honor Watch 6, Wear OS yerine şirketin kendi geliştirdiği MagicOS işletim sistemiyle çalışıyor. Cihaz Android 9.0 ve üzeri sürümlerin yanı sıra iOS 15.1 ve üzeri sürümlerle de uyumlu. Dahili tarafta 4 GB depolama alanı sunuluyor ve bu alan çevrimdışı haritalar için kullanılabiliyor.

Honor Watch 6 fiyatı:

Honor Watch 6, Shadow Black renk seçeneği için 250 euro, Twilight Brown seçeneği içinse 270 euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Shadow Black: 250 euro

Twilight Brown: 270 euro

Honor Watch 6 özellikleri

Ekran: 1.46 inç dairesel ekran

Parlaklık: 3.000 nit

Batarya: 980 mAh

Pil Ömrü: 35 güne kadar

Kalınlık: 10.8 mm

Ağırlık: 41 gram (kayış hariç)

Malzeme: Geri dönüştürülmüş alüminyum alaşım + 316L paslanmaz çelik

GPS: Çift frekanslı, 6 uydu sistemi desteği

Su Dayanıklılığı: IP69

Spor Modları: 120+

Depolama: 4 GB

Bağlantı: NFC

İşletim Sistemi: MagicOS

Uyumluluk: Android 9.0+ ve iOS 15.1+

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Honor Watch 6 tanıtıldı: 35 gün pil ömrü, 3000 nit parlaklık

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