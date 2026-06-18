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    Honor Watch 6 tanıtıldı: 35 gün pil ömrü, 3000 nit parlaklık ve daha fazlası

    Honor Watch 6 duyuruldu. Yeni akıllı saat, 980 mAh bataryasıyla 35 güne kadar kullanım süresi, 3.000 nit ekran ve gelişmiş sağlık özellikleri sunuyor. İşte özellikleri ve fiyatı

    Honor Watch 6 tanıtıldı: 35 gün pil ömrü, 3000 nit parlaklık Tam Boyutta Gör
    Honor, yeni nesil akıllı saati Honor Watch 6 modelini tanıttı. Cihazın en dikkat çekici özelliği ince ve hafif yapısına rağmen 980 mAh kapasiteli bataryası. Bu sayede saat, güncel modellerdeki şarj sorununu ortadan kaldırıyor ve 35 güne varan pil ömrü sunacak. İşte Honor Watch 6 özellikleri ve fiyatı...

    Honor Watch 6 neler sunuyor?

    Honor Watch 6, geri dönüştürülmüş alüminyum alaşım ve 316L paslanmaz çelik bileşenlerden oluşuyor. 46.5 mm kasa çapına sahip model yalnızca 41 gram ağırlığında ve 10.8 mm kalınlığında. Bu da büyük bataryaya rağmen gövdenin kompakt kalmasını sağlıyor. Şirkete göre Watch 6, tipik kullanım senaryosunda 35 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Karşılaştırmak gerekirse, Honor Watch 5 Ultra'da 480 mAh, Xiaomi Watch 5'te ise 930 mAh batarya bulunuyor.

    Honor Watch 6, 1.46 inç büyüklüğünde dairesel ekranla geliyor. Şirketin "Racing Dashboard Design" olarak adlandırdığı tasarım anlayışıyla geliştirilen ekranın maksimum parlaklığı 3.000 nit seviyesine ulaşabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, canlı fotoğrafları ve 10 saniyeye kadar videoları saat yüzü olarak ayarlayabiliyor.

    Honor Watch 6 tanıtıldı: 35 gün pil ömrü, 3000 nit parlaklık Tam Boyutta Gör
    Dokunmatik ekran, ıslak parmaklarla da kullanılabilecek şekilde optimize edilmiş. Bunun yanında kullanıcılar ekranı kullanmadan çeşitli işlemleri gerçekleştirebiliyor. Honor'un geliştirdiği bilek hareketleri sayesinde alarm susturma, çağrı yönetimi ve müzik kontrolü yapılabiliyor. Dayanıklılık tarafında ise cihaz IP69 sertifikasına sahip. Saat havuz ve kıyı yüzme aktivitelerinde kullanılabiliyor ancak dalış için uygun değil.

    Spor ve sağlık özellikleri de önemli ölçüde geliştirilmiş durumda. Saat, 120'den fazla spor modunu destekliyor. Koşu odaklı Trail Running modunda yapay zeka destekli antrenör sistemi yer alırken, badminton için smaç hızı analizleri ve futbol için ısı haritaları ile hareket takibi sunuluyor. Konum takibi bölümünde ise çift frekanslı GPS sistemi kullanılıyor. Altı farklı uydu sistemini destekleyen çözüm, Galileo ve BeiDou gibi ağlarla da çalışabiliyor.

    Honor Watch 6, Quick Health Scan özelliği tek dokunuşla kapsamlı sağlık analizi gerçekleştirebiliyor. Kullanıcılar her sabah günlük sağlık raporuna erişebiliyor. Honor ayrıca yeni IntelliSense sisteminin geleneksel PPG sensörlerine göre daha tutarlı veri topladığını belirtiyor. Son olarak saatte NFC desteği de bulunuyor. Honor Watch 6, Wear OS yerine şirketin kendi geliştirdiği MagicOS işletim sistemiyle çalışıyor. Cihaz Android 9.0 ve üzeri sürümlerin yanı sıra iOS 15.1 ve üzeri sürümlerle de uyumlu. Dahili tarafta 4 GB depolama alanı sunuluyor ve bu alan çevrimdışı haritalar için kullanılabiliyor.

    Honor Watch 6 fiyatı:

    Honor Watch 6, Shadow Black renk seçeneği için 250 euro, Twilight Brown seçeneği içinse 270 euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 

    • Shadow Black: 250 euro 
    • Twilight Brown: 270 euro 

    Honor Watch 6 özellikleri

    • Ekran: 1.46 inç dairesel ekran
    • Parlaklık: 3.000 nit
    • Batarya: 980 mAh
    • Pil Ömrü: 35 güne kadar
    • Kalınlık: 10.8 mm
    • Ağırlık: 41 gram (kayış hariç)
    • Malzeme: Geri dönüştürülmüş alüminyum alaşım + 316L paslanmaz çelik
    • GPS: Çift frekanslı, 6 uydu sistemi desteği
    • Su Dayanıklılığı: IP69
    • Spor Modları: 120+
    • Depolama: 4 GB
    • Bağlantı: NFC
    • İşletim Sistemi: MagicOS
    • Uyumluluk: Android 9.0+ ve iOS 15.1+
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    H
    hasandemirrr 4 saat önce

    çok güzel

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