    Honor Watch X5 sesli görüşme ve GPS ile geliyor

    Honor Watch X5 akıllı saat modelinde 1.97 inçlik AMOLED ekran, Bluetooth 5.3, mikrofon ve hoparlör, 14 güne kadar kullanım süresi gibi özellikler yer alıyor.    

    Honor Watch X5 Tam Boyutta Gör
    Çin’de Honor 500 akıllı telefon serisi ile birlikte tanıtılan Honor Watch X5 akıllı saat modeli, ortalama bir fiyat etiketine kullanıcıları memnun edecek özelliklerle geliyor. Cihaz Android ve iOS ile uyumlu. 

    Honor Watch X5 özellikleri ve fiyatı

    1.97 inçlik AMOLED ekrana sahip olan akıllı saat 60Hz tazeleme hızı ve her zaman açık ekran ile geliyor. Kasa IP68 sertifikasına sahip ve su altında 5ATM seviyesine kadar kullanılabiliyor. Kayış hariç 29 gram ağırlığında. 

    Bluetooth 5.3 ve NFC bağlantılarını kullanan saat dahili GPS yongası da barındırıyor. Böylece telefona gerek kalmadan güzergâh hesaplanabiliyor. Sesli görüşme imkânı da sunan saat gelişmiş sağlık sensörü sayesinde pek çok veriyi anlık takip edebiliyor. 

    Tek şarj ile 14 güne kadar kullanılabilen saat, görüşme ve her zaman açık ekran devreye girdiğinde 5 günün altına iniyor. Honor Watch X5 akıllı saat modeli 70$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunuldu. 

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

