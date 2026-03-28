Honor WIN oyun dizüstü bilgisayarı Nisan’da geliyor

Tam Boyutta Gör Honor WIN oyun dizüstü bilgisayarı için beklenen lansman tarihi resmiyet kazandı. Şirket, yeni modelini Nisan 2026’da piyasaya süreceğini doğrularken, cihazın özellikle e-spor odaklı bir kullanım senaryosuna hitap edeceğini gösteren ilk ipuçlarını da paylaştı. Tanıtım materyallerinde Delta Force Fiery Profesyonel Ligi ile birlikte konumlandırılan model, performans ve rekabetçi oyun deneyimini merkeze alan bir stratejinin parçası olarak öne çıkıyor.

Honor WIN modeli e-spor odağında yeniden konumlanıyor

Honor’un oyun dizüstü bilgisayarı segmentine dönüşü aslında ani bir karar değil. Şirket, 2024 yılı başlarında amiral gemisi ürün lansmanında Hunter markasını yeniden gündeme getirerek bu alana dönüş sinyallerini vermişti. Bu hamle, geçmişte daha niş bir kullanıcı kitlesine hitap eden oyuncu ekipmanlarının yeniden şekillendirileceğinin işareti olarak yorumlandı. Aralık 2025’te Honor PC bölümünün genel müdürü Zhu Chencai tarafından yapılan açıklamalar ise bu stratejiyi daha da somutlaştırdı ve yeni bir oyun dizüstü bilgisayarının geliştirme aşamasında olduğu doğrulandı.

Yeni modelin Delta Force e-spor sahnesiyle ilişkilendirilmesi, cihazın yalnızca donanımsal güçle değil aynı zamanda profesyonel kullanım senaryolarıyla da konumlandırılacağını gösteriyor. Sızıntılar ve önceki raporlar ise Honor WIN oyun dizüstü bilgisayarının teknik altyapısına dair önemli detaylar sunuyor. Temel modelde Intel Core i7-14650HX işlemci ve Nvidia RTX 5060 ekran kartının yer alması bekleniyor. Bu kombinasyon, günümüz oyunları için yüksek kare hızları ve stabil performans sunabilecek bir dengeyi temsil ediyor. 16 GB DDR5 RAM ve 512 GB ya da 1 TB SSD depolama seçenekleri ise cihazın hem oyun hem de üretkenlik tarafında yeterli bir başlangıç noktası sunacağını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Daha üst segmentte konumlandırılması beklenen varyant ise performans çıtasını belirgin şekilde yukarı taşıyor. Ultra 9 290HX Plus işlemci ve RTX 5070 GPU kombinasyonunun yer alacağı bu versiyonun toplam sistem gücünün 250W seviyesini aşacağı ifade ediliyor.

Son olarak tasarım tarafında ise Honor’un daha önceki Hunter serisinden izler taşıyan bir yaklaşım benimsemesi bekleniyor. Işıklı Hunter logosu ve agresif ancak abartıya kaçmayan e-spor estetiği, cihazın hem oyunculara hitap etmesini hem de günlük kullanımda dikkat çekici bir denge kurmasını sağlayabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: