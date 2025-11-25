Honor Watch X5 sesli görüşme ve GPS ile geliyor

Honor Watch X5 özellikleri ve fiyatı
1.97 inçlik AMOLED ekrana sahip olan akıllı saat 60Hz tazeleme hızı ve her zaman açık ekran ile geliyor. Kasa IP68 sertifikasına sahip ve su altında 5ATM seviyesine kadar kullanılabiliyor. Kayış hariç 29 gram ağırlığında.
Bluetooth 5.3 ve NFC bağlantılarını kullanan saat dahili GPS yongası da barındırıyor. Böylece telefona gerek kalmadan güzergâh hesaplanabiliyor. Sesli görüşme imkânı da sunan saat gelişmiş sağlık sensörü sayesinde pek çok veriyi anlık takip edebiliyor.
Tek şarj ile 14 güne kadar kullanılabilen saat, görüşme ve her zaman açık ekran devreye girdiğinde 5 günün altına iniyor. Honor Watch X5 akıllı saat modeli 70$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunuldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: