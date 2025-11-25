Honor Watch X5 sesli görüşme ve GPS ile geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin’de Honor 500 akıllı telefon serisi ile birlikte tanıtılan Honor Watch X5 akıllı saat modeli, ortalama bir fiyat etiketine kullanıcıları memnun edecek özelliklerle geliyor. Cihaz Android ve iOS ile uyumlu.

Honor Watch X5 özellikleri ve fiyatı

1.97 inçlik AMOLED ekrana sahip olan akıllı saat 60Hz tazeleme hızı ve her zaman açık ekran ile geliyor. Kasa IP68 sertifikasına sahip ve su altında 5ATM seviyesine kadar kullanılabiliyor. Kayış hariç 29 gram ağırlığında.

Honor 500 ve 500 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları 15 sa. önce eklendi

Bluetooth 5.3 ve NFC bağlantılarını kullanan saat dahili GPS yongası da barındırıyor. Böylece telefona gerek kalmadan güzergâh hesaplanabiliyor. Sesli görüşme imkânı da sunan saat gelişmiş sağlık sensörü sayesinde pek çok veriyi anlık takip edebiliyor.

Tek şarj ile 14 güne kadar kullanılabilen saat, görüşme ve her zaman açık ekran devreye girdiğinde 5 günün altına iniyor. Honor Watch X5 akıllı saat modeli 70$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunuldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Honor Watch X5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: