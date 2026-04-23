Dünyanın ilk 6 fanlı oyuncu laptopu "Honor Win H9" tanıtıldı

Honor Win H9 oyun dizüstü bilgisayarı özellikleri ile neler sunuyor?
Honor Win H9, 2.68 cm kalınlığında, 2.38 kg ağırlığında bir kasaya sahip olduğundan kompakt sayılmaz ancak güçlü soğutma sistemiyle bu alanı en iyi şekilde kullanıyor. İki büyük fan ve beş bakır ısı borusu, birçok rakip oyun dizüstü bilgisayarında gördüğümüz bir şey. Honor, arka tarafa dört adet mini fan daha eklemiş. Bu, sıcak havayı kasadan daha etkili bir şekilde dışarı atmayı amaçlıyor.
Honor'a göre, bu fanlar sayesinde dizüstü bilgisayar %12.5’e kadar daha fazla ısıyı dağıtabiliyor. Honor, fan gürültüsünü 38 dB olarak belirtiyor ancak bu ölçümün hangi mesafeden yapıldığı belli değil. Soğutma sistemi tam olarak kullanıldığında, dizüstü bilgisayar 270 watt'a kadar güç tüketebiliyor. Bunun yaklaşık 140 watt'ı Nvidia GeForce RTX 5070 Ti ekran kartına ayrılırken, geri kalanı Intel Core Ultra 9 290HX Plus tarafından tüketiliyor.
Honor’un yeni oyuncu laptopu 16 inç IPS panel ile geliyor. Ekran, 2560 x 1600 piksel çözünürlük, 500 nit parlaklık, 300 Hz kare hızı ve 16:10 format sunuyor. Honor’a göre DCI-P3 renk alanı tam olarak görüntülenebiliyor. Pil 92 Wh kapasiteye sahip. Thunderbolt 4 (USB-C), USB-C 3.2 Gen 2, üç adet USB-A portu, HDMI 2.1 ve Ethernet ile dizüstü bilgisayar geniş bir bağlantı yelpazesi sunuyor.
Honor Win H9 gaming laptop fiyatı ne kadar?
- Intel Core Ultra 7 251HX + GeForce RTX 5060 + 16 GB RAM + 1 TB SSD: 11.499 yuan (1.685 $)
- Intel Core Ultra 9 290HX Plus + GeForce RTX 5070 Ti + 32 GB RAM + 1 TB SSD: 17.999 yuan (2.637 $)