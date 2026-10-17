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    Honor Win 2, AnTuTu testinde 5.7 milyon puanla rekor kırdı

    Honor Win 2, AnTuTu testinde 5.702.964 puana ulaşarak tanıtım öncesinde dikkatleri üzerine çekti. Güçlü donanımı ile oyunculara hitap edecek olan telefon, 21 Ekim’de tanıtılacak.

    Honor Win 2, AnTuTu testinde 5.7 milyon puanla rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Honor, Win 2 serisini 21 Ekim’de Çin’de düzenleyeceği etkinlikte tanıtmaya hazırlanıyor. Win 2, Win RT 2 ve Win Turbo 2 modellerinden oluşması beklenen serinin en güçlü üyesi olması beklenen Honor Win 2, tanıtım öncesinde AnTuTu performans testinde ortaya çıktı. Test sonuçları, cihazın donanım özelliklerine ilişkin önemli ayrıntıları da gözler önüne serdi.

    Honor Win 2, AnTuTu’da 5,7 milyon puana ulaştı

    AnTuTu V12 veri tabanında RTW-AN00 model numarasıyla listelenen Honor Win 2, toplam 5.702.964 puan aldı. Test kaydına göre akıllı telefon, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisi ve Adreno 850 grafik birimiyle donatılıyor. Ancak bu donanım bilgilerinin resmi tanıtım öncesinde kesinleşmediğini belirtmek gerekiyor. AnTuTu listesi ayrıca cihazda LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama teknolojilerinin kullanılacağına işaret ediyor.

    Honor Win 2, AnTuTu testinde 5.7 milyon puanla rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Test edilen cihazda 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı bulunurken işletim sistemi tarafında Android 17 kullanılıyor. Bellek testinde 755.729, kullanıcı deneyimi (UX) testinde ise 1.372.277 puan elde edildi. Grafik işlem biriminin (GPU) skoru 2.072.221 olarak kaydedildi.

    Honor Win 2 neler sunacak?

    Sızıntılara göre Honor Win 2, 6,89 inç büyüklüğünde, 2K çözünürlüklü düz OLED ekranla gelecek. 185 Hz yenileme hızı sunması beklenen panel, özellikle rekabetçi mobil oyunlarda daha akıcı görüntüler sağlayabilir. Ekranın dört kenarında yalnızca 0,93 mm genişliğinde çerçeveler bulunacağı ve parlaklık kontrolü için 5.920 Hz yüksek frekanslı PWM karartma teknolojisinin kullanılacağı da iddialar arasında.

    Telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri ise 10.100 mAh kapasiteli bataryası olacak. Tek hücreli batarya tasarımına sahip olması beklenen cihaz, 100W kablolu şarjın yanı sıra kablosuz şarj desteği de sunacak. Bu kapasite, standart amiral gemisi telefonlarda görülen bataryalardan oldukça yüksek olmasıyla öne çıkıyor.

    Honor Win 2'nin uzun süreli oyun seanslarında sıcaklığı kontrol altında tutmak için çift fanlı soğutma sistemiyle donatılacağı belirtiliyor. Çift 1216 büyük hazneli hoparlörün de oyun ve multimedya deneyimini iyileştirmesi bekleniyor.

    Kamera tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde bir ana sensörün ikinci bir kamerayla desteklenmesi bekleniyor. Önceki Honor Win modelinde bulunan telefoto kameranın ise yeni modelde yer almayacağı belirtiliyor.

    Diğer beklenen özellikler arasında ultrasonik parmak izi okuyucu, USB 3.2 Gen 1 bağlantısı ve IP68, IP69 ile IP69K dayanıklılık sertifikaları bulunuyor.

    Honor, Win 2'nin Çin'deki fiyatını tanıtım öncesinde açıklamış durumda. Buna göre telefonun ulusal sübvansiyonlar sonrasındaki fiyatı 5.499 yuan (822 dolar) olacak. Cihazın Quick Black, Designated Win ve Red/Blue Buff isimli renk seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor.

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