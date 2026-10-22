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    Honor Win 2 tanıtıldı: Çift fanlı soğutma ve 10.100 mAh batarya

    Honor, yeni oyuncu telefonu Win 2'yi tanıttı. Güçlü işlemcisi, çift fanlı soğutma sistemi ve 10.000 mAh bataryasıyla dikkat çeken model neler sunuyor?          

    Honor Win 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Honor, oyunculara yönelik Win serisinin yeni üyesi Win 2’yi duyurdu. Qualcomm’un 2 nm üretim sürecinden geçen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisini kullanan telefon, yüksek kare hızlarını uzun süre korumaya odaklanıyor. 

    Honor Win 2 neler sunuyor?

    Honor’un paylaştığı verilere göre Win 2, CrossFire oyununda 2K çözünürlükte ve 185 FPS hedefiyle beş saat boyunca kesintisiz oynanış sırasında ortalama 184,8 FPS değerine ulaşabiliyor. Şirket, telefonun piyasaya çıkışında 40’tan fazla oyunda 185 FPS desteği sunacağını belirtiyor. Bazı oyunlarda ise yerel 165 FPS desteği bulunuyor.

    Honor Win 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bu performansın arkasındaki önemli bileşenlerden biri, telefonda kullanılan çift aktif fanlı soğutma sistemi. Honor, yeni soğutma çözümünün sıcaklığı 14,4 dereceye kadar düşürebildiğini ve önceki modele kıyasla ısı dağıtım performansını yüzde 150 artırdığını belirtiyor. Aktif soğutma sistemine rağmen cihazın IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarına sahip olması da dikkat çekiyor.

    Honor Win 2, 6,89 inç büyüklüğünde, 2K çözünürlüklü ve 185 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geliyor. Yalnızca 0,93 mm genişliğindeki simetrik çerçeveler, ekranın ön yüzeyde daha geniş bir alan kaplamasını sağlıyor. Ekran, 10.000 nit tepe parlaklık değerine ulaşabilirken karanlık ortamlarda parlaklığını 1 nit seviyesine kadar düşürebiliyor. Ayrıca 5.000 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 5.920 Hz PWM karartma desteği sunuluyor. 

    Honor Win 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri, 10.100 mAh kapasiteli silikon-karbon bataryası. Honor Win 2, 100W kablolu şarjın yanı sıra 80W kablosuz şarj ve 27W ters şarj desteği de sunuyor. Böylece telefon, uyumlu aksesuarları veya diğer cihazları şarj etmek için de kullanılabiliyor. Honor’un açıkladığı değerlere göre Win 2, 17,7 saat boyunca kesintisiz oyun oynama, 30 saat kısa video izleme veya 50 saat navigasyon kullanımı sunabiliyor. 

    Honor Win 2, kamera tarafında performans odaklı konumlandırmasına uygun bir donanım tercih ediyor. Arka tarafta 1/1,4 inç sensör boyutuna sahip 200 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 50 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.

    Honor Win 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Honor Win 2 fiyatı

    Honor Win 2 serisi, şimdilik Çin pazarında satışa sunuluyor. Telefonun açıklanan fiyatları şu şekilde:

    • 12 GB RAM + 256 GB depolama: 5.499 yuan  (824 dolar)

    • 16 GB RAM + 256 GB depolama: 5.799 yuan (869 dolar)

    • 12 GB RAM + 512 GB depolama: 6.299 yuan (944 dolar)

    • 16 GB RAM + 512 GB depolama: 6.999 yuan (1.048 dolar)

    • 16 GB RAM + 1 TB depolama: 7.999 yuan (1.198 dolar)

    Honor Win 2 özellikleri 

    • Ekran: 6.89 inç, 1440 x 3104 piksel, 185Hz, 10.000 nit, HDR Vivid, 1 milyar renk, AMOLED
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
    • Bellek: 12GB / 16GB LPDDR5X Ultra RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.1 depolama
    • Yazılım: Android 17, MagicOS 11
    • Arka kamera: 200 MP, f/1,9 (birincil) + 12 MP, f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 50 MP, f/2.0
    • Diğer: 3D ultrasonik parmak izi sensörü, kızılötesi sensör, çift stereo hoparlör, IP68 + IP69 + IP69K su ve toza dayanıklılık
    • Bağlantı: 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.3, NFC
    • Batarya: 10.100mAh, 80W kablolu, 80W kablosuz şarj, 27W ters şarj
    • Boyut ve ağırlık: 163 x 78 x 8.5 mm, 237 gr
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