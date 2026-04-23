    Dünyanın ilk 6 fanlı oyuncu laptopu "Honor Win H9" tanıtıldı

    Honor, yeni oyun dizüstü bilgisayarını tanıttı. Honor Win H9 gaming laptop, sektörde bir ilk olan 300Hz "3D baş dönmesi önleyici" ekran ve dünyada bir ilk olan 6 fanlı soğutma sistemiyle geliyor.

    Honor, üst seviye oyuncu laptop WIN H9’u Çin’de piyasaya sürdü. Honor Win H9, sektörde bir ilk olan 300Hz "3D baş dönmesi önleyici" ekran ve dünyada bir ilk olan altı fanlı soğutma sistemine sahip. 270W'lık gaming laptop, Nvidia RTX 5070 Ti ekran kartı ve Intel Core Ultra 9 290HX Plus işlemciyle geliyor.

    Honor Win H9 oyun dizüstü bilgisayarı özellikleri ile neler sunuyor?

    Honor'un en yeni oyun dizüstü bilgisayarı, Nvidia GeForce RTX 5070 Ti ekran kartını altı fanla soğutuyor. Bu da dizüstü bilgisayarın oyun sırasında son derece sessiz çalışacağı anlamına geliyor.

    Honor Win H9, 2.68 cm kalınlığında, 2.38 kg ağırlığında bir kasaya sahip olduğundan kompakt sayılmaz ancak güçlü soğutma sistemiyle bu alanı en iyi şekilde kullanıyor. İki büyük fan ve beş bakır ısı borusu, birçok rakip oyun dizüstü bilgisayarında gördüğümüz bir şey. Honor, arka tarafa dört adet mini fan daha eklemiş. Bu, sıcak havayı kasadan daha etkili bir şekilde dışarı atmayı amaçlıyor.

    Honor'a göre, bu fanlar sayesinde dizüstü bilgisayar %12.5’e kadar daha fazla ısıyı dağıtabiliyor. Honor, fan gürültüsünü 38 dB olarak belirtiyor ancak bu ölçümün hangi mesafeden yapıldığı belli değil. Soğutma sistemi tam olarak kullanıldığında, dizüstü bilgisayar 270 watt'a kadar güç tüketebiliyor. Bunun yaklaşık 140 watt'ı Nvidia GeForce RTX 5070 Ti ekran kartına ayrılırken, geri kalanı Intel Core Ultra 9 290HX Plus tarafından tüketiliyor.

    Honor’un yeni oyuncu laptopu 16 inç IPS panel ile geliyor. Ekran, 2560 x 1600 piksel çözünürlük, 500 nit parlaklık, 300 Hz kare hızı ve 16:10 format sunuyor. Honor’a göre DCI-P3 renk alanı tam olarak görüntülenebiliyor. Pil 92 Wh kapasiteye sahip. Thunderbolt 4 (USB-C), USB-C 3.2 Gen 2, üç adet USB-A portu, HDMI 2.1 ve Ethernet ile dizüstü bilgisayar geniş bir bağlantı yelpazesi sunuyor.

    Honor Win H9 gaming laptop fiyatı ne kadar?

    Honor Win H9 (2026), 11.499 yuan (1.685 dolar) başlangıç fiyatıyla ilk olarak Çin'de piyasaya sürülecek. İşlemci, ekran kartı, bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:
    • Intel Core Ultra 7 251HX + GeForce RTX 5060 + 16 GB RAM + 1 TB SSD: 11.499 yuan (1.685 $)
    • Intel Core Ultra 9 290HX Plus + GeForce RTX 5070 Ti + 32 GB RAM + 1 TB SSD: 17.999 yuan (2.637 $)
