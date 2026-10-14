Honor Win 2 serisi iddialı geliyor: 12.000 mAh pil ve dahili fan

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Tam Boyutta Gör Honor, oyun ve yüksek performans odaklı yeni akıllı telefon serisi Win 2 ailesini 21 Ekim'de Çin'de tanıtmaya hazırlanıyor. Lansman öncesinde Honor Win 2, Win RT 2 ve Win Turbo 2 modelleri şirketin Çin'deki çevrim içi mağazasında listelendi. Böylece telefonların tasarımları, renk seçenekleri ve bellek yapılandırmaları ortaya çıktı. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station ise Win RT 2 modelinin teknik özelliklerine ilişkin önemli ayrıntılar paylaştı.

Honor Win RT 2, 12.000 mAh batarya ve 185 Hz ekranla geliyor

Serideki modellerden Honor Win RT 2, özellikle 12.070 mAh kapasiteli bataryasıyla öne çıkıyor. Bu kapasite, ana akım akıllı telefon markaları arasında şimdiye kadar görülen en büyük bataryalardan biri olarak dikkat çekiyor. Şarj hızının ise 90W olacağı belirtiliyor. Modelin ayrıca yüksek yenileme hızlı AMOLED ekranı ve dahili soğutma fanıyla performans odaklı kullanıcılara hitap etmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Honor Win RT 2, 2K çözünürlük ve 185 Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekranla donatılacak. Ultra ince çerçevelere sahip olması beklenen ekranın boyutunun 6,89 inç olabileceği belirtiliyor. Yüksek yenileme hızı, özellikle rekabetçi mobil oyunlarda daha akıcı bir görüntü deneyimi sunmayı hedefliyor.

Telefonun kalbinde Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin yer alacağı ifade ediliyor. Yüksek performans sırasında oluşan ısının kontrol altında tutulması için cihazda dahili soğutma fanı da bulunacak. Ayrıca çift simetrik 1216 hoparlör sistemiyle desteklenecek model, oyun deneyiminin ses tarafında da iddialı olacak.

Honor Win RT 2'nin bellek seçenekleri arasında 12 GB RAM ve 256 GB depolama, 16 GB RAM ve 256 GB depolama, 12 GB RAM ve 512 GB depolama ile 16 GB RAM ve 512 GB depolama bulunacak.

Honor Win Turbo 2'nin özellikleri henüz netleşmedi

Tam Boyutta Gör Serinin bir diğer üyesi Honor Win Turbo 2 de aynı bellek ve depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. Ancak bu model için 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip daha uygun fiyatlı bir başlangıç seçeneği de hazırlanıyor.

Win Turbo 2'nin teknik özellikleri henüz açıklanmadı. Bazı sızıntılar, cihazın da 12.070 mAh kapasiteli batarya taşıyabileceğini öne sürüyor. Bununla birlikte modelde Qualcomm yerine MediaTek Dimensity serisinden bir işlemcinin kullanılabileceği de belirtiliyor.

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Honor Win 2, daha güçlü işlemci ve 100W şarj sunabilir

Serinin en üst modeli olması beklenen Honor Win 2'nin de 2K çözünürlüklü ve 185 Hz yenileme hızlı AMOLED ekranla geleceği belirtiliyor. Bu modelde de ekran boyutunun 6,89 inç olması bekleniyor.

İşlemci tarafında Honor Win 2'nin, Qualcomm'un en yeni ve güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6'dan güç alacağı iddia ediliyor. Ancak işlemcinin adı ve nihai teknik özellikleri henüz resmi olarak doğrulanmış değil.

Batarya kapasitesinin 10.000 mAh olması beklenen telefon, 100W hızlı şarj desteğiyle Win RT 2'den ayrılabilir. Bellek seçenekleri büyük ölçüde aynı kalırken Win 2 için ayrıca 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip üst seviye bir sürüm de sunulacak.

Renk seçenekleri tarafında Honor Win 2 ve Win RT 2 için kırmızı-mavi tonları, siyah ve seriye özgü farklı renk alternatifleri listeleniyor. Win Turbo 2'nin de benzer renk seçenekleriyle satışa çıkması bekleniyor.

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Honor Win 2 serisi iddialı geliyor: 12.000 mAh pil ve dahili fan

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